Жағи синган мағлубиятдан сўнг катта қайтиш: Жейк Пол Дубайда рингга кўтарилади

·68·Спорт
Жағи синган мағлубиятдан сўнг катта қайтиш: Жейк Пол Дубайда рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Америкалик боксчи Джейк Пол профессионал фаолиятини тиклаш мақсадида 24 декабр куни Дубайда ташкил этиладиган бокс оқшомида рингга чиқади.
  • Спортчи ўтган йилнинг декабр ойида Энтони Жошуа билан бўлган жангда жағи синганидан сўнг узоқ муддатли даволаниш курсини ўтаб, яна ғалабалар сари қайтмоқда.

Таниқли америкалик боксчи, блогер ва Most Valuable Promotions (MVP) компанияси асосчиси Жейк Пол профессионал боксдаги фаолиятини тиклаётганини расман эълон қилди. 29 ёшли жангчи қишки байрам арафасида — 24 декабрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этиладиган катта бокс оқшомида рингга чиқади.

Жейк Полнинг қайтиш санаси ва манзили тасдиқланган бўлса-да, унинг бўлажак рақиби номи ҳозирча сир тутилмоқда.

«Кимдир аниқ нокаутга учрайди»: Полнинг шов-шувли баёноти

Ижтимоий тармоқларда тарқатилган расмий матбуот баёнотида Пол ўз мақсадлари қатъий эканини билдирди:

«Рождество арафасида мен ягона нарсани истайман — бу Дубайда бокс тушиш! Одамларнинг фикри нотўғри эканини исботлаш учун йиллар сарфладим, кўпчилик мен билан учрашишга ботинмайди деб ҳисоблаган рақибларга қарши таваккал қилиб рингга чиқдим. Бу воқеаларнинг ҳеч бири ўзимга ва мақсадларимга бўлган ишончимни сўндиргани йўқ.

Мен ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ ғалабага чанқоқман ва пайшанба, 24 декабрь куни Дубайда рингга қайтаман. Дубай — катта фикрлайдиган, стереотипларни бузадиган ва чегараларни тан олмайдиган шаҳар.

Бизнинг рўйхатимизда кўплаб номзодлар бор. Кўрамиз, улардан қайси бири шартномага қўл қўяди. Дубай, байрам муборак! Санта Пол шаҳарга келмоқда ва кимдир нокаутга учрайди».

Оғир синов: Энтони Жошуа билан кечган даҳшатли жанг

Жейк Полнинг ушбу қайтиши унинг фаолиятидаги энг оғир мағлубиятдан кейинги илк қадами бўлади:

  • Охирги жанг тафсилоти: Америкалик жангчи сўнгги марта ўтган йилнинг декабрь ойида супер оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Энтони Жошуага қарши рингга кўтарилган эди;

  • Оғир жароҳат: Ўша баҳснинг 6-раундида Жошуанинг кучли зарбаси остида нокаут бўлган Жейк Полнинг жағи икки жойидан синган ва у узоқ муддатли даволаниш курсларини ўташга мажбур бўлганди;

  • Қайтишдан мақсад: Оғир операция ва тикланиш босқичидан сўнг Пол яна рингга қайтиб, профессионал карьерасида ғалабали серияни давом эттирмоқчи.

Бўлажак тўқнашув қайси аренада ўтказилиши ва Жейк Полнинг зарбаларига ким дош беришга розилик билдириши бўйича батафсил маълумотлар яқин ҳафталарда Most Valuable Promotions томонидан расман очиқланади.

Жейк ПолЭнтони ЖошуаMost Valuable PromotionsБокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум29 сентябр 17:30Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)22 сентябр 10:33Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилди12 август 20:50«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида20 август 21:25Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урди9 август 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди