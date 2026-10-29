Император пингвини боласи учун тўрт ойгача оч юради
Антарктиданинг қаҳратон совуғида император пингвинлари наслини сақлаб қолиш учун мисли кўрилмаган сабр ва чидам намойиш этади. Айниқса, ота пингвиннинг тухумни асраб, боласи очиб чиққунча қаттиқ совуқ ва очликка бардош бериши ҳайратланарли.
Антарктидада қиш бошланганда она император пингвини битта тухум қўяди ва уни эҳтиёткорлик билан жуфтига топширади. Шундан сўнг у озиқ излаш учун океанга йўл олади. Ота эса тухумни оёқлари устидаги махсус тери қатлами остида сақлаб, уни музлашдан ҳимоя қилади.
Бу даврда ҳаво ҳарорати минус 40 даражагача пасайиши, кучли қор бўронлари эсиши мумкин. Шунга қарамай, ота пингвин тухумни бир неча ҳафта давомида ташлаб кетмайди. Минглаб пингвинлар бир-бирига яқин туриб, совуқдан сақланиш учун гуруҳ ҳосил қилади. Улар навбатма-навбат гуруҳнинг ташқи қисмига ўтиб, бир-бирини иситиб туради.
Ота пингвиннинг энг оғир синови жўжа очиб чиққанида ҳам тугамайди. Агар онаси ҳали қайтмаган бўлса, у жўжани махсус қизилўнгач бези ишлаб чиқарадиган озиқ модда билан вақтинча боқиши мумкин. Бу озуқа жўжанинг дастлабки кунларда яшаб қолишига ёрдам беради.
Она пингвин океандан озиқ билан қайтгач, ота ниҳоят денгиз томон йўл олади. Бу вақтга келиб у узоқ очлик ва қаттиқ совуқ сабаб анча озиб кетган бўлади. Энди унинг вазифаси — куч тўплаш ва кейинги парвариш жараёнида иштирок этиш.
Изоҳлар 0
…