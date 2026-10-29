Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби таркибида Криштиану Роналду Тошкентга ташриф буюриши кутилмоқда.
- Осиё Чемпионлар лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ал-Наср» жамоалари ўртасидаги учрашув 2 ноябр куни «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтади.
- Мазкур ўйинда меҳмонлар сафида Роналду билан бирга жаҳон футболининг бошқа таниқли юлдузлари ҳам майдонга тушиши режалаштирилган.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун узоқ кутилган сенсацион янгилик маълум бўлди. Тарқалган инсайдерлик маълумотларига кўра, замонавий футбол афсонаси Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» жамоаси таркибида Тошкентга келиши мумкин.
Осиё Чемпионлар лигаси доирасидаги ушбу марказий қарама-қаршилик пойтахтимиздаги афсонавий аренада ҳақиқий юлдузлар жангини тақдим этиши кутилмоқда.
Тошкентдаги тарихий баҳс тафсилотлари
Бўлажак учрашув ва юлдузли ташриф бўйича қуйидаги муҳим маълумотлар очиқланди:
Ўйин санаси ва жойи: Учрашув 2 ноябрь куни Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтиши режалаштирилган;
Рақиблар тўқнашуви: Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони «Пахтакор» ўз майдонида Саудиянинг миллионлаб мухлисларга эга гранди «Ал-Наср» клубини қабул қилади;
Юлдузлар десанти: Криштиану Роналдудан ташқари, риёзликлар сафида жаҳон футболининг бошқа бир қатор таниқли юлдузлари ҳам Тошкентга ташриф буюриши кутилмоқда.
Мухлислар ҳаяжони ва ўйинга тайёргарлик
Португалиялик форварднинг ташрифи нафақат миллий чемпионат, балки бутун минтақа футболи учун йилнинг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз:
Аншлаг кутилмоқда: «Пахтакор» стадиони чипталари савдога чиқиши биланоқ рекорд даражадаги талаб кузатилиши тахмин қилинмоқда;
Хавфсизлик ва ташкилий чоралар: Пойтахт меҳмонлари ва минглаб ишқибозларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда юлдузли клубни юқори савияда кутиб олиш бўйича тегишли ташкилотлар томонидан кенг кўламли чора-тадбирлар кўрилиши кўзда тутилган.
Ушбу тўқнашув «Пахтакор» учун Осиё миқёсида ўз кучини намойиш этиш, ўзбек футбол мухлислари учун эса дунёнинг энг яхши футболчиларидан бирининг ўйинини жонли томоша қилиш учун ноёб имконият бўлади.
Изоҳлар 0
…