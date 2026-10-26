Тошкент ҳавоси нега ифлосланмоқда ва чанг қачон тарқалади?

·35·Ўзбекистон
Тошкент ҳавоси нега ифлосланмоқда ва чанг қачон тарқалади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида кузатилаётган ҳаво ифлосланишига ёғингарчиликнинг камлиги, ноқулай метеорологик шароитлар ва атмосфера ҳавосининг табиий алмашинувидаги ўзгаришлар сабаб бўлмоқда.
  • Иқлим ўзгариши миллий маркази директори Фаррух Саттаровнинг қайд этишича, октябр ойида ёғингарчилик миқдори меъёрдан қарийб олти баравар кам бўлиб, бу чанг зарраларининг атмосферада тўпланишига олиб келди.

Ўзбекистонда, хусусан, Тошкент шаҳрида кузатилаётган ҳаво ифлосланишига ноқулай метеорологик шароитлар ва табиий омиллар ҳам сабаб бўлмоқда. Ёғингарчиликнинг камлиги, шамол ва атмосфера ҳавосининг табиий алмашинувидаги ўзгаришлар ҳаво сифатига таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Иқлим ўзгариши миллий маркази директори Фаррух Саттаров маълум қилди.

Қайд этилишича, жорий йил октябрь ойининг 26-кунига қадар Тошкент шаҳрида атиги 3,9 миллиметр ёғингарчилик кузатилган. Ойлик меъёр эса 23,7 миллиметрни ташкил этади. Демак, ёғингарчилик миқдори меъёрдан қарийб олти баравар кам бўлган. Бу эса ҳаводаги чанг зарраларининг ёғин орқали ювилиб кетишини қийинлаштириб, уларнинг атмосферада тўпланишига шароит яратади.

Ноқулай об-ҳаво шароитлари 57 фоизга кўпайган

Илмий кузатувларга кўра, сўнгги ўн йилликда атмосфера ҳавосининг табиий алмашинуви билан боғлиқ жараёнларда ўзгаришлар кузатилган. Хусусан, совуқ ярим йилликда кучли шамол ва ёғингарчилик камлиги билан боғлиқ ноқулай метеорологик шароитлар олдинги йилларга нисбатан 57 фоизга кўпайган. Бундай ҳолатлар ҳавонинг табиий равишда тозаланишини қийинлаштириши мумкин.

Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳаво сифатидаги ўзгаришларни мониторинг станциялари ва сунъий йўлдошлар орқали кузатиб бормоқда. Октябрь ойининг 1–26-кунлари бўйича SILAM модели асосида олинган маълумотлар AQI ҳаво сифати индекси билан таққосланган.

Таҳлиллар чанг массалари Тошкент ва унга туташ ҳудудларга кириб келган вақтда ҳаво сифати индекси ҳам кўтарилганини кўрсатган. Масалан, октябрь ойининг 4–5-кунларида ёғингарчилик кузатилиб, AQI индекси 66–71 даражада бўлган. Кейинги кунларда эса ёғингарчиликнинг камлиги ва чанг тўпланиши фонида ҳаво сифати ёмонлашган.

Тошкент ва қўшни вилоятларда чанг массалари кузатилган

Европанинг EUMETSAT платформаси ва Метеосат сунъий йўлдошидан олинган тасвирларда 25–26 октябрь кунлари Тошкент шаҳри ҳамда унинг атрофида йирик чанг массалари қайд этилган. Ушбу жараён Тошкент шаҳри ва вилоятини, шунингдек, қисман Сирдарё ва Жиззах вилоятларини қамраб олган.

Мутахассислар прогнозларига кўра, чанг массаларининг таъсири ва ҳаво ифлосланиши билан боғлиқ ноқулай шароитлар келгуси ҳафтанинг бошигача давом этиши мумкин.

Хабарда таъкидланишича, ҳаво сифатини тўғри баҳолаш учун метеорологик шароитлар, чанг массаларининг ҳаракати ва мониторинг маълумотларини биргаликда таҳлил қилиш муҳим. Демак, Тошкентдаги ҳаво ифлосланишига нафақат чанг, балки ёғингарчиликнинг камлиги ва атмосферанинг табиий алмашинувидаги ўзгаришлар ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Тошкент ҳавосиҳаво ифлосланишиИқлим ўзгариши миллий марказиAQI индекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун Тошкентда чанг-тўзон кузатилиши мумкин — комиссия огоҳлантирдиБугун Тошкентда чанг-тўзон кузатилиши мумкин — комиссия огоҳлантирди4 октябр 15:0827 май куни Тошкентда чанг-тўзон ва қисқа ёмғир кутилмоқда27 май куни Тошкентда чанг-тўзон ва қисқа ёмғир кутилмоқда26 май 19:26Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Эртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийдиЭртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийди21 август 16:45Нотинч дунёдаги тинч мамлакат: Шавкат Мирзиёевнинг уйқусиз туни ва тинчлик формуласиНотинч дунёдаги тинч мамлакат: Шавкат Мирзиёевнинг уйқусиз туни ва тинчлик формуласи24 сентябр 18:04Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтарилади19 июл 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)