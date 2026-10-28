Сотувчини қучоқлаб олган маймун тармоқларда машҳур бўлиб кетди!
Ижтимоий тармоқларда маймуннинг дўконга кириб, сотувчини бир неча сония қучоқлаб тургани акс этган видео кенг тарқалди.
Ҳиндистонлик йигит томонидан Instagram’га жойланган видео атиги уч кун ичида 239 миллиондан ортиқ марта томоша қилинган. Ролик деярли 16 миллионта лайк ҳам тўплаган.
Бироқ видеонинг ҳақиқийлиги юзасидан фойдаланувчилар фикри иккига бўлинган. Айримлар тасвирлар сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бошқалар эса ҳолат табиий эканига ишониб, маймуннинг инсонга нисбатан меҳрини эътироф этмоқда.
Ҳозирча видео сунъий интеллект ёрдамида яратилганми ёки ҳақиқий воқеа акс этганми, бу борада аниқ тасдиқ йўқ.
Изоҳлар 0
…