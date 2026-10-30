Британияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилди

·15·Дунё
Британияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия ҳукумати аҳолига фавқулодда вазиятлар, электр ва сув таъминотидаги узилишларга тайёр туришни тавсия қилганидан сўнг мамлакатда саросимали харидлар бошланди.
  • Фуқаролар дўконлардан ҳожатхона қоғози, консерва, ичимлик суви ҳамда ёритиш воситаларини оммавий равишда харид қила бошлади, натижада айрим маҳсулотлар савдоси 43 фоиздан 284 фоизгача ошди.

Буюк Британияда ҳукуматнинг фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўриш ҳақидаги тавсиясидан сўнг аҳоли орасида саросимали харидлар бошланди. Фуқаролар дўконларга ёпирилиб, ҳожатхона қоғози, консерва маҳсулотлари, ичимлик суви ва бошқа зарур буюмларни захира қилишга киришди. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Ҳукумат аҳолига эҳтимолий фавқулодда ҳолатлар, электр энергияси ва сув таъминотидаги узилишларга тайёр туришни тавсия қилган. Хусусан, ҳар бир хонадонда камида уч кунга етадиган озиқ-овқат, ичимлик суви, нақд пул ва биринчи эҳтиёж учун зарур воситалар бўлиши кераклиги айтилган.

Мазкур чақириқ мамлакатда пандемия даврини эслатувчи ҳолатни юзага келтирди. Дўконларда айрим маҳсулотларга талаб кескин ошиб, баъзи товарлар сотувдан чиқиб кетди.

Дўконларда савдо кескин кўпайди

Бамбукдан ҳожатхона қоғози ишлаб чиқарувчи Cheeky Panda компанияси маълумотига кўра, маҳсулотлар савдоси 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 43 фоизга ошган. Компания ҳаммуассиси Жули Чен аҳолига зарур буюмларни оз миқдорда захира қилишни маъқуллаган, бироқ ортиқча харид қилиб, дўкон пештахталарини бўшатиб қўймасликка чақирган.

Serious Tissues компаниясида ҳам сўнгги беш кун ичида савдо ҳажми 36 фоизга кўпайган.

Шунингдек, B&M дўконлар тармоғида ҳожатхона қоғози савдоси 19 фоизга ошган. Maplin дўконларида эса чўнтак фонарлари савдоси 284 фоизга, радиолар 92 фоизга, ташқи қувватлаш қурилмалари — повербанклар савдоси 106 фоизга ўсган.

Ocado онлайн савдо платформасида Volvic ва Highland Spring ичимлик сувлари, шунингдек, Heinz шўрвалари айрим вақтларда тугаб қолган.

Мамлакат мудофаа вазири Уэс Стритинг аҳолининг фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўраётганини ижобий баҳолади. Унинг таъкидлашича, хонадонда озиқ-овқат захираси, фонар ва бошқа зарур буюмларнинг бўлиши электр узилиши ёки сув тошқини каби ҳолатларда асқотиши мумкин.

Ҳукумат уч кунлик захира учун нималарни тавсия қилмоқда?

Расмий тавсияларга кўра, ҳар бир хонадонда қуйидаги буюмлар бўлиши мақсадга мувофиқ:

  • Ичимлик суви: ҳар бир киши учун кунига 3 литрдан, уч кунга етадиган сув захираси.

  • Озиқ-овқат: пиширишни талаб қилмайдиган консерва маҳсулотлари, мева ва сабзавотлар, шунингдек, консерва очқичи.

  • Гигиена воситалари: антисептик, нам салфеткалар ва бошқа зарур буюмлар.

  • Ёритиш воситалари: чўнтак фонари, захира батареялар, иссиқ кийим ва кўрпалар.

  • Алоқа воситалари: телефон учун повербанк ва батареяда ишлайдиган радио.

  • Биринчи ёрдам қутиси: бинт, пластир, термометр, дезинфекция воситалари ва зарур дорилар.

  • Болалар учун маҳсулотлар: тагликлар ва тайёр болалар озуқаси.

  • Муҳим ҳужжатлар: шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар нусхаси, нақд пул ва зарур телефон рақамлари.

Ҳукуматнинг таъкидлашича, бундай тайёргарлик аҳолини қўрқитиш учун эмас, балки кутилмаган вазиятларда одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва дастлабки қийинчиликларни мустақил енгиб ўтишга ёрдам бериш учун керак.

Буюк Британияфавқулодда вазиятларозиқ-овқат захирасиУэс Стритинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди13 сентябр 12:06Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолди28 август 14:58Бир ёшли боланинг оёғи ҳожатхона қувурига тиқилиб қолдиБир ёшли боланинг оёғи ҳожатхона қувурига тиқилиб қолди21 август 22:08Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди10 сентябр 10:09Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангТрамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанранг7 сентябр 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда