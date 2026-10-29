Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди
Осиё Чемпионлар Лигаси 2 (ОЧЛ 2) мусобақаси доирасида Қарши шаҳрида бўлиб ўтган учрашув маҳаллий мухлислар учун кутилмаган ҳафсала пирлиги билан якунланди. Ўз майдонида Қувайтнинг «Қувайт СК» клубини қабул қилган «Насаф» жамоаси минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Учрашувдан сўнг ташкил этилган матбуот анжуманида «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев иштирок этиб, учрашувдаги салбий натижанинг асл сабабларини очиқ ва кескин тарзда таҳлил қилиб берди. Мутахассис мағлубиятни омадсизлик ёки чарчоққа эмас, балки ҳужумчиларнинг маҳорат даражаси пастлигига боғлади.
Рўзиқул Бердиевнинг матбуот анжуманидаги муҳим фикрлари
Қаршиликлар устози ўйин давомида яратилган вазиятлар ва рақибнинг қарши ҳужумлари борасида қуйидаги фикрларни билдирди:
Омадсизлик эмас, маҳорат етишмовчилиги: Мураббий жамоанинг кўплаб вазиятлар яратганини, бироқ улардан фойдалана олмаганини таъкидлади: «Ўйлашимча, бу омадсиз ёки чарчоқ эмас. Ҳужумда вазиятлардан фойдаланишда бизга совуққонлик ва маҳорат етишмади. Шунинг эвазига мағлубиятга учрадик, деб ўйлайман. Бундай имкониятлардан фойдаланишда, кўп вазият яратиб гол ура олмасанг, бу маҳоратни, даражани етмаганидан деб ўйлайман»;
Рақибнинг қарши ҳужумларидаги хатолар: «Қувайт СК» клуби хавфли қарши ҳужумлар уюштирганини айтиб ўтди: «Чунки рақиб жамоа икки-уч марта қарши ҳужумларда яхши ҳаракат қилди. Биз ўша вазиятларда суст ўйнадик. Битта гол бўлди ва яна бирида Абдувоҳиб қайтарди»;
3 метрдан гол ура олмаслик муаммоси: Бердиев таркиб ёки тактик схемалар баҳона бўлолмаслигини алоҳида урғулади: «Менимча, гап таркибда ёки схемамизда эмас. Бундай имконият яратиб, буни голга айлантира олмаслик, дарвозабон билан бирга-бир чиқиб, 3 метрдан гол ура олмаслик – совуққонлик етишмаслиги, вазиятни ҳис қилиш, ҳужумчиларга хос хусусиятлар етишмади. Ҳужумдаги даража бизга панд берди».
Таркиб танлови ва ёш футболчилар масаласи
Матбуот анжуманида мураббийдан нега ёшлар эмас, балки тажрибали ўйинчиларга ишонч билдирилгани ҳақида ҳам сўралди:
Мағлубиятдан кейинги хулосалар: «Албатта, фикр бўлади. Мағлубиятга учраганингда таркиб топишда ёки ўйинчиларни жойга қўйишда ўйланасан! Нима сабаб бўлганини чуқурроқ ўрганишга ҳаракат қиласан, киши», деди мутахассис;
Нега тажрибали ўйинчилар танланди? Халқаро мусобақаларда руҳий барқарорлик муҳимлиги қайд этилди: «Ўйлайманки, бунақа учрашувда таркибда тажрибалироқ футболчилар майдонга тушишини уқтиргандик. Бундай ўйинларда айнан тажриба ва совуққонлик бўлиш талаб этиларди. Ёш ўйинчини туширсак, баъзида тажрибаси етишмаслиги ёки ўзини йўқотиб қўйиши мумкин».
Қаршида қайд этилган 0:1 ҳисобидаги мағлубият «Насаф»нинг халқаро майдондаги гуруҳ босқичи юришини мураккаблаштирди. Бош мураббий таъкидлаганидек, келгуси баҳсларда ижобий натижага эришиш учун ҳужум чизиғидаги совуққонлик ва якуний зарбалар устида жиддий ишлаш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…