Император пингвини боласи учун тўрт ойгача оч юради

·50·Дунё
Император пингвини боласи учун тўрт ойгача оч юради

Антарктиданинг қаҳратон совуғида император пингвинлари наслини сақлаб қолиш учун мисли кўрилмаган сабр ва чидам намойиш этади. Айниқса, ота пингвиннинг тухумни асраб, боласи очиб чиққунча қаттиқ совуқ ва очликка бардош бериши ҳайратланарли.

Антарктидада қиш бошланганда она император пингвини битта тухум қўяди ва уни эҳтиёткорлик билан жуфтига топширади. Шундан сўнг у озиқ излаш учун океанга йўл олади. Ота эса тухумни оёқлари устидаги махсус тери қатлами остида сақлаб, уни музлашдан ҳимоя қилади.

Бу даврда ҳаво ҳарорати минус 40 даражагача пасайиши, кучли қор бўронлари эсиши мумкин. Шунга қарамай, ота пингвин тухумни бир неча ҳафта давомида ташлаб кетмайди. Минглаб пингвинлар бир-бирига яқин туриб, совуқдан сақланиш учун гуруҳ ҳосил қилади. Улар навбатма-навбат гуруҳнинг ташқи қисмига ўтиб, бир-бирини иситиб туради.

Ота пингвиннинг энг оғир синови жўжа очиб чиққанида ҳам тугамайди. Агар онаси ҳали қайтмаган бўлса, у жўжани махсус қизилўнгач бези ишлаб чиқарадиган озиқ модда билан вақтинча боқиши мумкин. Бу озуқа жўжанинг дастлабки кунларда яшаб қолишига ёрдам беради.

Она пингвин океандан озиқ билан қайтгач, ота ниҳоят денгиз томон йўл олади. Бу вақтга келиб у узоқ очлик ва қаттиқ совуқ сабаб анча озиб кетган бўлади. Энди унинг вазифаси — куч тўплаш ва кейинги парвариш жараёнида иштирок этиш.

АнтарктидаИмператор пингвинлариҲайвонот олами
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этди17 сентябр 12:29Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиПингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилди23 октябр 19:15Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди1 август 23:51Антарктида музликлари Қуёш тизимининг юлдузлараро саёҳати тарихини очдиАнтарктида музликлари Қуёш тизимининг юлдузлараро саёҳати тарихини очди15 май 21:50Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?21 сентябр 09:2030 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда