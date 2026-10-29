Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?

·2·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан биргаликда Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан Анқарага амалий ташриф билан етиб борди.
  • Давлат раҳбари «Туркий аср: тилда, фикрда ва ишда бирлик» шиори остида ўтаётган Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этиб, савдо, иқтисодиёт, транспорт ва маданий соҳалардаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан рафиқаси ҳамроҳлигида амалий ташриф билан Анқара шаҳрига етиб борди.

Туркиянинг «Этимесгут» халқаро аэропортида давлатимиз раҳбарини Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз ва бошқа расмий шахслар юксак эҳтиром билан кутиб олди. Ушбу ташриф қардош давлатлар ўртасидаги стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?

«Туркий аср» саммити: Асосий йўналишлар ва кун тартиби

Ташриф доирасида Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этади:

  • Анжуман шиори: Саммит «Туркий аср: тилда, фикрда ва ишда бирлик» концепцияси остида ташкил этилмоқда;

  • Кўп томонлама ҳамкорлик: Кун тартибидан савдо-иқтисодий, транспорт-логистика, инвестициявий, рақамли технологиялар ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги шерикликни янада мустаҳкамлаш масалалари ўрин олган;

  • Минтақавий хавфсизлик ва бирдамлик: Давлат раҳбарлари глобал геосиёсий ўзгаришлар фонида туркий дунёнинг иқтисодий ва сиёсий салоҳиятини бирлаштириш масалаларини атрофлича муҳокама қилишади.

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?

Анқара декларацияси ва муҳим ҳужжатлар тўплами

Саммит якунлари бўйича ташкилотга аъзо давлатларнинг келажакдаги умумий ривожланиш стратегиясини белгилаб берувчи ҳужжатлар қабул қилинади:

  • Анқара декларацияси: Учрашувлар натижаси сифатида туркий давлатлар бирдамлигини мустаҳкамловчи бош сиёсий ҳужжат имзоланади;

  • Амалий шериклик битимлари: Ташкилот доирасида амалий ҳамкорликни сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган салмоқли ҳужжатлар ва келишувлар тўплами тасдиқланиши режалаштирилган.

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?

Ўзбекистон етакчисининг мазкур саммитдаги иштироки туркий давлатлар интеграциясини кучайтириш билан бирга, мамлакатимизнинг халқаро майдондаги ташаббусларини илгари суришга хизмат қилади.

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?
Шавкат МирзиёевТуркий давлатлар ташкилотиАнқара саммитиРежеп Таййип Эрдоған
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этадиКеча 23:57Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаЯнги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаБугун 21:10Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди16 октябр 00:30Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиСаида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди19 октябр 18:06Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)