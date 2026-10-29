Туркияда ноодатий тайинлов: 22 ёшли қиз футбол жамоасини бошқаради
Туркиянинг “Тургутлуспор” клуби бош мураббийи этиб 22 ёшли Зейнеп Местан тайинланди. У клуб тарихида эркаклар жамоасини бошқарган илк аёл мураббий сифатида қайд этилди.
Зейнеп янги жамоаси билан дастлабки машғулотни ҳам ўтказди. Эндиликда унинг олдида мураккаб вазифа турибди: сўнгги икки мавсумда қуйи лигаларга тушиб кетган жамоанинг натижаларини яхшилаш ва уни яна юқори поғоналарга олиб чиқиш.
Ёш мураббийнинг тайинланиши футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Энди мухлислар Зейнеп Местан қўл остида “Тургутлуспор” қандай натижалар қайд этишини кузатади.
Изоҳлар 0
…