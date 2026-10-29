Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқарадаги музокаралар якунида икки давлат иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти учун муҳим бўлган стратегик ҳужжатлар тўпламини имзоладилар.
- Томонлар Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш, божхона жараёнларини соддалаштириш ҳамда имтиёзли савдо доирасини кенгайтириш бўйича келишувларга эришдилар.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида кечган сермаҳсул музокаралар якунида икки давлат иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти учун стратегик аҳамиятга эга муҳим ҳужжатлар тўпламини имзоладилар.
Саммитнинг энг асосий воқеаларидан бири сифатида икки давлат етакчилари томонидан Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисидаги битим расман тасдиқланди. Мазкур қадам икки қардош мамлакат ишбилармонлари учун янги тўғридан-тўғри кўприк ва имтиёзли имкониятлар майдонини яратади.
Анқарада имзоланган муҳим ҳужжатлар тўплами
Музокаралар доирасида савдо алоқаларини енгиллаштириш, божхона жараёнларини соддалаштириш ва фуқаролар ҳуқуқларини кафолатлашга қаратилган қатор салмоқли битимлар қабул қилинди:
Имтиёзли савдо доирасининг кенгайиши: Имтиёзли савдо битими доирасида божхона божлари пасайтириладиган ва соддалаштирилган тартибда олиб ўтиладиган товарлар рўйхатини кенгайтириш тўғрисида баённома имзоланди;
Фуқаролар учун ижтимоий ҳимоя: Ижтимоий таъминот тўғрисидаги ҳукуматлараро битим ҳамда уни амалга ошириш бўйича маъмурий битим тасдиқланди. Бу Туркияда фаолият юритаётган ўзбекистонликлар ва Ўзбекистондаги туркиялик фуқароларнинг меҳнат ва пенсия ҳуқуқларини мустаҳкамлайди;
Чегарада тезкор ахборот алмашинуви: 2022 йил 29 мартда имзоланган давлат чегаралари орқали товарлар ва транспорт воситаларининг ўтиши ҳақида олдиндан ахборот алмашиш тўғрисидаги баённомага ўзгартиришлар киритиш бўйича қўшимча баённома расмийлаштирилди. Бу юкларнинг чегара пунктларидан тез ва навбатларсиз ўтишини таъминлайди.
Янги битимлар нима беради?
Имзоланган ҳужжатлар тўплами икки мамлакат ўртасидаги шерикликни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган:
Бизнес учун қулай экотизим: Ишбилармон доиралар учун бюрократик тўсиқлар камаяди ва инвестиция лойиҳалари давлат раҳбарлари назоратида қўллаб-қувватланади;
Савдо ҳажмининг кескин ўсиши: Товарлар рўйхати ва логистика шартларининг яхшиланиши икки томонлама савдо айланмасини белгиланган рекорд марраларга етказишга хизмат қилади;
Ижтимоий кафолатлар: Икки мамлакат фуқароларининг қонуний манфаатлари ва ижтимоий ҳимояси халқаро ҳуқуқ нормалари асосида самарали таъминланади.
Анқарадаги музокараларнинг бундай амалий натижалар билан мустаҳкамланиши Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик нафақат сиёсий, балки ҳар бир тадбиркор ва фуқаро сезадиган реал манфаатларга йўналтирилганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…