Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"

·63·Спорт
Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Бавария» ҳужумчиси ва Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритиб, 2001 йилдаги Майкл Оуендан кейин ушбу совринни ютган илк инглиз футболчисига айланди.
  • Лондон мери Содиқ Хон футболчининг ўтган мавсумда клуб ва терма жамоа сафида киритган 73 та голини юқори баҳолаб, уни барча даврларнинг энг буюк ўйинчилари қаторига қўшди.

Англия футболи тарихида узоқ кутилган буюк воқелик юз берди: «Бавария» ҳужумчиси ва Англия миллий терма жамоаси сардори Ҳарри Кейн 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) мукофотининг расмий соҳибига айланди. У 2001 йилда Майкл Оуэн эришган муваффақиятдан буён, нақ 25 йил ўтиб ушбу нуфузли совринни қўлга киритган дастлабки инглиз футболчиси сифатида тарихга кирди.

Ушбу ғалаба муносабати билан Лондон шаҳри мэри Содиқ Хон машҳур ҳамшаҳрини қизғин қутлаб, унинг ўтган мавсумдаги феноменал натижаларини юксак эътироф этди.

«73 та гол ва сеҳрли оқшом»: Лондон мэрининг эҳтиросли мурожаати

Содиқ Хон ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида Ҳарри Кейннинг нафақат пойтахт, балки бутун жаҳон футболидаги мақоми ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди:

  • Муносиб эътироф: «Англия миллий жамоаси сардори, Лондонда таваллуд топган Ҳарри Кейн “Олтин тўп” соҳиби бўлганидан чексиз фахрланаман. Ўтган мавсум давомида клуб ва терма жамоа либосида намойиш этган ажойиб ўйини ҳамда киритган 73 та голидан сўнг бу ҳақли ва муносиб эътирофдир»;

  • «Ацтека»даги унутилмас ғалаба: «Унинг ёз ойларида Жаҳон чемпионатида кўрсатган қаҳрамонлигини, хусусан, афсонавий “Ацтека” стадионидаги ўша сеҳрли оқшомда Мексика дарвозасига йўллаган ғалаба тўпини ким ҳам унута оларди?»;

  • Барча даврларнинг энг буюги: «Кейн нафақат “Тоттенҳэм” ва Англия терма жамоаси афсонаси, балки эндиликда расман футбол тарихидаги барча даврларнинг энг буюк ўйинчиларидан бирига айланди», — дея таъкидлади шаҳар ҳокими.

70 йилдан кейинги тарихий рамз: Тақдирлаш илк бор Лондонда ўтди

Бу галги «Олтин тўп» тақдирлаш маросими қатор рамзий воқеалар билан бойитилди:

  • Сэр Стенли Метюз анъанаси: Тарихдаги энг биринчи «Олтин тўп» соҳиби англиялик афсона сэр Стенли Метюз бўлган эди; орадан 70 йил ўтиб, маросим ўз тарихида илк бор Лондон шаҳрида ташкил этилгани ва унда айнан инглиз сардори ғолиб чиққани алоҳида рамзий маъно касб этди;

  • Англиялик футболчиларнинг узоқ кутилган соврини: 2001 йилда Майкл Оуэнга топширилган кубокдан сўнг, чорак аср давомида инглиз ўйинчиларидан ҳеч ким бу даражага кўтарила олмаган эди;

  • Мавсум рекорди: Клуб ва терма жамоа сафида урилган 73 та гол Ҳарри Кейннинг нафақат Европада, балки бутун дунёда энг сермаҳсул ҳужумчи эканини яққол исботлади.

Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп»ни забт этиши унинг йиллар давомидаги фидокорона меҳнати, юксак профессионаллиги ва Англия футболининг замонавий чўққиси сифатида спорт тарихи саҳифаларига абадий муҳрланди.

Ҳарри КейнОлтин тўпСодиқ ХонАнглия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқладиКеча 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиКеча 08:25Лондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керакЛондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керак29 сентябр 09:50Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?14 июл 21:33Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди3 июл 20:42Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашди28 июн 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди