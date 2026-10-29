Тошкентда SAADI бренди асосчиси Диёра Раҳимова билан учрашув бўлиб ўтади

·38·Маданият
Тошкентда SAADI бренди асосчиси Диёра Раҳимова билан учрашув бўлиб ўтади

29 октябрь куни Тошкентдаги Tashkent City Mall савдо марказида SAADI бренди асосчиси Диёра Раҳимова иштирокида учрашув ташкил этилади. Тадбир меҳмонлари бренд асосчиси билан юзма-юз мулоқот қилиш ҳамда унинг илк парфюмерия маҳсулоти — Elixir of Joy ифори билан танишиш имконига эга бўлади.

Меҳмонларни нималар кутмоқда?

Учрашув дастуридан Диёра Раҳимова билан суҳбатлашиш, эсдалик учун суратга тушиш ва атир флакони ҳамда унинг муаллифлик рецептлар китобларига дастхат олиш имкониятлари ўрин олган. Рецептлар китобларини тадбирнинг ўзида харид қилиш ҳам мумкин.

Тадбир SAADI брендининг Elixir of Joy pop-up дўконида бўлиб ўтади. Ташриф буюрувчилар янги ифорни яқиндан ўрганиш, унинг яратилиши ҳақида маълумот олиш ва бренд асосчисига ўзларини қизиқтирган саволларни беришлари мумкин.

Тадбир ҳақида

  • Сана: 29 октябрь

  • Вақт: соат 18:00

  • Манзил: Tashkent City Mall, 2-қават, Тануки ресторани ёнида

  • Кириш: бепул

Тадбирда иштирок этиш учун чипта талаб қилинмайди. Барча қизиқувчилар учрашувга ташриф буюриб, Диёра Раҳимова билан мулоқот қилишлари мумкин.

Диёра РаҳимоваSAADITashkent City MallElixir of Joy
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)5 август 13:29Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)12 октябр 15:42Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқладиЗебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқлади27 июл 14:48Диёра Келдиёрова қизи Зияранинг илк туғилган кунидаги суратлар билан бўлишди!Диёра Келдиёрова қизи Зияранинг илк туғилган кунидаги суратлар билан бўлишди!23 август 05:59Зебо Раҳимова навбатдаги саёҳати билан мухлисларини ҳайратлантирдиЗебо Раҳимова навбатдаги саёҳати билан мухлисларини ҳайратлантирди28 май 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди