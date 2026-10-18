Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?

·48·Дунё
Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Меҳрдод Ахлоқий Китобчи Эроннинг янги Мудофаа ва қуролли кучларни қўллаб-қувватлаш вазири этиб тайинланди.
  • У Эрон тарихида Мудофаа вазирлигини бошқарадиган учинчи фуқаровий шахс бўлди.
  • Янги вазир Эрон мудофаа ва аерокосмик саноатининг асосий яратувчиларидан бири ҳамда «Фотеҳ-110» баллистик ракетасини яратишда фаол қатнашган.

Эрон Ислом Республикасида қуролли кучлар ва мудофаа соҳаси раҳбариятида муҳим стратегик тайинлов амалга оширилди. Мамлакат парламенти (Мажлис) қарори билан Меҳрдод Ахлоқий Китобчи Эроннинг янги Мудофаа ва қуролли кучларни қўллаб-қувватлаш вазири этиб расман тасдиқланди.

Pars Today агентлиги берган маълумотларга кўра, парламентда бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида иштирок этган 277 нафар депутатдан 237 нафари унинг номзодини бир овоздан ёқлаб овоз берди.

Ушбу тайинлов Эрон тарихида алоҳида аҳамият касб этади — Меҳрдод Ахлоқий мамлакат тарихида Мудофаа вазирлигини бошқарадиган учинчи фуқаровий (ҳарбий унвонга эга бўлмаган) шахсга айланди.

Тезкор тайинлов сабаби: Урушда ҳалок бўлган аввалги вазир

Мудофаа маҳкамаси раҳбарини алмаштириш зарурати яқинда минтақада рўй берган кескин ҳарбий тўқнашувлар фонида юзага келди:

  • Генерал Азиз Насирзоданинг ҳалокати: Бунга қадар Эрон Мудофаа вазирлигини бригада генерали Азиз Насирзода бошқариб келаётган эди. Бироқ у минтақадаги кескин кечган 40 кунлик уруш ва қуролли тўқнашувлар давомида ҳалок бўлди;

  • Мудофаани қайта тиклаш вазифаси: Ҳарбий низолардан сўнг мудофаа саноати ва ракета ишлаб чиқариш тизимини тезкор тиклаш мақсадида соҳанинг энг тажрибали муҳандис-мутахассиси вазирлик бошқарувига олиб келинди.

Меҳрдод Ахлоқий Китобчи таржимаи ҳоли: Муҳандисликдан вазирликкача

Янги вазир Эрон мудофаа ва аэрокосмик саноатининг асосий яратувчиларидан бири ҳисобланади:

  • Ёши ва илк фаолияти: 1954 йилда туғилган Ахлоқий узоқ йиллар давомида ҳарбий-техник соҳаларда раҳбарлик лавозимларида ишлаган;

  • Йирик ташкилотлар бошқаруви: У тайинловга қадар «Шаҳид Боғирий» саноат гуруҳини бошқарган ҳамда Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Аэрокосмик саноат ташкилоти бош директори вазифасини бажарган;

  • 2000-йиллардаги ракета лойиҳалари: Меҳрдод Ахлоқий 2000-йиллар ўрталаридан бошлаб Эрон ракета дастурининг муҳим стратегик лойиҳаларида бевосита иштирок этган. Кейинчалик Аэрокосмик саноат ташкилоти таркибига кирувчи «Шаҳид Боғирий» ракета тузилмасини бошқарган.

«Эрон ракета дастури отаси»нинг сафдоши ва «Фотеҳ-110» лойиҳаси

Янги мудофаа вазирининг фаолияти бевосита мамлакатнинг ракета салоҳиятини шакллантириш билан боғлиқ:

  • Теҳроний-Муқаддам билан яқинлик: Ахлоқий дунё ҳарбий экспертлари томонидан «Эрон ракета дастурининг отаси» ва бош ғоявий асосчиси сифатида эътироф этиладиган Ҳасан Теҳроний-Муқаддам билан жуда яқин ишлаган ва унинг сафдоши бўлган;

  • «Фотеҳ-110» яратилиши: У Эрон армиясининг асосий зарба берувчи кучларидан бирига айланган машҳур юқори аниқликдаги «Фотеҳ-110» (Fateh-110) баллистик ракетасини лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва қўллаб-қувватлашда фаол қатнашган;

  • Халқаро санкциялар: Ўз даврида Эроннинг ракета дастурига алоқадорлиги туфайли Меҳрдод Ахлоқий Китобчининг номи халқаро санкциялар рўйхатига киритилган расмий ҳужжатларда бир неча бор қайд этилган.

Янги раҳбарнинг ракета ва аэрокосмик муҳандислик бўйича чуқур тажрибаси Эроннинг минтақавий кескинликлар фонида ўзининг мудофаа ва ракета дастурини янада модернизация қилишга устувор аҳамият қаратаётганини кўрсатмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррарТўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар28 сентябр 07:53Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалди12 сентябр 17:42Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!27 сентябр 21:52Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!21 август 16:12Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?6 август 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда