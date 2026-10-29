Сув устида 40 км пойга: Хитойлик мотоциклчи физика қонунларини бузиб, рекорд ўрнатди

·58·Спорт
Сув устида 40 км пойга: Хитойлик мотоциклчи физика қонунларини бузиб, рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик экстремал спортчи махсус мослаштирилган мотоциклда сув юзида 40,74 километр масофани босиб ўтиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
  • Ушбу натижа аввалги 31,8 километрлик кўрсаткични қарийб 9 километрга янгилашга имкон берди.
  • Мотоциклнинг олдинги ғилдирагига ўрнатилган махсус чанғи мосламаси ва орқа ғилдиракдаги сувни орқага отувчи шиналар транспорт воситасининг сув устида мувозанат сақлашини таъминлади.

Хитойда экстремал спорт ихлосманди сув сатҳида одатий мотоциклда ҳаракатланиш бўйича чинакам сенсацион натижани қайд этди. У махсус мослаштирилган икки ғилдиракли уловда сув юзини сидириб, нақ 40,74 километр масофани босиб ўтишга муваффақ бўлди ва расман янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Бунга қадар ушбу йўналишдаги энг юқори кўрсаткич 31,8 километрни ташкил этган эди. Янги рекорд нафақат аввалги натижани қарийб 9 километрга янгилади, балки мураккаб аквапланирлаш усулида тезлик ва мувозанатни узоқ вақт сақлаб қолиш мумкинлигини исботлади.

Тўлқинлар устидаги рекорд қандай амалга оширилди?

Видео лавҳаларда ушбу ноёб трюкнинг техникаси ва муҳим тафсилотлари яққол намоён бўлган:

  • Мотоцикл конструкцияси ва чанғи тизими: Мотоциклнинг олдинги ғилдираги остига махсус чанғи мосламаси ўрнатилган бўлиб, у транспорт воситаси сув тубига чўкиб кетмаслигини таъминлаган;

  • Орқа ғилдирак ва юқори тезлик: Мотоциклнинг орқа ғилдираги сувда ҳаракатланишга мўлжалланган махсус шиналар ёрдамида тинимсиз кучли босим ҳосил қилиб, сувни орқага отган ва олдинга ҳаракатланиш кучини ушлаб турган;

  • Мутлақ мувозанат: Сувда аквапланирлаш ҳолатини сақлаб қолиш ҳайдовчидан сония сайин максимал концентрация ва жисмоний куч талаб қилади — тезликнинг бир лаҳзалик пасайиши мотоциклнинг дарҳол сувга чўкишига олиб келиши мумкин эди;

  • Кўл юзасидаги масофа: Табиат қўйнидаги сокин сув ҳавзасида амалга оширилган мазкур рекорд қирғоқдаги кўплаб томошабинлар ва тадбир иштирокчилари томонидан олқишлар билан кузатилди.

31,8 кмдан 40,74 кмгача: Экстремал марра

Бу турдаги экстремал чиқишлар муҳандислик маҳорати ва спортчининг чидамлилиги чегараларини синовдан ўтказади:

  • Масофа кўлами: Сув устида 40 километрдан ортиқ масофани ҳеч бир тўхтовсиз босиб ўтиш нафақат мотор учун улкан синов, балки ҳайдовчининг бўғинлари ва мушакларига жуда катта оғирлик юклайди;

  • Натижанинг расмийлаштирилиши: Мутахассислар ушбу кўрсаткични сув спорти ва мотоспорт чорраҳасидаги энг узун узлуксиз гидродинамик ҳаракат сифатида баҳоламоқда.

Мазкур ноодатий муваффақият сув спорти тарихида янги саҳифа очди ва замонавий муҳандислик тафаккури билан энг мураккаб стихияларни ҳам забт этиш мумкинлигини кўрсатди.

Жаҳон рекордиЭкстремал спортМотоспортАквапланирлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Формула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришдиФормула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришди27 октябр 21:54Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)1 август 15:19Осиё ўйинларида жанжал: Хитойлик шарҳловчи ўзбекистонлик мутахассисни айблаб чиқдиОсиё ўйинларида жанжал: Хитойлик шарҳловчи ўзбекистонлик мутахассисни айблаб чиқди5 октябр 13:55Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?Бугун 15:04Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун 14:12Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтдиРўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтдиБугун 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди