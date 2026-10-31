“Голливуд ўлмоқда, демократлар уни вайрон қилди”: Трамп киноиндустрияни қутқариш ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп демократларнинг иқтисодий сиёсати туфайли Голливуд киноиндустрияси инқирозга юз тутганини ва студиялар хорижга кўчиб кетганини маълум қилди.
- Давлат раҳбари соҳани қутқариш мақсадида солиқ имтиёзларини жорий этишни режалаштирмоқда ҳамда ушбу масала бўйича актёр Жон Войтни ўзининг махсус вакили этиб тайинлади.
АҚШ президенти Дональд Трамп мамлакатдаги киноиндустрия чуқур ва ҳалокатли инқирозга юз тутганини таъкидлаб, бунда демократларнинг иқтисодий ва солиқ сиёсатини очиқ айблади. Флоридадаги сайловолди митингида нутқ сўзлаган давлат раҳбари Американинг рамзи бўлган Голливуд кино ишлаб чиқариш студияларининг хорижга кўчиб кетиши оқибатида ҳувуллаб қолганини билдирди.
Трампнинг сўзларига кўра, кўплаб йирик киностудиялар солиқ ва ишлаб чиқариш харажатлари арзон бўлган Канада ва бошқа хорижий давлатларга оммавий кўчиб ўтган, бу эса Калифорния штати ҳамда бутун мамлакат иқтисодиётига катта молиявий зарба берган.
«Кабинетимга келиб ёрдам сўрашмоқда»: Трампнинг кескин баёноти
АҚШ етакчиси кино саноати вакиллари аввал уни қаттиқ танқид қилган бўлса-да, ҳозирда вазият кескинлашгани сабабли Оқ уйдан ёрдам кутаётганини очиқлади:
Мажбурий мурожаатлар: «Голливуд хорижий давлатлар сабаб бўшаб қолди. Бунга демократлар йўл қўйди. Йиллар давомида менинг орқамдан ёмон гаплар тарқатган одамлар энди кабинетимда ўтириб нажот сўраяпти...», — деди Трамп;
Солиқ имтиёзлари таклифи: «Улар энди солиқ имтиёзларини сўрашмоқда, чунки уларнинг соҳаси бу мамлакатда ўлмоқда. Ва мен, катта эҳтимол билан, уларга бу имтиёзларни тақдим этаман».
Голливуд бўйича махсус элчи ва бюджетнинг 10 баробар фойдаси
Кино саноатини АҚШга қайтариш бўйича аниқ механизмлар ва қадамлар ишлаб чиқилмоқда:
Жон Войтнинг тайинланиши: Трамп мазкур масалани ҳал қилиш учун таниқли актёр ва «Оскар» мукофоти соҳиби Жон Войт билан солиқ енгилликларини муҳокама қилганини ҳамда уни Голливуд ишлари бўйича ўзининг махсус вакили этиб тайинлаганини эслатди;
«Харажатлар 10 баробар ошади»: Президент ушбу солиқ преференциялари федерал бюджетга оғирлик қилмаслигига, аксинча, минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва иқтисодий жонланиш эвазига қилинган харажатлар ўн ҳисса бўлиб давлат ғазнасига қайтишига тўлиқ ишонч билдирди.
АҚШ президентининг ушбу ташаббуси жаҳон кинематографиясида катта трансформацияларни бошлаб бериши ва сўнгги йилларда Канада ҳамда Европада фильм суратга олишга одатланган йирик мега-студияларнинг яна Калифорнияга қайтишига туртки бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…