Тошкентлик эркак заправкадаги навбатдан қочиш учун уйида бир тонна бензин сақлади

·0·Жамият
Тошкентлик эркак заправкадаги навбатдан қочиш учун уйида бир тонна бензин сақлади

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида яшовчи эркакнинг уйидан бир тоннадан ортиқ бензин аниқланди. Ёқилғи пластик идишларга солинган ҳолда сақланган.

Маълум қилинишича, эркак бензин қуйиш шохобчаларидаги навбатларда вақт йўқотмаслик мақсадида катта миқдорда ёқилғи захирасини тўплаган. Бироқ бундай ҳажмдаги бензинни турар жойда сақлаш жиддий хавф туғдириши мумкин.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари ёқилғини хавфсизлик қоидаларига риоя қилган ҳолда хонадондан олиб чиқиб кетган. Ҳолат юзасидан эркакка нисбатан маъмурий чоралар кўрилгани билдирилган. Аммо унинг айнан қайси қоидани бузгани ва қандай жазо қўллангани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Мутахассислар бензиннинг осон алангаланишини ҳисобга олиб, уни уй шароитида, айниқса, пластик идишларда ва катта миқдорда сақлаш хавфли эканидан огоҳлантиради. Ёқилғи буғлари ҳатто кичик учқун таъсирида ҳам ёниб кетиши, бу эса ёнғин ёки портлашга олиб келиши мумкин.

Шу сабабли бензинни турар жойларда катта миқдорда захиралашдан сақланиш ва ёқилғи билан муомала қилишда белгиланган хавфсизлик талабларига амал қилиш муҳим.

ТошкентМирзо Улуғбек туманиФавқулодда вазиятлар вазирлигибензин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда ис газидан заҳарланиб, олти киши вафот этдиТошкентда ис газидан заҳарланиб, олти киши вафот этдиКеча 15:06Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошдиЎзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошди12 октябр 09:44«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)6 август 15:57«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди15 сентябр 19:15Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлди15 сентябр 14:09Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)14 сентябр 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди