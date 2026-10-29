Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда

·59·Спорт
Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби таркибида Криштиану Роналду Тошкентга ташриф буюриши кутилмоқда.
  • Осиё Чемпионлар лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ал-Наср» жамоалари ўртасидаги учрашув 2 ноябр куни «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтади.
  • Мазкур ўйинда меҳмонлар сафида Роналду билан бирга жаҳон футболининг бошқа таниқли юлдузлари ҳам майдонга тушиши режалаштирилган.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун узоқ кутилган сенсацион янгилик маълум бўлди. Тарқалган инсайдерлик маълумотларига кўра, замонавий футбол афсонаси Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» жамоаси таркибида Тошкентга келиши мумкин.

Осиё Чемпионлар лигаси доирасидаги ушбу марказий қарама-қаршилик пойтахтимиздаги афсонавий аренада ҳақиқий юлдузлар жангини тақдим этиши кутилмоқда.

Тошкентдаги тарихий баҳс тафсилотлари

Бўлажак учрашув ва юлдузли ташриф бўйича қуйидаги муҳим маълумотлар очиқланди:

  • Ўйин санаси ва жойи: Учрашув 2 ноябрь куни Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтиши режалаштирилган;

  • Рақиблар тўқнашуви: Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони «Пахтакор» ўз майдонида Саудиянинг миллионлаб мухлисларга эга гранди «Ал-Наср» клубини қабул қилади;

  • Юлдузлар десанти: Криштиану Роналдудан ташқари, риёзликлар сафида жаҳон футболининг бошқа бир қатор таниқли юлдузлари ҳам Тошкентга ташриф буюриши кутилмоқда.

Мухлислар ҳаяжони ва ўйинга тайёргарлик

Португалиялик форварднинг ташрифи нафақат миллий чемпионат, балки бутун минтақа футболи учун йилнинг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз:

  • Аншлаг кутилмоқда: «Пахтакор» стадиони чипталари савдога чиқиши биланоқ рекорд даражадаги талаб кузатилиши тахмин қилинмоқда;

  • Хавфсизлик ва ташкилий чоралар: Пойтахт меҳмонлари ва минглаб ишқибозларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда юлдузли клубни юқори савияда кутиб олиш бўйича тегишли ташкилотлар томонидан кенг кўламли чора-тадбирлар кўрилиши кўзда тутилган.

Ушбу тўқнашув «Пахтакор» учун Осиё миқёсида ўз кучини намойиш этиш, ўзбек футбол мухлислари учун эса дунёнинг энг яхши футболчиларидан бирининг ўйинини жонли томоша қилиш учун ноёб имконият бўлади.

Криштиану РоналдуАл-НасрПахтакорОсиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилдиАнге Постекоглу Криштиану Роналдуни кескин ҳимоя қилди16 сентябр 22:56Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олдиКриштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди16 сентябр 12:15Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди10 октябр 14:37“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда26 октябр 13:19«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади12 октябр 21:06Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаТошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда13 октябр 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди