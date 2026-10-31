АҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқуллади

·25·Дунё
АҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқуллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат департаменти Украинага 2,1 миллиард доллар қийматидаги 500 та замонавий ПАК-3 МСЕ ракеталарини сотиш бўйича келишувни маъқуллади.
  • Мазкур қурол-яроғ хариди АҚШ буджети ҳисобидан эмас, балки Канада, Германия, Норвегия томонидан ажратилган маблағлар ҳамда Европа Иттифоқи кредити эвазига молиялаштирилади.

АҚШ Давлат департаменти Украинага «Patriot» зенит-ракета мажмуалари учун энг замонавий PAC-3 MSE ракеталарини эҳтимолий сотиш бўйича йирик келишувни расман маъқуллади. Мазкур шартноманинг умумий тахминий қиймати 2,1 миллиард долларни ташкил этади.

Келишувнинг энг муҳим жиҳатларидан бири шундаки, қурол-яроғ сотуви АҚШ давлат бюджети ҳисобидан эмас, балки халқаро шериклар томонидан ажратилган грант ва кредит маблағлари эвазига тўлиқ қопланади.

Келишув пакети ва молиялаштириш манбалари

Давлат департаменти тарқатган расмий маълумотларга кўра, савдо чет эл ҳарбий таъминоти (FMS) дастури доирасида амалга оширилади:

  • Буюртма таркиби: Украина томони тахминан 500 та PATRIOT PAC-3 ракетаси, улар учун эҳтиёт қисмлар ва тегишли дастурий таъминот пакетини харид қилиш бўйича расмий сўров юборган;

  • Энг сўнгги модификация: CNN нашрининг қайд этишича, гап ҳозирда қуролланишда мавжуд бўлган энг кучли ва замонавий PAC-3 MSE ракета модификацияси ҳақида бормоқда;

  • Тўлов манбалари: Келишув қиймати (2,1 млрд доллар) Канада, Германия ва Норвегия томонидан JUMPSTART дастури доирасида тақдим этилган маблағлар ҳамда Европа Иттифоқи кредити ҳисобидан таъминланадиган Украина миллий маблағлари эвазига тўланади. АҚШ бюджетидан бунга ҳеч қандай маблағ сарфланмайди.

Маҳаллий ишлаб чиқариш ва лицензия масаласи нима бўлди?

Ракеталарни Украинанинг ўз ҳудудида ишлаб чиқариш бўйича аввал илгари сурилган режалар тўхтатилган:

  • Трампнинг ташаббуси: 2026 йилнинг ёзида АҚШ президенти Дональд Трамп Украинага Patriot ракеталарини ўз ҳудудида ишлаб чиқариш бўйича махсус лицензия бериш имкониятини кун тартибига олиб чиққан эди;

  • Рубио ва Оқ уй позицияси: Бироқ сентябрь ойи бошида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио бундай лицензия бериш мураккаб технологик жараён эканини ҳамда яқин келажакда Украинанинг хавфсизлик муаммоларини тезкор ҳал қилолмаслигини таъкидлади. Шундан сўнг ишлаб чиқаришни кўчириш муҳокамаси ёпилган;

  • Етказиб бериш муддати: Ҳозирча Давлат департаменти ушбу 500 та ракетанинг аниқ қачон ва қайси босқичларда топширилиши муддатларини очиқламаган.

Ушбу йирик келишув Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва стратегик инфратузилмаларни ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Patriot PAC-3 MSEУкраинаАҚШ Давлат департаментиМарко Рубио
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирдиЎзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди26 октябр 11:23"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга20 октябр 19:01“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида20 октябр 18:22Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)20 октябр 17:01АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиАҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади20 октябр 13:03Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолди20 октябр 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда