Уч ёшли Невада исмли боланинг 10 та голи можаро келтириб чиқарди

·88·Дунё
Уч ёшли Невада исмли боланинг 10 та голи можаро келтириб чиқарди

АҚШнинг Флорида штатида уч ёшли Невада исмли боланинг футбол учрашуви можаро билан якунланди. ОАВ хабарларига кўра, у ўзидан каттароқ, тахминан беш ёшли болаларга қарши майдонга тушиб, бир тайм давомида 10 та гол урган.

Воқеадан сўнг боланинг отаси ва бошқа томонлар ўртасида келишмовчилик юзага келган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, можаро ўйин шартлари ҳамда боланинг қайси ёш тоифасида қатнашиши кераклиги борасидаги баҳс билан боғлиқ бўлган.

Вазият кескинлашгач, ташкилотчилар полицияни чақирган. Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодисани жиноий ҳолат эмас, балки келишмовчилик сифатида баҳолаган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳеч ким ҳибсга олинмаган.

Ҳозирча полиция чақирилишига айнан боланинг 10 та гол уриши сабаб бўлгани тасдиқланмаган.

Сизнингча, болалар футболида ёш ва маҳорат даражаси ўртасидаги фарқни ҳисобга олиб, бундай вазиятларда қандай йўл тутиш керак?

ФлоридаБолалар футболиНевадаАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невадада айиқларни қутқараётган махсус итлар ҳаммани ҳайратга солдиНевадада айиқларни қутқараётган махсус итлар ҳаммани ҳайратга солди6 август 11:52Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилди12 август 12:1183 йиллик турмуш: Гиннес рекордини ўрнатган дунёдаги энг кекса жуфтлик83 йиллик турмуш: Гиннес рекордини ўрнатган дунёдаги энг кекса жуфтлик6 август 13:48Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқда2 август 16:55Tesla Мохаве чўлида улкан Суперчаргер станциясини очдиTesla Мохаве чўлида улкан Суперчаргер станциясини очди15 май 12:51Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)29 май 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда