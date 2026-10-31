Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди

·46·Дунё
Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Анқарадаги саммитда Россияни Туркий давлатлар ташкилотига жалб қилиш ташаббусини илгари сурди.
  • Қозоғистон раҳбари Россия учун «ТДТ+» форматида ҳамкорлик қилиш ёки кузатувчи мақомини бериш каби икки хил йўналишни таклиф қилди.
  • Тўқаев ушбу таклифни Россия ҳудудида миллионлаб туркий халқлар истиқомат қилиши ҳамда тарихий-маданий алоқаларнинг мавжудлиги билан изоҳлади.

Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Анқара шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммитида халқаро майдонда катта резонанс келтириб чиқарган ташаббус билан чиқди. Қозоғистон етакчиси Россияни ташкилот фаолиятига жалб қилиш ва уни ушбу тузилмага қўшиш масаласини кўриб чиқишни таклиф қилди.

«Kazakhstan Today» нашри хабарига кўра, Тўқаев Россияга нисбатан очиқ ёндашувни қўллаб-қувватлаш «тўғри ва адолатли» бўлишини таъкидлаган ҳамда аниқ формат вариантларини илгари сурган.

Тоқаевнинг асосий таклифи: Қайси мақом кўзда тутилмоқда?

Қозоғистон раҳбари Москванинг ташкилотдаги эҳтимолий иштироки бўйича иккита асосий йўналишни таклиф қилди:

  • «ТДТ+» (ОТГ+) формати: Россиянинг ташкилот билан кенгайтирилган махсус ҳамкорлик форматига қўшилиши;

  • Кузатувчи мақоми: Ташкилотнинг расмий тадбирлари ва йиғилишларида кузатувчи давлат сифатида мунтазам иштирок этиши;

  • Ўзаро манфаатдорлик: Тўқаевнинг фикрича, агар Россия туркий дунё интеграциясининг бир қисмига айланса, бу тузилмага аъзо бўлган барча давлатлар учун амалий фойда келтиради ва ташкилотнинг глобал сиёсий нуфузини оширади.

Россия ва туркий дунё: Тарихий ва этномаданий омиллар

Қозоғистон президенти ўз таклифини Россия Федерациясининг ички демографик ва тарихий тузилиши билан изоҳлади:

  • Миллионлаб туркий халқлар: Россия ҳудудида қадимдан кўплаб туркий халқлар истиқомат қилиб келади (Татаристон, Бошқирдистон, Олтой, Ёқутистон/Саха ва бошқа субъектлар);

  • Асрлик алоқалар: Давлат раҳбари ушбу ҳудудлар билан туркий дунё ўртасидаги маданий-тарихий ришталар асрлар давомида шаклланганини қайд этди;

  • «Олтой — туркий цивилизация бешиги»: Президент Россияда амалга оширилаётган мазкур йирик маданий-тарихий лойиҳани алоҳида эслатиб, бу муштарак меросни мустаҳкамлашда муҳим кўприк бўлиб хизмат қилишини билдирди.

Анқара саммитида илгари сурилган ушбу дипломатик ташаббус Туркий давлатлар ташкилотининг келажакдаги геосиёсий контурлари ва минтақадаги қудратли давлатлар билан муносабатлари қандай шаклланиши бўйича янги муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.

Туркий давлатлар ташкилотиҚосим-Жўмарт ТўқаевТДТ+Анқара саммити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?29 октябр 21:05“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкинКеча 15:37Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Кеча 15:26“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади28 октябр 23:57Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррарТўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар28 сентябр 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда