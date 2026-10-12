Қайрат Нўртас концертида тиқилинч юз берди, ташкилотчи ҳибсга олинди

·4·Дунё
Қайрат Нўртас концертида тиқилинч юз берди, ташкилотчи ҳибсга олинди

Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида машҳур хонанда Қайрат Нўртаснинг концерти вақтида томошабинлар ўртасида тиқилинч юзага келди. Ҳодиса оқибатида саккиз киши тиббий ёрдамга мурожаат қилган. Концерт ташкилотчиси эса ҳибсга олинган. Бу ҳақда KAZINFORM хабар берди.

Ҳодиса 10 октябрь куни Қажимукан Мунайтпасов номидаги марказий стадионда содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, концерт учун сотилган чипталар сони майдоннинг белгиланган сиғимидан сезиларли даражада ошиб кетган. Натижада стадионга кириш жойида одамлар ҳаддан ташқари кўпайиб, томошабинлар хавфсизлигига таҳдид юзага келган.

Чимкент шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, тиббий ёрдамга мурожаат қилган саккиз кишидан етти нафари кўрикдан сўнг уйига юборилган. 18 ёшли қиз эса жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган. Шифокорлар унинг аҳволини оғир деб баҳолаган, бироқ сал яхшиланиш кузатилган.

Ҳодиса юзасидан хавфсизлик талабларини бузиш эҳтимоли бўйича жиноят иши қўзғатилган. Чимкент шаҳар полицияси маълумотига кўра, 1984 йилда туғилган концерт ташкилотчиси қўлга олиниб, вақтинча сақлаш изоляторига жойлаштирилган. Ҳозирда тергов давом этмоқда.

Полиция ижтимоий тармоқларда ҳодиса оқибатида одамлар ҳалок бўлгани ҳақидаги хабарларни рад этди. Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида вафот этганлар йўқ.

Чипталарни сотиш билан шуғулланган Freedom Afisha компанияси эса концерт ташкилотчиси Show Service бўлганини билдирган. Компания ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини маълум қилган.

Қайрат НўртасЧимкентҚажимукан Мунайтпасов стадиониFreedom Afisha
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашдиЖанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашдиБугун 18:4414 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда20 сентябр 19:43Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррарТўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар28 сентябр 07:53“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?6 октябр 07:14Қозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилганҚозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилган30 сентябр 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди