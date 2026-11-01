Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди

·12·Дунё
Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған Анқарада бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг 13-саммити якунидаги ҳужжатларни имзолаш маросимида адашиб қолди. У Туркия учун ажратилган жой ўрнига Қозоғистон номидан имзоланиши керак бўлган ҳужжатга имзо чекди. Бу ҳақда “Cumhuriyet” нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, саммит Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилиши билан якунланган. Унда иштирокчи мамлакатлар етакчилари қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш учун тегишли ҳужжатларни имзолаган.

Маросим давомида Эрдўғанга ҳам ҳужжат тақдим этилган. Президент имзо қўйганидан сўнг ёнидаги масъул ходимдан: “Нотўғри жойга имзо қўймадикми?” деб сўраган.

Ходим эса ҳужжат Қозоғистонга тегишли эканини, Туркия учун ажратилган жойга имзо қўйиш кераклигини тушунтирган. Бунга жавобан Эрдўған ҳазиломуз тарзда: “Худо хайрингни берсин”, деган.

Шундан сўнг масъул ходим ҳужжатни алмаштиришини билдирган. Бироз вақт ўтиб, микрофонлар ўчирилган ва у янги ҳужжатни олиб келган. Ходим президентга имзо қўйиши керак бўлган жойни кўрсатган. Эрдўған “Қаерга?” деб сўрагач, ходим керакли майдонни яна бир бор кўрсатган. Шундан кейин Туркия раҳбари тегишли ҳужжатга имзо чеккан.

Ушбу ҳолат саммит доирасидаги имзолаш маросими вақтида видеотасвирга муҳрланиб қолган.

Ражаб Тоййиб ЭрдўғанТуркий давлатлар ташкилотиАнқара
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)30 октябр 15:26Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиКеча 12:26“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин30 октябр 15:37Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?29 октябр 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади28 октябр 23:57Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда