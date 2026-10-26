Шохжаҳон Жўраев мухлисасига саҳнада қўшиқ куйлашга имкон берди (видео)

·35·Маданият
Шохжаҳон Жўраев мухлисасига саҳнада қўшиқ куйлашга имкон берди (видео)

Ижтимоий тармоқларда хонанда Шохжаҳон Жўраевнинг концерти давомида мухлисаларидан бири саҳнага чиқиб, унинг “Гулим” номли қўшиғидан парча куйлагани акс этган видеолар тарқалди.

Видеода томошабинлар хонандага гуллар тақдим этаётгани, улар орасида Тожикистондан келган мухлиса ҳам борлиги кўринади. У санъаткорга гул бериб, “Гулим” қўшиғидан озгина куйлаб беришга рухсат сўрайди. Шохжаҳон Жўраев эса унинг ушбу таронани куйлашини билишини сўраб, саҳнада қўшиқ айтишига розилик билдиради.

Мухлиса қўшиқдан парча ижро этганидан сўнг, залда ўтирган томошабинлар уни қарсаклар билан олқишлайди.

Видео ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турлича муносабат уйғотди. Айримлар қизнинг қўшиқ ижросини илиқ кутиб олиб, унинг овозини мақтаган бўлса, бошқалар танқидий фикрларини билдирди.

Шохжаҳон ЖўраевГулимЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиШерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирди21 июл 03:43Кўзга ёш келадиган ҳолат: Алишер Файз мухлисасига қилган сюрпризи билан тармоқларда олқишландиКўзга ёш келадиган ҳолат: Алишер Файз мухлисасига қилган сюрпризи билан тармоқларда олқишланди23 май 14:17Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирдиШавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирдиБугун 22:29Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Бугун 20:57Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Бугун 20:41Президент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаПрезидент киноижодкорлар билан учрашди: Кино бошқаруви Маданият вазирлигига ўтмоқдаБугун 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир