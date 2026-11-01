Ажрашувни байрамга айлантирган кореялик аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамада (видео)

·91·Дунё
Ажрашувни байрамга айлантирган кореялик аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамада (видео)

Жанубий кореялик блогер ажрашганини байрамдек нишонлади. 37 ёшли ёлғиз она Чо Сеунг-ён турмушининг якунланишини ҳаётидаги мағлубият эмас, балки янги ҳаёт босқичининг бошланиши сифатида қабул қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода аёл расман ажрашганидан хурсанд бўлиб, бу воқеани дугоналари ва яқинлари даврасида нишонлагани акс этган. Унинг ноодатий муносабати интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди.

Видеони томоша қилганлар изоҳларда турлича фикр билдирмоқда. Айримлар аёлнинг ўз ҳаётида янги саҳифа очишга бўлган қарорини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар унинг ажрашувни байрам тарзида нишонлашига муносабат билдирган.

Чо Сеунг-ёнЖанубий Кореяажрашишижтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирдиЖанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирди19 октябр 01:00Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?10 октябр 13:09Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқдаҒаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда23 октябр 12:50Роботга ўхшатилган миллиардернинг рафиқаси: унинг ҳаракатлари интернетда қизғин муҳокамадаРоботга ўхшатилган миллиардернинг рафиқаси: унинг ҳаракатлари интернетда қизғин муҳокамада12 октябр 19:18“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада15 октябр 16:12Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда