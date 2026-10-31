Bugatti раҳбарининг 2,4 миллион евролик гиперкари қандай қилиб олиб қочилди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Bugatti компанияси раҳбари Мате Римаснинг 2,4 миллион евролик Bugatti Чирон гиперкари Хорватиянинг Загреб шаҳри яқинидаги инновацион мажмуа ҳудудидан ўғирланди.
- Иш сўраб келган 35 ёшлардаги номаълум шахс калити салон ичида қолдирилган ва очиқ ҳудудда турган автомобилни миниб қочиб кетди.
Автомобиль саноати оламида ҳайратланарли ва кино сценарийларини эслатувчи воқеа юз берди: дунёга машҳур Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг шахсий ва тахминан 2,4 миллион евро турадиган суперкари — Bugatti Chiron тўғридан-тўғри компания ҳудудидан олиб қочилди. Бу ҳақда жабрланувчининг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.
Воқеа Хорватия пойтахти Загреб шаҳри яқинида жойлашган Bugatti инновацион мажмуаси ҳудудида содир бўлган.
Ўғирлик қандай юз берди: Хавфсизликка ҳаддан ташқари ишонч
Ушбу шов-шувли жиноятнинг содир этилишига бир қатор содда ва кутилмаган ҳолатлар сабаб бўлган:
Калит салон ичида қолган: Мате Римац одатда ўз машинаси калитини салон ичида қолдиришга одатланган эди. У Хорватияни ўта хавфсиз мамлакат деб билган ва компания ходимлари ҳам гиперкардан тест синовлари ёки қисқа сафарлар учун тез-тез фойдаланиб турган;
Очиқ ҳудуд: Загреб яқинидаги мажмуа атрофи тўсиқлар билан ўралмаган бўлиб, исталган одам ҳудудга эркин кириши мумкин бўлган;
Иш қидириб келган ўғри: Тахминан 35 ёшлардаги номаълум шахс компания ҳудудига иш сўраб келган. У эшиклари очиқ ва калити ичида қолдирилган миллион долларлик гиперкарни кўриб, фурсатдан фойдаланган ва машинани миниб қочиб кетган.
Porsche’даги таъқиб ва Австрия полициясининг қопқони
Дастлаб ходимлар суперкарни ҳамкасбларидан бири синов учун ҳайдаб кетди деб ўйлашган, бироқ кўп ўтмай бу ҳақиқий ўғирлик экани маълум бўлган:
Телеметрия ёрдами: Автомобилга ўрнатилган илғор рақамли телеметрия ва GPS тизими орқали Chiron’нинг ҳаракат йўналиши дарҳол аниқланди: машина дастлаб Словения томон, кейин эса Австрия чегарасидан ўтиб кетган;
Раҳбарнинг шахсий таъқиби: Мате Римац полицияни кутиб ўтирмай, ўзининг Porsche 911 спорткарига ўтириб, жиноятчи изидан шахсан тушган;
Чегара ортида қўлга олиш: Компания мутахассислари гиперкарнинг жонли координаталарини тўхтовсиз тарзда ҳуқуқ-тартибот органларига узатиб турган. Натижада Австрия полицияси тезкор рейд уюштириб, гумонланувчини ушлашга муваффақ бўлган.
Якун ва Римацнинг хулосаси
Қимматбаҳо машина эгасига қайтарилди, аммо юқори тезликдаги сафар оқибатида гиперкар бир қатор шикастланишлар олган:
Кечиримли муносабат: Мате Римац ўғрига нисбатан оғир жазо берилишини талаб қилмоқчи эмаслигини билдирди (бироқ давлат қонунларига мувофиқ, ўғирлик бўйича жиноят иши эгасининг хоҳишисиз ҳам қўзғатилади);
Сабоқ олинди: Воқеадан тўғри хулоса чиқарган Bugatti раҳбари энди ҳеч қачон калитларни автомобилида қолдирмасликка сўз берди.
Изоҳлар 0
…