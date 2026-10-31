“Голливуд ўлмоқда, демократлар уни вайрон қилди”: Трамп киноиндустрияни қутқариш ҳақида

·33·Дунё
“Голливуд ўлмоқда, демократлар уни вайрон қилди”: Трамп киноиндустрияни қутқариш ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп демократларнинг иқтисодий сиёсати туфайли Голливуд киноиндустрияси инқирозга юз тутганини ва студиялар хорижга кўчиб кетганини маълум қилди.
  • Давлат раҳбари соҳани қутқариш мақсадида солиқ имтиёзларини жорий этишни режалаштирмоқда ҳамда ушбу масала бўйича актёр Жон Войтни ўзининг махсус вакили этиб тайинлади.

АҚШ президенти Дональд Трамп мамлакатдаги киноиндустрия чуқур ва ҳалокатли инқирозга юз тутганини таъкидлаб, бунда демократларнинг иқтисодий ва солиқ сиёсатини очиқ айблади. Флоридадаги сайловолди митингида нутқ сўзлаган давлат раҳбари Американинг рамзи бўлган Голливуд кино ишлаб чиқариш студияларининг хорижга кўчиб кетиши оқибатида ҳувуллаб қолганини билдирди.

Трампнинг сўзларига кўра, кўплаб йирик киностудиялар солиқ ва ишлаб чиқариш харажатлари арзон бўлган Канада ва бошқа хорижий давлатларга оммавий кўчиб ўтган, бу эса Калифорния штати ҳамда бутун мамлакат иқтисодиётига катта молиявий зарба берган.

«Кабинетимга келиб ёрдам сўрашмоқда»: Трампнинг кескин баёноти

АҚШ етакчиси кино саноати вакиллари аввал уни қаттиқ танқид қилган бўлса-да, ҳозирда вазият кескинлашгани сабабли Оқ уйдан ёрдам кутаётганини очиқлади:

  • Мажбурий мурожаатлар: «Голливуд хорижий давлатлар сабаб бўшаб қолди. Бунга демократлар йўл қўйди. Йиллар давомида менинг орқамдан ёмон гаплар тарқатган одамлар энди кабинетимда ўтириб нажот сўраяпти...», — деди Трамп;

  • Солиқ имтиёзлари таклифи: «Улар энди солиқ имтиёзларини сўрашмоқда, чунки уларнинг соҳаси бу мамлакатда ўлмоқда. Ва мен, катта эҳтимол билан, уларга бу имтиёзларни тақдим этаман».

Голливуд бўйича махсус элчи ва бюджетнинг 10 баробар фойдаси

Кино саноатини АҚШга қайтариш бўйича аниқ механизмлар ва қадамлар ишлаб чиқилмоқда:

  • Жон Войтнинг тайинланиши: Трамп мазкур масалани ҳал қилиш учун таниқли актёр ва «Оскар» мукофоти соҳиби Жон Войт билан солиқ енгилликларини муҳокама қилганини ҳамда уни Голливуд ишлари бўйича ўзининг махсус вакили этиб тайинлаганини эслатди;

  • «Харажатлар 10 баробар ошади»: Президент ушбу солиқ преференциялари федерал бюджетга оғирлик қилмаслигига, аксинча, минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва иқтисодий жонланиш эвазига қилинган харажатлар ўн ҳисса бўлиб давлат ғазнасига қайтишига тўлиқ ишонч билдирди.

АҚШ президентининг ушбу ташаббуси жаҳон кинематографиясида катта трансформацияларни бошлаб бериши ва сўнгги йилларда Канада ҳамда Европада фильм суратга олишга одатланган йирик мега-студияларнинг яна Калифорнияга қайтишига туртки бўлиши мумкин.

Дональд ТрампГолливудЖон ВойтАҚШ киноиндустрияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан кескин баёнот: демократлар импичментга тайёрланмоқдаТрампдан кескин баёнот: демократлар импичментга тайёрланмоқда22 август 18:06«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди23 сентябр 22:15«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди2 октябр 16:10АҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқулладиАҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқулладиБугун 12:34Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиБугун 12:26Green Card яна тўхтатилди: АҚШ Апелляция суди кутилмаган қарор қабул қилдиGreen Card яна тўхтатилди: АҚШ Апелляция суди кутилмаган қарор қабул қилдиБугун 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда