Сув устида 40 км пойга: Хитойлик мотоциклчи физика қонунларини бузиб, рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик экстремал спортчи махсус мослаштирилган мотоциклда сув юзида 40,74 километр масофани босиб ўтиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
- Ушбу натижа аввалги 31,8 километрлик кўрсаткични қарийб 9 километрга янгилашга имкон берди.
- Мотоциклнинг олдинги ғилдирагига ўрнатилган махсус чанғи мосламаси ва орқа ғилдиракдаги сувни орқага отувчи шиналар транспорт воситасининг сув устида мувозанат сақлашини таъминлади.
Хитойда экстремал спорт ихлосманди сув сатҳида одатий мотоциклда ҳаракатланиш бўйича чинакам сенсацион натижани қайд этди. У махсус мослаштирилган икки ғилдиракли уловда сув юзини сидириб, нақ 40,74 километр масофани босиб ўтишга муваффақ бўлди ва расман янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Бунга қадар ушбу йўналишдаги энг юқори кўрсаткич 31,8 километрни ташкил этган эди. Янги рекорд нафақат аввалги натижани қарийб 9 километрга янгилади, балки мураккаб аквапланирлаш усулида тезлик ва мувозанатни узоқ вақт сақлаб қолиш мумкинлигини исботлади.
Тўлқинлар устидаги рекорд қандай амалга оширилди?
Видео лавҳаларда ушбу ноёб трюкнинг техникаси ва муҳим тафсилотлари яққол намоён бўлган:
Мотоцикл конструкцияси ва чанғи тизими: Мотоциклнинг олдинги ғилдираги остига махсус чанғи мосламаси ўрнатилган бўлиб, у транспорт воситаси сув тубига чўкиб кетмаслигини таъминлаган;
Орқа ғилдирак ва юқори тезлик: Мотоциклнинг орқа ғилдираги сувда ҳаракатланишга мўлжалланган махсус шиналар ёрдамида тинимсиз кучли босим ҳосил қилиб, сувни орқага отган ва олдинга ҳаракатланиш кучини ушлаб турган;
Мутлақ мувозанат: Сувда аквапланирлаш ҳолатини сақлаб қолиш ҳайдовчидан сония сайин максимал концентрация ва жисмоний куч талаб қилади — тезликнинг бир лаҳзалик пасайиши мотоциклнинг дарҳол сувга чўкишига олиб келиши мумкин эди;
Кўл юзасидаги масофа: Табиат қўйнидаги сокин сув ҳавзасида амалга оширилган мазкур рекорд қирғоқдаги кўплаб томошабинлар ва тадбир иштирокчилари томонидан олқишлар билан кузатилди.
31,8 кмдан 40,74 кмгача: Экстремал марра
Бу турдаги экстремал чиқишлар муҳандислик маҳорати ва спортчининг чидамлилиги чегараларини синовдан ўтказади:
Масофа кўлами: Сув устида 40 километрдан ортиқ масофани ҳеч бир тўхтовсиз босиб ўтиш нафақат мотор учун улкан синов, балки ҳайдовчининг бўғинлари ва мушакларига жуда катта оғирлик юклайди;
Натижанинг расмийлаштирилиши: Мутахассислар ушбу кўрсаткични сув спорти ва мотоспорт чорраҳасидаги энг узун узлуксиз гидродинамик ҳаракат сифатида баҳоламоқда.
Мазкур ноодатий муваффақият сув спорти тарихида янги саҳифа очди ва замонавий муҳандислик тафаккури билан энг мураккаб стихияларни ҳам забт этиш мумкинлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…