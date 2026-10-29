Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?

·58·Саломатлик
Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пиёда юриш инсон организми учун ҳеч қандай махсус жиҳозларсиз саломатликни тиклаш ва узоқ умр кўришга ёрдам берадиган энг самарали табиий ҳаракатдир.
  • Жисмоний фаоллик давомийлигига қараб қон босимини меъёрлаштириш, стрессни камайтириш, ҳазм жараёнини яхшилаш ҳамда юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлаш каби ижобий ўзгаришлар юз беради.

Кўпчилик саломатликни тиклаш ва узоқ умр кўриш учун оғир жисмоний машқлар ёки қимматбаҳо дори-дармонлар зарур деб ўйлайди. Бироқ тиббий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, энг оддий ва табиий ҳаракат — пиёда юриш инсон танаси учун чинакам сеҳрли шифо манбаи бўлиши мумкин.

Энг қизиғи, пиёда юришнинг фойдаси сиз сарфлаган дақиқаларга қараб босқичма-босқич очилиб боради: атиги бир неча дақиқалик ҳаракат қон томирларини бўшаштирса, узоқроқ сайр бутун руҳиятни янгилашга қодир.

Ҳар бир дақиқанинг ўз вазифаси: Юриш вақтига қараб организмдаги ўзгаришлар

Кундалик пиёда юриш вақтининг инсон организмига кўрсатадиган ижобий таъсири қуйидагича намоён бўлади:

  • 3 дақиқалик юриш: Қон томирлари тонусини меъёрлаштириб, артериал қон босимини пасайтиришга ёрдам беради;

  • 5 дақиқа тоза ҳавода сайр: Стресс гормонларини камайтириб, кайфиятни тез фурсатда кўтаради ва руҳий хотиржамлик бағишлайди;

  • 10 дақиқалик фаол ҳаракат: Мия фаолияти ва қон айланишини яхшилаб, ижодий (креатив) фикрлаш қобилиятини оширади ҳамда мураккаб муаммоларга ечим топишни осонлаштиради;

  • Овқатдан кейинги 15 дақиқалик одат: Овқат ҳазм қилиш жараёнини тезлаштиради ва қондаги қанд миқдорининг кескин кўтарилиб кетишининг олдини олиб, уни пасайтиради;

  • 30 дақиқалик мунтазам юриш: Моддалар алмашинувини жадаллаштиради ва юриш тезлиги ҳамда суръатига қараб ортиқча калорияларни ёқиб, озишга ва вазнни назоратда ушлашга кўмаклашади;

  • 40 дақиқалик сайр: Айниқса кекса ёшдаги инсонларда юрак ишемик касалликлари ривожланиши хавфини сезиларли даражада камайтиради ва юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди;

  • 90 дақиқалик давомли пиёда юриш: Миядаги салбий ва депрессив фикрларни тарқатиб, руҳий тушкунлик аломатларини бартараф этади ҳамда чуқур ички хотиржамлик яратади.

Нима учун бу одатни бугундан бошлаш керак?

Пиёда юриш махсус спорт зали ёки қўшимча жиҳозларни талаб қилмайди. Кун давомида лифт ўрнига зинадан фойдаланиш, тушликдан кейин 15 дақиқа очиқ ҳавода айланиш ёки кечки вақтда сайр қилиш орқали нафақат тананинг жисмоний қувватини ошириш, балки руҳий соғломликни ҳам тўлиқ тиклаш мумкин.

Ҳар куни камида ярим соат пиёда юришни кундалик турмуш тарзингизга айлантириш узоқ ва соғлом ҳаёт гаровидир.

пиёда юришсоғлом турмуш тарзижисмоний фаолликтиббий тавсиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?26 октябр 00:55Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирБугун 14:25Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Бугун 09:43Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатКеча 23:58Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКеча 14:18Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларҚайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар27 октябр 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди