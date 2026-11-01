“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон олий раҳбари Мўжтабо Хоманаий мамлакат қуролли кучларига душманнинг ҳар қандай таҳдидига қарши географик чегараларсиз ва зудлик билан жавоб қайтариш бўйича қатъий кўрсатма берди.
- У ҳарбий тўқнашувларнинг якуни қачон ва қандай бўлишини фақат Эрон қуролли кучлари ҳамда халқи ҳал қилишини таъкидлади.
- Мамлакат мудофаа қобилиятини доимо юқори даражада ушлаб туриш асосий устувор вазифа этиб белгиланди.
Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият кескинлигича қолаётган бир паллада Теҳрондан навбатдаги жиддий баёнот янгради. Эрон олий раҳбари Мўжтабо Хоманаий мамлакат қуролли кучларининг юқори мартабали қўмондонлари билан кенгайтирилган учрашув ўтказиб, ҳарбий тузилмаларга душманнинг ҳар қандай эҳтимолий таҳдидига қарши географик чегараларсиз, зудлик билан ва максимал даражада самарали жавоб бериш бўйича қатъий кўрсатма берди.
Эрон раҳбарининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида эълон қилинган мазкур баёнот минтақада хавфсизлик бўйича янги босқич бошланганидан дарак бермоқда.
«Уруш қачон ва қандай тугашини биз ҳал қиламиз»
Мўжтабо Хоманаий юқори мартабали ҳарбийлар билан учрашувда мамлакат мудофаа қобилиятини тўлиқ шай ҳолатда ушлаб туриш асосий устувор вазифа эканини таъкидлади:
«Душманни ҳар қандай тажовуздан қайтаришнинг энг асосий ва бирламчи шарти — ҳарбий жиҳатдан доимо ақлли, кучли ва муросасиз тайёргарликда бўлишдир.
Агар душманларимиз бизга қарши яна бир бор ҳарбий аралашув ёки террорчилик хуружларини бошлашга журъат этса, улар жуда қаттиқ адашади. Бундай тўқнашувнинг якуни қачон, қаерда ва қандай бўлишини фақат Эрон қуролли кучлари ва мард Эрон халқининг ўзи ҳал қилади».
Географик чегараларсиз жавоб ва мудофаа стратегияси
Эрон олий қўмондонлиги томонидан берилган ушбу кўрсатма бир нечта муҳим стратегик жиҳатларни қамраб олади:
Макон чекловининг йўқлиги: Таҳдид қаердан ва ким томонидан келиб чиқишидан қатъи назар, қарши зарбалар нафақат чегара бўйлаб, балки душманнинг стратегик нуқталари жойлашган исталган географик ҳудудда амалга оширилиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилди;
Тезкор ва самарали реакция: Ҳарбий бўлинмаларга бюрократик кечикишларсиз, ҳар қандай провокацияга дақиқалар ичида аниқ ва вайронкор зарба бериш ваколати ва вазифаси юклатилган;
Минтақавий босим: Мазкур баёнот минтақадаги асосий геосиёсий рақибларга йўлланган очиқ даъват бўлиб, кучлар мувозанати бузилишига йўл қўйилмаслигидан огоҳлантиради.
Изоҳлар 0
…