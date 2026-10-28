Таниқли актёр Ражаб Адашев президент билан бўлган учрашувда таклиф этилмагани баҳсларга сабаб бўлди (видео)

·148·Маданият
Таниқли актёр Ражаб Адашев президент билан бўлган учрашувда таклиф этилмагани баҳсларга сабаб бўлди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Ражаб Адашевнинг президент билан бўлиб ўтган учрашувга таклиф этилмагани ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда. Актёрнинг ўзи бу ҳақда изоҳ бериб, учрашувга чақирилмаганини айтди.

"Менга ҳеч ким айтмади, чақиришмади. Балки юқоридан рўйхат келгандир, лекин бизникилар эсга солишса бўларди", — деди Ражаб Адашев.

Шунингдек, Ибратбек Комилов актёр иштирок этмаганига эътибор қаратиб, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида видео эълон қилди.

"Шу қаторда Ражаб Адашев ортиқчалик қилдими? Нега бизда ҳеч қачон санъаткорлар тириклигида қадрланмайди? Яхши иш бўлмади. Бобом жуда хафа бўлиб қолдилар", — дея ёзди у.

Маълум бўлишича, актёрнинг мухлислари ҳам унинг учрашувга нега таклиф этилмагани ҳақида саволлар берган. Мазкур ҳолат санъаткорларни ҳаётлик чоғида қадрлаш масаласини яна кун тартибига олиб чиқди.

Ҳозирча Ражаб Адашевнинг учрашувга таклиф этилмагани сабаблари юзасидан расмий изоҳ берилгани ҳақида маълумот йўқ.

Ражаб АдашевЎзбекистон халқ артистиИбратбек Комилов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?17 октябр 00:58«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?25 октябр 16:32«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда21 сентябр 14:53Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурдиГолливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди3 октябр 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди