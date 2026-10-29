Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пиёда юриш инсон организми учун ҳеч қандай махсус жиҳозларсиз саломатликни тиклаш ва узоқ умр кўришга ёрдам берадиган энг самарали табиий ҳаракатдир.
- Жисмоний фаоллик давомийлигига қараб қон босимини меъёрлаштириш, стрессни камайтириш, ҳазм жараёнини яхшилаш ҳамда юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлаш каби ижобий ўзгаришлар юз беради.
Кўпчилик саломатликни тиклаш ва узоқ умр кўриш учун оғир жисмоний машқлар ёки қимматбаҳо дори-дармонлар зарур деб ўйлайди. Бироқ тиббий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, энг оддий ва табиий ҳаракат — пиёда юриш инсон танаси учун чинакам сеҳрли шифо манбаи бўлиши мумкин.
Энг қизиғи, пиёда юришнинг фойдаси сиз сарфлаган дақиқаларга қараб босқичма-босқич очилиб боради: атиги бир неча дақиқалик ҳаракат қон томирларини бўшаштирса, узоқроқ сайр бутун руҳиятни янгилашга қодир.
Ҳар бир дақиқанинг ўз вазифаси: Юриш вақтига қараб организмдаги ўзгаришлар
Кундалик пиёда юриш вақтининг инсон организмига кўрсатадиган ижобий таъсири қуйидагича намоён бўлади:
3 дақиқалик юриш: Қон томирлари тонусини меъёрлаштириб, артериал қон босимини пасайтиришга ёрдам беради;
5 дақиқа тоза ҳавода сайр: Стресс гормонларини камайтириб, кайфиятни тез фурсатда кўтаради ва руҳий хотиржамлик бағишлайди;
10 дақиқалик фаол ҳаракат: Мия фаолияти ва қон айланишини яхшилаб, ижодий (креатив) фикрлаш қобилиятини оширади ҳамда мураккаб муаммоларга ечим топишни осонлаштиради;
Овқатдан кейинги 15 дақиқалик одат: Овқат ҳазм қилиш жараёнини тезлаштиради ва қондаги қанд миқдорининг кескин кўтарилиб кетишининг олдини олиб, уни пасайтиради;
30 дақиқалик мунтазам юриш: Моддалар алмашинувини жадаллаштиради ва юриш тезлиги ҳамда суръатига қараб ортиқча калорияларни ёқиб, озишга ва вазнни назоратда ушлашга кўмаклашади;
40 дақиқалик сайр: Айниқса кекса ёшдаги инсонларда юрак ишемик касалликлари ривожланиши хавфини сезиларли даражада камайтиради ва юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди;
90 дақиқалик давомли пиёда юриш: Миядаги салбий ва депрессив фикрларни тарқатиб, руҳий тушкунлик аломатларини бартараф этади ҳамда чуқур ички хотиржамлик яратади.
Нима учун бу одатни бугундан бошлаш керак?
Пиёда юриш махсус спорт зали ёки қўшимча жиҳозларни талаб қилмайди. Кун давомида лифт ўрнига зинадан фойдаланиш, тушликдан кейин 15 дақиқа очиқ ҳавода айланиш ёки кечки вақтда сайр қилиш орқали нафақат тананинг жисмоний қувватини ошириш, балки руҳий соғломликни ҳам тўлиқ тиклаш мумкин.
Ҳар куни камида ярим соат пиёда юришни кундалик турмуш тарзингизга айлантириш узоқ ва соғлом ҳаёт гаровидир.
Изоҳлар 0
…