АҚШда жарроҳ 56 километр узоқликдан беморни робот орқали операция қилди

·2·Дунё
АҚШда жарроҳ 56 километр узоқликдан беморни робот орқали операция қилди

АҚШда тиббиёт соҳасидаги янги технологиялар имкониятини намоён этган ноодатий операция ўтказилди. Жарроҳ бемордан 56 километр узоқликда жойлашган шифохонада туриб, роботлаштирилган тизим ёрдамида саратонга чалинган беморни муваффақиятли операция қилди. Бу ҳақда ABC News хабар берди.

Воқеа Флорида штатида содир бўлган. 66 ёшли бемор Миннеола шаҳридаги AdventHealth шифохонасида бўлган. Жарроҳ Випул Пател эса ундан тахминан 56 километр масофадаги Селебрейшн шаҳрида жойлашган AdventHealth Celebration тиббиёт марказидан операцияни бошқарган.

У роботлаштирилган жарроҳлик тизими орқали махсус асбобларни масофадан туриб ҳаракатлантирган ва беморнинг простата безини олиб ташлаш амалиётини бажарган. Шу билан бирга, операция давомида бемор ёнида яна бир малакали жарроҳ ҳам ҳозир бўлган.

Операция муваффақиятли якунланган, беморнинг аҳволи эса барқарорлашган.

Жарроҳ Випул Пателнинг таъкидлашича, бундай технологиялар келажакда йирик тиббиёт марказларидан узоқ ҳудудларда яшовчи аҳоли учун ҳам мураккаб жарроҳлик хизматларидан фойдаланиш имкониятини ошириши мумкин.

Мутахассислар фикрича, масофавий роботлаштирилган жарроҳлик тиббиёт соҳасида янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

роботлаштирилган жарроҳликВипул ПателAdventHealthмасофавий операция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)7 август 22:24Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилди1 август 19:44Жарроҳ беморнинг талоғи ўрнига жигарини олиб ташладиЖарроҳ беморнинг талоғи ўрнига жигарини олиб ташлади14 май 13:1651 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Антарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилдиАнтарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилди9 август 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда