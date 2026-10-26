Британиялик дизайнерлар шахматни айланувчи цилиндрга кўчириб, янги ғоя таклиф қилди

·37·Техно
Британиялик дизайнерлар шахматни айланувчи цилиндрга кўчириб, янги ғоя таклиф қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Британиянинг Десигн бй Жоффей дизайн студияси шахмат тахтасини айланувчи силиндр шаклида қайта ишлаб чиқди.
  • Доналар эгри юзада тушиб кетмаслиги учун магнитлар билан жиҳозланган бўлиб, ўйинчилар майдонни тўлиқ кўриш учун тахтани мунтазам айлантириб туришлари керак.
  • Лойиҳада қора ранг ўрнига кўк ранг ишлатилган, бироқ доналарнинг анъанавий шакли сақлаб қолинган.

Британиянинг Design by Joffey дизайн студияси шахмат ўйинига янгича ёндашувни таклиф қилувчи ғайриоддий лойиҳани тақдим этди. Дизайнерлар одатий шахмат тахтасини айланувчи цилиндр шаклидаги инсталляцияга айлантиришди. Ушбу концепция анъанавий ўйин қоидаларини ўзгартириши мумкин, бироқ ҳозирча янги шахмат учун аниқ қоидалар ишлаб чиқилмаган.

Лойиҳа доирасида стандарт шахмат тахтаси цилиндрсимон ҳайкал кўринишида яратилган. Шахмат доналари эса ҳаракатланиш ёки тахтани айлантириш жараёнида ўз жойидан тушиб кетмаслиги учун магнитлар билан жиҳозланган. Бу ечим доналарни эгри юзага маҳкамлаш ва ўйинни шу шаклда давом эттириш имконини беради.

Цилиндрсимон тахтанинг ўзига хос жиҳати шундаки, ўйинчилар бир вақтнинг ўзида барча майдонларни тўлиқ кўра олмайди. Шу сабабли улар ўйин вазиятини кузатиш учун тахтани мунтазам равишда айлантириб туришларига тўғри келади. Дизайнерлар айнан шу хусусият орқали шахматнинг анъанавий мантиғига янгилик киритишни мақсад қилган.

Shaxmat donalari yopishtirilgan ko‘k-oq katakli silindrsimon shaxmat taxtasi.

Бироқ бу ғояни амалда қандай қўллаш мумкинлиги ҳозирча номаълум. Муаллифлар цилиндр шаклидаги тахта учун янги ўйин қоидаларини ишлаб чиқишмаган. Шунинг учун доналарни қандай юриш, рақибга мот қўйиш ва ўйинни қай тартибда олиб бориш кераклиги ҳали очиқ қолмоқда.

Тўплам дизайнида ҳам ўзига хос ечим танланган. Дизайнерлар шахматда одатда қўлланиладиган қора ранг ўрнига кўк рангдан фойдаланишган. Кўк ва оқ ранглар ўртасидаги контраст доналарни бир-биридан осон ажратиш имконини беради. Шу билан бирга, шахмат доналарининг анъанавий ташқи кўриниши сақлаб қолинган. Демак, ўйинчилар от, фарзин ва бошқа доналарнинг шаклини қайтадан ўрганишлари ёки уларни янгидан эслаб қолишлари шарт эмас.

Ҳозирча мазкур лойиҳа фақат концепция даражасида қолмоқда. Уни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилмаган. Шу боис шахмат ихлосмандлари яқин вақт ичида айланувчи цилиндрсимон тахтада ўйнаш имконига эга бўлмаслиги мумкин.

Design by JoffeyШахматДизайнИнновация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиФизиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олинди5 август 04:50Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлдиКомпьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлди10 октябр 17:20ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?15 сентябр 07:03Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиФигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этди24 июн 21:28ЖеррйРигЕверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиЖеррйРигЕверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказди6 сентябр 14:55Дессн дизайн воситаси 6 миллион доллар сармоя жалб қилдиДессн дизайн воситаси 6 миллион доллар сармоя жалб қилди12 май 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари