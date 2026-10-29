91 ёшли кампир эри учун дори олмоқчи бўлиб, қўлга тушди

·55·Дунё
91 ёшли кампир эри учун дори олмоқчи бўлиб, қўлга тушди

Ижтимоий тармоқларда 91 ёшли аёл ҳақидаги ҳикоя кенг тарқалмоқда. Айтилишича, у 88 ёшли турмуш ўртоғига дори топиш мақсадида дорихонадан дори воситасини ҳақ тўламасдан олиб чиқишга урингани учун қўлга олинган.

Тарқалган хабарларда таъкидланишича, бундай вазиятга оиланинг молиявий қийинчиликлари сабаб бўлган. Гўёки, эркакнинг даволаниши учун зарур бўлган дори нархи 50 доллардан 950 долларгача кўтарилган. Бу эса кекса жуфтлик учун жиддий муаммога айланган.

Ҳикояда бутун умрини бирга ўтказган турмуш ўртоғини даволашга ҳаракат қилган аёлнинг чорасиз қолгани тасвирланади. Бироқ ушбу воқеа ҳақидаги маълумотларнинг ишончли манбалар орқали тасдиқлангани ҳозирча аниқ эмас.

Мазкур ҳикоя ижтимоий тармоқларда дори-дармон нархи ва тиббий хизматлардан фойдаланиш имконияти ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.

Зеро, инсон ҳаёти учун зарур бўлган дори воситаларини сотиб олишга қурби етмайдиган оилалар қандай йўл тутиши керак? Бу савол жамиятда тиббий ёрдамнинг ҳамма учун ҳамёнбоп бўлиши қанчалик муҳим эканини яна бир бор эслатади.

ижтимоий ҳимоядори-дармон нархларисоғлиқни сақлаш тизими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди19 август 13:38Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақлади25 август 15:36Эри саёҳатга олиб чиқмаган аёл ажрашиш учун мурожаат қилдиЭри саёҳатга олиб чиқмаган аёл ажрашиш учун мурожаат қилди5 октябр 01:0761 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди27 сентябр 02:00Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушди13 сентябр 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда