Жағи синган мағлубиятдан сўнг катта қайтиш: Жейк Пол Дубайда рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Америкалик боксчи Джейк Пол профессионал фаолиятини тиклаш мақсадида 24 декабр куни Дубайда ташкил этиладиган бокс оқшомида рингга чиқади.
- Спортчи ўтган йилнинг декабр ойида Энтони Жошуа билан бўлган жангда жағи синганидан сўнг узоқ муддатли даволаниш курсини ўтаб, яна ғалабалар сари қайтмоқда.
Таниқли америкалик боксчи, блогер ва Most Valuable Promotions (MVP) компанияси асосчиси Жейк Пол профессионал боксдаги фаолиятини тиклаётганини расман эълон қилди. 29 ёшли жангчи қишки байрам арафасида — 24 декабрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этиладиган катта бокс оқшомида рингга чиқади.
Жейк Полнинг қайтиш санаси ва манзили тасдиқланган бўлса-да, унинг бўлажак рақиби номи ҳозирча сир тутилмоқда.
«Кимдир аниқ нокаутга учрайди»: Полнинг шов-шувли баёноти
Ижтимоий тармоқларда тарқатилган расмий матбуот баёнотида Пол ўз мақсадлари қатъий эканини билдирди:
«Рождество арафасида мен ягона нарсани истайман — бу Дубайда бокс тушиш! Одамларнинг фикри нотўғри эканини исботлаш учун йиллар сарфладим, кўпчилик мен билан учрашишга ботинмайди деб ҳисоблаган рақибларга қарши таваккал қилиб рингга чиқдим. Бу воқеаларнинг ҳеч бири ўзимга ва мақсадларимга бўлган ишончимни сўндиргани йўқ.
Мен ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ ғалабага чанқоқман ва пайшанба, 24 декабрь куни Дубайда рингга қайтаман. Дубай — катта фикрлайдиган, стереотипларни бузадиган ва чегараларни тан олмайдиган шаҳар.
Бизнинг рўйхатимизда кўплаб номзодлар бор. Кўрамиз, улардан қайси бири шартномага қўл қўяди. Дубай, байрам муборак! Санта Пол шаҳарга келмоқда ва кимдир нокаутга учрайди».
Оғир синов: Энтони Жошуа билан кечган даҳшатли жанг
Жейк Полнинг ушбу қайтиши унинг фаолиятидаги энг оғир мағлубиятдан кейинги илк қадами бўлади:
Охирги жанг тафсилоти: Америкалик жангчи сўнгги марта ўтган йилнинг декабрь ойида супер оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Энтони Жошуага қарши рингга кўтарилган эди;
Оғир жароҳат: Ўша баҳснинг 6-раундида Жошуанинг кучли зарбаси остида нокаут бўлган Жейк Полнинг жағи икки жойидан синган ва у узоқ муддатли даволаниш курсларини ўташга мажбур бўлганди;
Қайтишдан мақсад: Оғир операция ва тикланиш босқичидан сўнг Пол яна рингга қайтиб, профессионал карьерасида ғалабали серияни давом эттирмоқчи.
Бўлажак тўқнашув қайси аренада ўтказилиши ва Жейк Полнинг зарбаларига ким дош беришга розилик билдириши бўйича батафсил маълумотлар яқин ҳафталарда Most Valuable Promotions томонидан расман очиқланади.
Изоҳлар 0
…