Кўпчилик дуода йўл қўядиган хато: Мусибат чақирмаслик учун дуода нима дейиш керак?

·81·Жамият
Кўпчилик дуода йўл қўядиган хато: Мусибат чақирмаслик учун дуода нима дейиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дуо қилганда Аллоҳдан сабр сўраш инсоннинг ўзига билмаган ҳолда мусибат ва синовларни чақириб олиши хавфини туғдиради.
  • Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам бунинг ўрнига дунё ва охиратда офият, яни барча ёмонлик ҳамда касалликлардан омонлик сўрашни тавсия қилганлар.
  • Офият иймондан кейинги энг олий неъмат ҳисобланиб, у инсоннинг дин, тан ва қалб хотиржамлигини англатади.

Кундалик ҳаётда қийинчилик ёки синовларга дуч келганда, кўпчилигимиз беихтиёр: «Ё Раббим, менга сабр бер», дея дуо қилишга одатланганмиз. Бироқ ҳадиси шарифларда баён этилишича, дуо асносида фақатгина «сабр» сўрашнинг ўзига хос нозик жиҳатлари ва инсон билмасдан ўзига синов тилаб олиши хавфи мавжуд.

Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам бир саҳобийнинг мана шундай дуосини эшитиб, уни тўғрилаганлари ва банда учун энг хайрли бўлган сўров нима эканини ўргатганлари манбаларда келтирилади.

Ҳадисдаги ибратли воқеа: Сабрнинг ортида нима бор?

Ривоят қилинишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бир кишининг: «Аллоҳим, Сендан сабр сўрайман», дея илтижо қилаётганини эшитиб қоладилар ва шундай марҳамат қиладилар:

«Сен Аллоҳдан сабр сўраб, бало (синов) сўрадинг-ку! Аллоҳдан офият сўрагин!»

Ушбу ўгитнинг асл маъноси ва ҳикмати нимада?

  • Сабр қачон керак бўлади? Сабр инсон бошига бирор оғир дард, бало, мусибат ёки йўқотиш тушганда талаб этиладиган фазилатдир;

  • Синовни ихтиёрий тилаб олиш хавфи: Инсон тўғридан-тўғри сабр сўрар экан, у гўёки сабр қилишга мажбур этадиган оғир синов ва мусибатларни ҳам ўзига чақириб олиши мумкин бўлади. Банда эса ўз иродаси қандай синовга дош бера олишини олдиндан била олмайди.

«Офият» нима ва нега айнан уни сўраш керак?

Пайғамбаримиз (с.а.в.) умматни синовга кириш эмас, балки ундан нажот топиш йўлини танлашга буюрганлар. Шу сабабли дуоларда офият сўраш энг гўзал амал ҳисобланади:

  • Офиятнинг маъноси: Офият — бу инсоннинг динида, дунёсида, тани ва қалбида барча ёмонлик, касаллик, фалокат ва кулфатлардан омонда бўлиши, саломатлик ва хотиржамлик ичида яшашидир;

  • Энг олий сўров: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бошқа бир ҳадисларида: «Аллоҳдан дунё ва охиратда офият сўранглар, чунки ҳеч бир бандага иймондан кейин офиятдан кўра яхшироқ неъмат берилмаган», дея таълим берганлар.

Дуо қилувчилар учун амалий хулоса

Қийинчиликка тушмасдан туриб, олдиндан «сабр» сўраш ўрнига, ҳар бир мўмин-мусулмон Аллоҳ таолодан ҳар икки дунё омонлигини, балолардан ҳимоя қилишини ва тўлиқ офият ато этишини сўраши суннатга мувофиқдир.

Агар инсоннинг бошига тақдир тақозоси билан бирор мусибат тушган бўлса, ана ўша ҳолатда сабр қилиш ва ажру савоб умидида бўлиш талаб этилади.

ИсломҲадисДуоОфият
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилди10 сентябр 00:27Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириБугун 09:51Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келди30 октябр 08:09Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди