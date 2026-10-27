Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бавария» ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритиб, 2001 йилдаги Майкл Оуендан кейин ушбу совринни ютган илк инглиз футболчисига айланди.
- Лондон мери Содиқ Хон футболчининг ўтган мавсумда клуб ва терма жамоа сафида киритган 73 та голини юқори баҳолаб, уни барча даврларнинг энг буюк ўйинчилари қаторига қўшди.
Англия футболи тарихида узоқ кутилган буюк воқелик юз берди: «Бавария» ҳужумчиси ва Англия миллий терма жамоаси сардори Ҳарри Кейн 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) мукофотининг расмий соҳибига айланди. У 2001 йилда Майкл Оуэн эришган муваффақиятдан буён, нақ 25 йил ўтиб ушбу нуфузли совринни қўлга киритган дастлабки инглиз футболчиси сифатида тарихга кирди.
Ушбу ғалаба муносабати билан Лондон шаҳри мэри Содиқ Хон машҳур ҳамшаҳрини қизғин қутлаб, унинг ўтган мавсумдаги феноменал натижаларини юксак эътироф этди.
«73 та гол ва сеҳрли оқшом»: Лондон мэрининг эҳтиросли мурожаати
Содиқ Хон ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида Ҳарри Кейннинг нафақат пойтахт, балки бутун жаҳон футболидаги мақоми ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди:
Муносиб эътироф: «Англия миллий жамоаси сардори, Лондонда таваллуд топган Ҳарри Кейн “Олтин тўп” соҳиби бўлганидан чексиз фахрланаман. Ўтган мавсум давомида клуб ва терма жамоа либосида намойиш этган ажойиб ўйини ҳамда киритган 73 та голидан сўнг бу ҳақли ва муносиб эътирофдир»;
«Ацтека»даги унутилмас ғалаба: «Унинг ёз ойларида Жаҳон чемпионатида кўрсатган қаҳрамонлигини, хусусан, афсонавий “Ацтека” стадионидаги ўша сеҳрли оқшомда Мексика дарвозасига йўллаган ғалаба тўпини ким ҳам унута оларди?»;
Барча даврларнинг энг буюги: «Кейн нафақат “Тоттенҳэм” ва Англия терма жамоаси афсонаси, балки эндиликда расман футбол тарихидаги барча даврларнинг энг буюк ўйинчиларидан бирига айланди», — дея таъкидлади шаҳар ҳокими.
70 йилдан кейинги тарихий рамз: Тақдирлаш илк бор Лондонда ўтди
Бу галги «Олтин тўп» тақдирлаш маросими қатор рамзий воқеалар билан бойитилди:
Сэр Стенли Метюз анъанаси: Тарихдаги энг биринчи «Олтин тўп» соҳиби англиялик афсона сэр Стенли Метюз бўлган эди; орадан 70 йил ўтиб, маросим ўз тарихида илк бор Лондон шаҳрида ташкил этилгани ва унда айнан инглиз сардори ғолиб чиққани алоҳида рамзий маъно касб этди;
Англиялик футболчиларнинг узоқ кутилган соврини: 2001 йилда Майкл Оуэнга топширилган кубокдан сўнг, чорак аср давомида инглиз ўйинчиларидан ҳеч ким бу даражага кўтарила олмаган эди;
Мавсум рекорди: Клуб ва терма жамоа сафида урилган 73 та гол Ҳарри Кейннинг нафақат Европада, балки бутун дунёда энг сермаҳсул ҳужумчи эканини яққол исботлади.
Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп»ни забт этиши унинг йиллар давомидаги фидокорона меҳнати, юксак профессионаллиги ва Англия футболининг замонавий чўққиси сифатида спорт тарихи саҳифаларига абадий муҳрланди.
Изоҳлар 0
…