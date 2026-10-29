Туркияда ноодатий тайинлов: 22 ёшли қиз футбол жамоасини бошқаради

·46·Дунё
Туркияда ноодатий тайинлов: 22 ёшли қиз футбол жамоасини бошқаради

Туркиянинг “Тургутлуспор” клуби бош мураббийи этиб 22 ёшли Зейнеп Местан тайинланди. У клуб тарихида эркаклар жамоасини бошқарган илк аёл мураббий сифатида қайд этилди.

Зейнеп янги жамоаси билан дастлабки машғулотни ҳам ўтказди. Эндиликда унинг олдида мураккаб вазифа турибди: сўнгги икки мавсумда қуйи лигаларга тушиб кетган жамоанинг натижаларини яхшилаш ва уни яна юқори поғоналарга олиб чиқиш.

Ёш мураббийнинг тайинланиши футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Энди мухлислар Зейнеп Местан қўл остида “Тургутлуспор” қандай натижалар қайд этишини кузатади.

Зейнеп МестанТургутлуспорТуркия футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?18 октябр 22:19Таиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқдаТаиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқда21 октябр 08:5512 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:1617 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа22 октябр 11:12Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказдиНовосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди30 сентябр 11:00Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!17 октябр 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда