“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш

·134·Дунё
“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон олий раҳбари Мўжтабо Хоманаий мамлакат қуролли кучларига душманнинг ҳар қандай таҳдидига қарши географик чегараларсиз ва зудлик билан жавоб қайтариш бўйича қатъий кўрсатма берди.
  • У ҳарбий тўқнашувларнинг якуни қачон ва қандай бўлишини фақат Эрон қуролли кучлари ҳамда халқи ҳал қилишини таъкидлади.
  • Мамлакат мудофаа қобилиятини доимо юқори даражада ушлаб туриш асосий устувор вазифа этиб белгиланди.

Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият кескинлигича қолаётган бир паллада Теҳрондан навбатдаги жиддий баёнот янгради. Эрон олий раҳбари Мўжтабо Хоманаий мамлакат қуролли кучларининг юқори мартабали қўмондонлари билан кенгайтирилган учрашув ўтказиб, ҳарбий тузилмаларга душманнинг ҳар қандай эҳтимолий таҳдидига қарши географик чегараларсиз, зудлик билан ва максимал даражада самарали жавоб бериш бўйича қатъий кўрсатма берди.

Эрон раҳбарининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида эълон қилинган мазкур баёнот минтақада хавфсизлик бўйича янги босқич бошланганидан дарак бермоқда.

«Уруш қачон ва қандай тугашини биз ҳал қиламиз»

Мўжтабо Хоманаий юқори мартабали ҳарбийлар билан учрашувда мамлакат мудофаа қобилиятини тўлиқ шай ҳолатда ушлаб туриш асосий устувор вазифа эканини таъкидлади:

«Душманни ҳар қандай тажовуздан қайтаришнинг энг асосий ва бирламчи шарти — ҳарбий жиҳатдан доимо ақлли, кучли ва муросасиз тайёргарликда бўлишдир.

Агар душманларимиз бизга қарши яна бир бор ҳарбий аралашув ёки террорчилик хуружларини бошлашга журъат этса, улар жуда қаттиқ адашади. Бундай тўқнашувнинг якуни қачон, қаерда ва қандай бўлишини фақат Эрон қуролли кучлари ва мард Эрон халқининг ўзи ҳал қилади».

Географик чегараларсиз жавоб ва мудофаа стратегияси

Эрон олий қўмондонлиги томонидан берилган ушбу кўрсатма бир нечта муҳим стратегик жиҳатларни қамраб олади:

  • Макон чекловининг йўқлиги: Таҳдид қаердан ва ким томонидан келиб чиқишидан қатъи назар, қарши зарбалар нафақат чегара бўйлаб, балки душманнинг стратегик нуқталари жойлашган исталган географик ҳудудда амалга оширилиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилди;

  • Тезкор ва самарали реакция: Ҳарбий бўлинмаларга бюрократик кечикишларсиз, ҳар қандай провокацияга дақиқалар ичида аниқ ва вайронкор зарба бериш ваколати ва вазифаси юклатилган;

  • Минтақавий босим: Мазкур баёнот минтақадаги асосий геосиёсий рақибларга йўлланган очиқ даъват бўлиб, кучлар мувозанати бузилишига йўл қўйилмаслигидан огоҳлантиради.

ЭронМўжтабо ХоманаийЯқин ШарқГеосиёсат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?27 октябр 09:44Хоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиХоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат берди6 июн 00:01Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиЭрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди4 июн 17:58Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлди15 сентябр 13:45Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди9 сентябр 12:42Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди6 сентябр 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда