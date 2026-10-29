Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда

·5·Ўзбекистон
Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда

Туркия пойтахти Анқара шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған ўртасида муҳим олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди.

Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари қардош турк халқини Туркия миллий байрами — Республика куни билан самимий муборакбод этиб, тинчлик, барқарор тараққиёт ва равнақ тилади. Мазкур мулоқот икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шерикликни янги амалий мазмун билан бойитиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқич бўлди.

Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда

Музокараларнинг асосий натижалари: Савдо, инвестиция ва қўшма лойиҳалар

Етакчилар сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликнинг бугунги юқори суръатини мамнуният билан эътироф этдилар:

  • Иқтисодий кўрсаткичлар ўсиши: Сўнгги йилларда икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми, тўғридан-тўғри сармоялар кўлами, фаолият юритаётган қўшма корхоналар ва мунтазам авиақатновлар сони сезиларли даражада ошиб бормоқда;

  • Юқори даражадаги бизнес кенгаши: Томонлар тадбиркорлик ташаббусларини тўғридан-тўғри қўллаб-қувватлаш ва йирик қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш мақсадида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этишга алоҳида урғу бердилар;

  • Ҳукуматлараро комиссияга тайёргарлик: Истиқболли лойиҳалар портфелини янада кенгайтириш учун Ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг навбатдаги йиғилишига пухта ҳозирлик кўриш кераклиги қайд этилди.

Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда

Халқаро ва минтақавий мулоқот

Давлат раҳбарлари нафақат икки томонлама алоқалар, балки глобал миқёсдаги аҳамиятга эга масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар:

  • Бўлажак тадбирлар режаси: Минтақавий интеграцияни кучайтиришга қаратилган кўп томонлама учрашувлар тақвими мувофиқлаштирилди;

  • Долзарб масалалар бўйича бирдамлик: Халқаро майдондаги вазият ва қардош туркий давлатлар бирдамлигини мустаҳкамлаш масалалари бўйича якдил фикр билдирилди.

Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқда

Анқарадаги ушбу самарали учрашув Ўзбекистон ва Туркия ишбилармонлари учун янги истиқболли йўналишларни очиб бериш билан бирга, минтақавий ҳамкорлик барқарорлигига катта ҳисса қўшади.

Шавкат МирзиёевРежеп Таййип ЭрдоғанЎзбекистон-Туркия муносабатлариАнқара
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди16 октябр 00:30Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Бугун 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этадиКеча 23:57Хорижликлар учун Ўзбекистоннинг иккита янги ордени таъсис этилиши мумкинХорижликлар учун Ўзбекистоннинг иккита янги ордени таъсис этилиши мумкин22 октябр 21:45Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Олий Мажлис Сенати маҳаллий Кенгашлар ваколатларини кенгайтирдиОлий Мажлис Сенати маҳаллий Кенгашлар ваколатларини кенгайтирди18 май 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)