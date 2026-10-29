Фарғона вилоятида 24 ёшли йигит уйнинг 15 қаватидан ўзини ташлаб вафот этди

·29·Жамият
Фарғона вилоятида 24 ёшли йигит уйнинг 15 қаватидан ўзини ташлаб вафот этди

Фарғона вилоятида 24 ёшли йигит кўп қаватли уйнинг 15-қаватидан тушиб кетиши оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Ҳолат юзасидан тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.

Маълум қилинишича, 2002 йилда туғилган йигит вафот этганидан сўнг ҳодиса жойи тезкор-тергов гуруҳи томонидан кўздан кечирилган. Шунингдек, ишга алоқадор шахслардан тушунтириш хатлари олинган.

Дастлабки тиббий маълумотномада ўлим сабаби сифатида жигар ёрилиши қайд этилган. Ўлимнинг аниқ сабабларини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган.

Қайд этилишича, марҳум аввал шизофрения ташхиси билан Фарғона вилоятидаги ихтисослаштирилган руҳий саломатлик марказида бир неча марта даволанган.

Ҳозирча ҳодисанинг барча тафсилотлари ва йигитнинг 15-қаватдан тушиб кетишига олиб келган ҳолатлар ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

ФарғонаФарғона вилояти руҳий саломатлик марказибахтсиз ҳодиса
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушди13 сентябр 11:27Барселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги бахтсиз ҳодиса юзасидан баёнот бердиБарселона клуби Spotify Камп Ноу стадионидаги бахтсиз ҳодиса юзасидан баёнот берди25 июл 20:57Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди16 сентябр 13:07Қашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирдиҚашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирди21 октябр 17:21Онасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалдиОнасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалди13 октябр 17:124-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди16 сентябр 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди