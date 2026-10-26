Британиялик дизайнерлар шахматни айланувчи цилиндрга кўчириб, янги ғоя таклиф қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Британиянинг Десигн бй Жоффей дизайн студияси шахмат тахтасини айланувчи силиндр шаклида қайта ишлаб чиқди.
- Доналар эгри юзада тушиб кетмаслиги учун магнитлар билан жиҳозланган бўлиб, ўйинчилар майдонни тўлиқ кўриш учун тахтани мунтазам айлантириб туришлари керак.
- Лойиҳада қора ранг ўрнига кўк ранг ишлатилган, бироқ доналарнинг анъанавий шакли сақлаб қолинган.
Британиянинг Design by Joffey дизайн студияси шахмат ўйинига янгича ёндашувни таклиф қилувчи ғайриоддий лойиҳани тақдим этди. Дизайнерлар одатий шахмат тахтасини айланувчи цилиндр шаклидаги инсталляцияга айлантиришди. Ушбу концепция анъанавий ўйин қоидаларини ўзгартириши мумкин, бироқ ҳозирча янги шахмат учун аниқ қоидалар ишлаб чиқилмаган.
Лойиҳа доирасида стандарт шахмат тахтаси цилиндрсимон ҳайкал кўринишида яратилган. Шахмат доналари эса ҳаракатланиш ёки тахтани айлантириш жараёнида ўз жойидан тушиб кетмаслиги учун магнитлар билан жиҳозланган. Бу ечим доналарни эгри юзага маҳкамлаш ва ўйинни шу шаклда давом эттириш имконини беради.
Цилиндрсимон тахтанинг ўзига хос жиҳати шундаки, ўйинчилар бир вақтнинг ўзида барча майдонларни тўлиқ кўра олмайди. Шу сабабли улар ўйин вазиятини кузатиш учун тахтани мунтазам равишда айлантириб туришларига тўғри келади. Дизайнерлар айнан шу хусусият орқали шахматнинг анъанавий мантиғига янгилик киритишни мақсад қилган.
Бироқ бу ғояни амалда қандай қўллаш мумкинлиги ҳозирча номаълум. Муаллифлар цилиндр шаклидаги тахта учун янги ўйин қоидаларини ишлаб чиқишмаган. Шунинг учун доналарни қандай юриш, рақибга мот қўйиш ва ўйинни қай тартибда олиб бориш кераклиги ҳали очиқ қолмоқда.
Тўплам дизайнида ҳам ўзига хос ечим танланган. Дизайнерлар шахматда одатда қўлланиладиган қора ранг ўрнига кўк рангдан фойдаланишган. Кўк ва оқ ранглар ўртасидаги контраст доналарни бир-биридан осон ажратиш имконини беради. Шу билан бирга, шахмат доналарининг анъанавий ташқи кўриниши сақлаб қолинган. Демак, ўйинчилар от, фарзин ва бошқа доналарнинг шаклини қайтадан ўрганишлари ёки уларни янгидан эслаб қолишлари шарт эмас.
Ҳозирча мазкур лойиҳа фақат концепция даражасида қолмоқда. Уни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилмаган. Шу боис шахмат ихлосмандлари яқин вақт ичида айланувчи цилиндрсимон тахтада ўйнаш имконига эга бўлмаслиги мумкин.
Изоҳлар 0
…