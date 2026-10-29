Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда
Туркия пойтахти Анқара шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған ўртасида муҳим олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди.
Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари қардош турк халқини Туркия миллий байрами — Республика куни билан самимий муборакбод этиб, тинчлик, барқарор тараққиёт ва равнақ тилади. Мазкур мулоқот икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шерикликни янги амалий мазмун билан бойитиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқич бўлди.
Музокараларнинг асосий натижалари: Савдо, инвестиция ва қўшма лойиҳалар
Етакчилар сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликнинг бугунги юқори суръатини мамнуният билан эътироф этдилар:
Иқтисодий кўрсаткичлар ўсиши: Сўнгги йилларда икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми, тўғридан-тўғри сармоялар кўлами, фаолият юритаётган қўшма корхоналар ва мунтазам авиақатновлар сони сезиларли даражада ошиб бормоқда;
Юқори даражадаги бизнес кенгаши: Томонлар тадбиркорлик ташаббусларини тўғридан-тўғри қўллаб-қувватлаш ва йирик қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш мақсадида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этишга алоҳида урғу бердилар;
Ҳукуматлараро комиссияга тайёргарлик: Истиқболли лойиҳалар портфелини янада кенгайтириш учун Ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг навбатдаги йиғилишига пухта ҳозирлик кўриш кераклиги қайд этилди.
Халқаро ва минтақавий мулоқот
Давлат раҳбарлари нафақат икки томонлама алоқалар, балки глобал миқёсдаги аҳамиятга эга масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар:
Бўлажак тадбирлар режаси: Минтақавий интеграцияни кучайтиришга қаратилган кўп томонлама учрашувлар тақвими мувофиқлаштирилди;
Долзарб масалалар бўйича бирдамлик: Халқаро майдондаги вазият ва қардош туркий давлатлар бирдамлигини мустаҳкамлаш масалалари бўйича якдил фикр билдирилди.
Анқарадаги ушбу самарали учрашув Ўзбекистон ва Туркия ишбилармонлари учун янги истиқболли йўналишларни очиб бериш билан бирга, минтақавий ҳамкорлик барқарорлигига катта ҳисса қўшади.
Изоҳлар 0
…