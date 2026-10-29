Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди

·4·Спорт
Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди

Осиё Чемпионлар Лигаси 2 (ОЧЛ 2) мусобақаси доирасида Қарши шаҳрида бўлиб ўтган учрашув маҳаллий мухлислар учун кутилмаган ҳафсала пирлиги билан якунланди. Ўз майдонида Қувайтнинг «Қувайт СК» клубини қабул қилган «Насаф» жамоаси минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.

Учрашувдан сўнг ташкил этилган матбуот анжуманида «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев иштирок этиб, учрашувдаги салбий натижанинг асл сабабларини очиқ ва кескин тарзда таҳлил қилиб берди. Мутахассис мағлубиятни омадсизлик ёки чарчоққа эмас, балки ҳужумчиларнинг маҳорат даражаси пастлигига боғлади.

Рўзиқул Бердиевнинг матбуот анжуманидаги муҳим фикрлари

Қаршиликлар устози ўйин давомида яратилган вазиятлар ва рақибнинг қарши ҳужумлари борасида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Омадсизлик эмас, маҳорат етишмовчилиги: Мураббий жамоанинг кўплаб вазиятлар яратганини, бироқ улардан фойдалана олмаганини таъкидлади: «Ўйлашимча, бу омадсиз ёки чарчоқ эмас. Ҳужумда вазиятлардан фойдаланишда бизга совуққонлик ва маҳорат етишмади. Шунинг эвазига мағлубиятга учрадик, деб ўйлайман. Бундай имкониятлардан фойдаланишда, кўп вазият яратиб гол ура олмасанг, бу маҳоратни, даражани етмаганидан деб ўйлайман»;

  • Рақибнинг қарши ҳужумларидаги хатолар: «Қувайт СК» клуби хавфли қарши ҳужумлар уюштирганини айтиб ўтди: «Чунки рақиб жамоа икки-уч марта қарши ҳужумларда яхши ҳаракат қилди. Биз ўша вазиятларда суст ўйнадик. Битта гол бўлди ва яна бирида Абдувоҳиб қайтарди»;

  • 3 метрдан гол ура олмаслик муаммоси: Бердиев таркиб ёки тактик схемалар баҳона бўлолмаслигини алоҳида урғулади: «Менимча, гап таркибда ёки схемамизда эмас. Бундай имконият яратиб, буни голга айлантира олмаслик, дарвозабон билан бирга-бир чиқиб, 3 метрдан гол ура олмаслик – совуққонлик етишмаслиги, вазиятни ҳис қилиш, ҳужумчиларга хос хусусиятлар етишмади. Ҳужумдаги даража бизга панд берди».

Таркиб танлови ва ёш футболчилар масаласи

Матбуот анжуманида мураббийдан нега ёшлар эмас, балки тажрибали ўйинчиларга ишонч билдирилгани ҳақида ҳам сўралди:

  • Мағлубиятдан кейинги хулосалар: «Албатта, фикр бўлади. Мағлубиятга учраганингда таркиб топишда ёки ўйинчиларни жойга қўйишда ўйланасан! Нима сабаб бўлганини чуқурроқ ўрганишга ҳаракат қиласан, киши», деди мутахассис;

  • Нега тажрибали ўйинчилар танланди? Халқаро мусобақаларда руҳий барқарорлик муҳимлиги қайд этилди: «Ўйлайманки, бунақа учрашувда таркибда тажрибалироқ футболчилар майдонга тушишини уқтиргандик. Бундай ўйинларда айнан тажриба ва совуққонлик бўлиш талаб этиларди. Ёш ўйинчини туширсак, баъзида тажрибаси етишмаслиги ёки ўзини йўқотиб қўйиши мумкин».

Қаршида қайд этилган 0:1 ҳисобидаги мағлубият «Насаф»нинг халқаро майдондаги гуруҳ босқичи юришини мураккаблаштирди. Бош мураббий таъкидлаганидек, келгуси баҳсларда ижобий натижага эришиш учун ҳужум чизиғидаги совуққонлик ва якуний зарбалар устида жиддий ишлаш талаб этилади.

НасафРўзиқул БердиевОсиё Чемпионлар Лигаси 2Қувайт СК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйдиҚаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйдиКеча 21:11Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак27 октябр 23:01Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди13 октябр 22:23“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди