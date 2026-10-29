Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?

·0·Ўзбекистон
Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқарадаги музокаралар якунида икки давлат иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти учун муҳим бўлган стратегик ҳужжатлар тўпламини имзоладилар.
  • Томонлар Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш, божхона жараёнларини соддалаштириш ҳамда имтиёзли савдо доирасини кенгайтириш бўйича келишувларга эришдилар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида кечган сермаҳсул музокаралар якунида икки давлат иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти учун стратегик аҳамиятга эга муҳим ҳужжатлар тўпламини имзоладилар.

Саммитнинг энг асосий воқеаларидан бири сифатида икки давлат етакчилари томонидан Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисидаги битим расман тасдиқланди. Мазкур қадам икки қардош мамлакат ишбилармонлари учун янги тўғридан-тўғри кўприк ва имтиёзли имкониятлар майдонини яратади.

Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?

Анқарада имзоланган муҳим ҳужжатлар тўплами

Музокаралар доирасида савдо алоқаларини енгиллаштириш, божхона жараёнларини соддалаштириш ва фуқаролар ҳуқуқларини кафолатлашга қаратилган қатор салмоқли битимлар қабул қилинди:

  • Имтиёзли савдо доирасининг кенгайиши: Имтиёзли савдо битими доирасида божхона божлари пасайтириладиган ва соддалаштирилган тартибда олиб ўтиладиган товарлар рўйхатини кенгайтириш тўғрисида баённома имзоланди;

  • Фуқаролар учун ижтимоий ҳимоя: Ижтимоий таъминот тўғрисидаги ҳукуматлараро битим ҳамда уни амалга ошириш бўйича маъмурий битим тасдиқланди. Бу Туркияда фаолият юритаётган ўзбекистонликлар ва Ўзбекистондаги туркиялик фуқароларнинг меҳнат ва пенсия ҳуқуқларини мустаҳкамлайди;

  • Чегарада тезкор ахборот алмашинуви: 2022 йил 29 мартда имзоланган давлат чегаралари орқали товарлар ва транспорт воситаларининг ўтиши ҳақида олдиндан ахборот алмашиш тўғрисидаги баённомага ўзгартиришлар киритиш бўйича қўшимча баённома расмийлаштирилди. Бу юкларнинг чегара пунктларидан тез ва навбатларсиз ўтишини таъминлайди.

Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?

Янги битимлар нима беради?

Имзоланган ҳужжатлар тўплами икки мамлакат ўртасидаги шерикликни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган:

  • Бизнес учун қулай экотизим: Ишбилармон доиралар учун бюрократик тўсиқлар камаяди ва инвестиция лойиҳалари давлат раҳбарлари назоратида қўллаб-қувватланади;

  • Савдо ҳажмининг кескин ўсиши: Товарлар рўйхати ва логистика шартларининг яхшиланиши икки томонлама савдо айланмасини белгиланган рекорд марраларга етказишга хизмат қилади;

  • Ижтимоий кафолатлар: Икки мамлакат фуқароларининг қонуний манфаатлари ва ижтимоий ҳимояси халқаро ҳуқуқ нормалари асосида самарали таъминланади.

Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?

Анқарадаги музокараларнинг бундай амалий натижалар билан мустаҳкамланиши Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик нафақат сиёсий, балки ҳар бир тадбиркор ва фуқаро сезадиган реал манфаатларга йўналтирилганини кўрсатди.

Шавкат МирзиёевРежеп Таййип ЭрдоғанЎзбекистон-Туркия муносабатлариБизнесни қўллаб-қувватлаш кенгаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаЯнги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаБугун 21:10Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди16 октябр 00:30Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Бугун 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этадиКеча 23:57Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!28 сентябр 08:001 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)