Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Меҳрдод Ахлоқий Китобчи Эроннинг янги Мудофаа ва қуролли кучларни қўллаб-қувватлаш вазири этиб тайинланди.
- У Эрон тарихида Мудофаа вазирлигини бошқарадиган учинчи фуқаровий шахс бўлди.
- Янги вазир Эрон мудофаа ва аерокосмик саноатининг асосий яратувчиларидан бири ҳамда «Фотеҳ-110» баллистик ракетасини яратишда фаол қатнашган.
Эрон Ислом Республикасида қуролли кучлар ва мудофаа соҳаси раҳбариятида муҳим стратегик тайинлов амалга оширилди. Мамлакат парламенти (Мажлис) қарори билан Меҳрдод Ахлоқий Китобчи Эроннинг янги Мудофаа ва қуролли кучларни қўллаб-қувватлаш вазири этиб расман тасдиқланди.
Pars Today агентлиги берган маълумотларга кўра, парламентда бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида иштирок этган 277 нафар депутатдан 237 нафари унинг номзодини бир овоздан ёқлаб овоз берди.
Ушбу тайинлов Эрон тарихида алоҳида аҳамият касб этади — Меҳрдод Ахлоқий мамлакат тарихида Мудофаа вазирлигини бошқарадиган учинчи фуқаровий (ҳарбий унвонга эга бўлмаган) шахсга айланди.
Тезкор тайинлов сабаби: Урушда ҳалок бўлган аввалги вазир
Мудофаа маҳкамаси раҳбарини алмаштириш зарурати яқинда минтақада рўй берган кескин ҳарбий тўқнашувлар фонида юзага келди:
Генерал Азиз Насирзоданинг ҳалокати: Бунга қадар Эрон Мудофаа вазирлигини бригада генерали Азиз Насирзода бошқариб келаётган эди. Бироқ у минтақадаги кескин кечган 40 кунлик уруш ва қуролли тўқнашувлар давомида ҳалок бўлди;
Мудофаани қайта тиклаш вазифаси: Ҳарбий низолардан сўнг мудофаа саноати ва ракета ишлаб чиқариш тизимини тезкор тиклаш мақсадида соҳанинг энг тажрибали муҳандис-мутахассиси вазирлик бошқарувига олиб келинди.
Меҳрдод Ахлоқий Китобчи таржимаи ҳоли: Муҳандисликдан вазирликкача
Янги вазир Эрон мудофаа ва аэрокосмик саноатининг асосий яратувчиларидан бири ҳисобланади:
Ёши ва илк фаолияти: 1954 йилда туғилган Ахлоқий узоқ йиллар давомида ҳарбий-техник соҳаларда раҳбарлик лавозимларида ишлаган;
Йирик ташкилотлар бошқаруви: У тайинловга қадар «Шаҳид Боғирий» саноат гуруҳини бошқарган ҳамда Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Аэрокосмик саноат ташкилоти бош директори вазифасини бажарган;
2000-йиллардаги ракета лойиҳалари: Меҳрдод Ахлоқий 2000-йиллар ўрталаридан бошлаб Эрон ракета дастурининг муҳим стратегик лойиҳаларида бевосита иштирок этган. Кейинчалик Аэрокосмик саноат ташкилоти таркибига кирувчи «Шаҳид Боғирий» ракета тузилмасини бошқарган.
«Эрон ракета дастури отаси»нинг сафдоши ва «Фотеҳ-110» лойиҳаси
Янги мудофаа вазирининг фаолияти бевосита мамлакатнинг ракета салоҳиятини шакллантириш билан боғлиқ:
Теҳроний-Муқаддам билан яқинлик: Ахлоқий дунё ҳарбий экспертлари томонидан «Эрон ракета дастурининг отаси» ва бош ғоявий асосчиси сифатида эътироф этиладиган Ҳасан Теҳроний-Муқаддам билан жуда яқин ишлаган ва унинг сафдоши бўлган;
«Фотеҳ-110» яратилиши: У Эрон армиясининг асосий зарба берувчи кучларидан бирига айланган машҳур юқори аниқликдаги «Фотеҳ-110» (Fateh-110) баллистик ракетасини лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва қўллаб-қувватлашда фаол қатнашган;
Халқаро санкциялар: Ўз даврида Эроннинг ракета дастурига алоқадорлиги туфайли Меҳрдод Ахлоқий Китобчининг номи халқаро санкциялар рўйхатига киритилган расмий ҳужжатларда бир неча бор қайд этилган.
Янги раҳбарнинг ракета ва аэрокосмик муҳандислик бўйича чуқур тажрибаси Эроннинг минтақавий кескинликлар фонида ўзининг мудофаа ва ракета дастурини янада модернизация қилишга устувор аҳамият қаратаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…