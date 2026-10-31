Bugatti раҳбарининг 2,4 миллион евролик гиперкари қандай қилиб олиб қочилди? (видео)

·88·Дунё
Bugatti раҳбарининг 2,4 миллион евролик гиперкари қандай қилиб олиб қочилди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Bugatti компанияси раҳбари Мате Римаснинг 2,4 миллион евролик Bugatti Чирон гиперкари Хорватиянинг Загреб шаҳри яқинидаги инновацион мажмуа ҳудудидан ўғирланди.
  • Иш сўраб келган 35 ёшлардаги номаълум шахс калити салон ичида қолдирилган ва очиқ ҳудудда турган автомобилни миниб қочиб кетди.

Автомобиль саноати оламида ҳайратланарли ва кино сценарийларини эслатувчи воқеа юз берди: дунёга машҳур Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг шахсий ва тахминан 2,4 миллион евро турадиган суперкари — Bugatti Chiron тўғридан-тўғри компания ҳудудидан олиб қочилди. Бу ҳақда жабрланувчининг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.

Воқеа Хорватия пойтахти Загреб шаҳри яқинида жойлашган Bugatti инновацион мажмуаси ҳудудида содир бўлган.

Ўғирлик қандай юз берди: Хавфсизликка ҳаддан ташқари ишонч

Ушбу шов-шувли жиноятнинг содир этилишига бир қатор содда ва кутилмаган ҳолатлар сабаб бўлган:

  • Калит салон ичида қолган: Мате Римац одатда ўз машинаси калитини салон ичида қолдиришга одатланган эди. У Хорватияни ўта хавфсиз мамлакат деб билган ва компания ходимлари ҳам гиперкардан тест синовлари ёки қисқа сафарлар учун тез-тез фойдаланиб турган;

  • Очиқ ҳудуд: Загреб яқинидаги мажмуа атрофи тўсиқлар билан ўралмаган бўлиб, исталган одам ҳудудга эркин кириши мумкин бўлган;

  • Иш қидириб келган ўғри: Тахминан 35 ёшлардаги номаълум шахс компания ҳудудига иш сўраб келган. У эшиклари очиқ ва калити ичида қолдирилган миллион долларлик гиперкарни кўриб, фурсатдан фойдаланган ва машинани миниб қочиб кетган.

Porsche’даги таъқиб ва Австрия полициясининг қопқони

Дастлаб ходимлар суперкарни ҳамкасбларидан бири синов учун ҳайдаб кетди деб ўйлашган, бироқ кўп ўтмай бу ҳақиқий ўғирлик экани маълум бўлган:

  • Телеметрия ёрдами: Автомобилга ўрнатилган илғор рақамли телеметрия ва GPS тизими орқали Chiron’нинг ҳаракат йўналиши дарҳол аниқланди: машина дастлаб Словения томон, кейин эса Австрия чегарасидан ўтиб кетган;

  • Раҳбарнинг шахсий таъқиби: Мате Римац полицияни кутиб ўтирмай, ўзининг Porsche 911 спорткарига ўтириб, жиноятчи изидан шахсан тушган;

  • Чегара ортида қўлга олиш: Компания мутахассислари гиперкарнинг жонли координаталарини тўхтовсиз тарзда ҳуқуқ-тартибот органларига узатиб турган. Натижада Австрия полицияси тезкор рейд уюштириб, гумонланувчини ушлашга муваффақ бўлган.

Якун ва Римацнинг хулосаси

Қимматбаҳо машина эгасига қайтарилди, аммо юқори тезликдаги сафар оқибатида гиперкар бир қатор шикастланишлар олган:

  • Кечиримли муносабат: Мате Римац ўғрига нисбатан оғир жазо берилишини талаб қилмоқчи эмаслигини билдирди (бироқ давлат қонунларига мувофиқ, ўғирлик бўйича жиноят иши эгасининг хоҳишисиз ҳам қўзғатилади);

  • Сабоқ олинди: Воқеадан тўғри хулоса чиқарган Bugatti раҳбари энди ҳеч қачон калитларни автомобилида қолдирмасликка сўз берди.

BugattiМате РимацBugatti Chiron
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилдиBugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилди6 август 17:27Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиРоссиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олди8 июн 23:14Bugatti илк бор телевизор тақдим этди: У ноодатий дизайнга эгаBugatti илк бор телевизор тақдим этди: У ноодатий дизайнга эга4 июн 23:54Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда22 сентябр 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда