Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан биргаликда Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан Анқарага амалий ташриф билан етиб борди.
- Давлат раҳбари «Туркий аср: тилда, фикрда ва ишда бирлик» шиори остида ўтаётган Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этиб, савдо, иқтисодиёт, транспорт ва маданий соҳалардаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан рафиқаси ҳамроҳлигида амалий ташриф билан Анқара шаҳрига етиб борди.
Туркиянинг «Этимесгут» халқаро аэропортида давлатимиз раҳбарини Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз ва бошқа расмий шахслар юксак эҳтиром билан кутиб олди. Ушбу ташриф қардош давлатлар ўртасидаги стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.
«Туркий аср» саммити: Асосий йўналишлар ва кун тартиби
Ташриф доирасида Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этади:
Анжуман шиори: Саммит «Туркий аср: тилда, фикрда ва ишда бирлик» концепцияси остида ташкил этилмоқда;
Кўп томонлама ҳамкорлик: Кун тартибидан савдо-иқтисодий, транспорт-логистика, инвестициявий, рақамли технологиялар ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги шерикликни янада мустаҳкамлаш масалалари ўрин олган;
Минтақавий хавфсизлик ва бирдамлик: Давлат раҳбарлари глобал геосиёсий ўзгаришлар фонида туркий дунёнинг иқтисодий ва сиёсий салоҳиятини бирлаштириш масалаларини атрофлича муҳокама қилишади.
Анқара декларацияси ва муҳим ҳужжатлар тўплами
Саммит якунлари бўйича ташкилотга аъзо давлатларнинг келажакдаги умумий ривожланиш стратегиясини белгилаб берувчи ҳужжатлар қабул қилинади:
Анқара декларацияси: Учрашувлар натижаси сифатида туркий давлатлар бирдамлигини мустаҳкамловчи бош сиёсий ҳужжат имзоланади;
Амалий шериклик битимлари: Ташкилот доирасида амалий ҳамкорликни сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган салмоқли ҳужжатлар ва келишувлар тўплами тасдиқланиши режалаштирилган.
Ўзбекистон етакчисининг мазкур саммитдаги иштироки туркий давлатлар интеграциясини кучайтириш билан бирга, мамлакатимизнинг халқаро майдондаги ташаббусларини илгари суришга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…