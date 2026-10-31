Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Анқарадаги саммитда Россияни Туркий давлатлар ташкилотига жалб қилиш ташаббусини илгари сурди.
- Қозоғистон раҳбари Россия учун «ТДТ+» форматида ҳамкорлик қилиш ёки кузатувчи мақомини бериш каби икки хил йўналишни таклиф қилди.
- Тўқаев ушбу таклифни Россия ҳудудида миллионлаб туркий халқлар истиқомат қилиши ҳамда тарихий-маданий алоқаларнинг мавжудлиги билан изоҳлади.
Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Анқара шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммитида халқаро майдонда катта резонанс келтириб чиқарган ташаббус билан чиқди. Қозоғистон етакчиси Россияни ташкилот фаолиятига жалб қилиш ва уни ушбу тузилмага қўшиш масаласини кўриб чиқишни таклиф қилди.
«Kazakhstan Today» нашри хабарига кўра, Тўқаев Россияга нисбатан очиқ ёндашувни қўллаб-қувватлаш «тўғри ва адолатли» бўлишини таъкидлаган ҳамда аниқ формат вариантларини илгари сурган.
Тоқаевнинг асосий таклифи: Қайси мақом кўзда тутилмоқда?
Қозоғистон раҳбари Москванинг ташкилотдаги эҳтимолий иштироки бўйича иккита асосий йўналишни таклиф қилди:
«ТДТ+» (ОТГ+) формати: Россиянинг ташкилот билан кенгайтирилган махсус ҳамкорлик форматига қўшилиши;
Кузатувчи мақоми: Ташкилотнинг расмий тадбирлари ва йиғилишларида кузатувчи давлат сифатида мунтазам иштирок этиши;
Ўзаро манфаатдорлик: Тўқаевнинг фикрича, агар Россия туркий дунё интеграциясининг бир қисмига айланса, бу тузилмага аъзо бўлган барча давлатлар учун амалий фойда келтиради ва ташкилотнинг глобал сиёсий нуфузини оширади.
Россия ва туркий дунё: Тарихий ва этномаданий омиллар
Қозоғистон президенти ўз таклифини Россия Федерациясининг ички демографик ва тарихий тузилиши билан изоҳлади:
Миллионлаб туркий халқлар: Россия ҳудудида қадимдан кўплаб туркий халқлар истиқомат қилиб келади (Татаристон, Бошқирдистон, Олтой, Ёқутистон/Саха ва бошқа субъектлар);
Асрлик алоқалар: Давлат раҳбари ушбу ҳудудлар билан туркий дунё ўртасидаги маданий-тарихий ришталар асрлар давомида шаклланганини қайд этди;
«Олтой — туркий цивилизация бешиги»: Президент Россияда амалга оширилаётган мазкур йирик маданий-тарихий лойиҳани алоҳида эслатиб, бу муштарак меросни мустаҳкамлашда муҳим кўприк бўлиб хизмат қилишини билдирди.
Анқара саммитида илгари сурилган ушбу дипломатик ташаббус Туркий давлатлар ташкилотининг келажакдаги геосиёсий контурлари ва минтақадаги қудратли давлатлар билан муносабатлари қандай шаклланиши бўйича янги муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.
Изоҳлар 0
…