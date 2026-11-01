Минг йиллик жумбоқ: Тутанхамоннинг бувиси ким бўлган?

·0·Дунё
Минг йиллик жумбоқ: Тутанхамоннинг бувиси ким бўлган?

2010 йилда JAMA илмий журналида чоп этилган тадқиқотда қадимги Миср қироллик оиласига мансуб мумияларнинг ДНК намуналари таҳлил қилинди. Изланишлар натижасида Луксордаги КВ35 мақбарасидан топилган ва узоқ вақт давомида «Катта хоним» (Elder Lady) деб аталган мумия қиролича Тие эканлиги аниқланди.

Олимлар мумиянинг генетик маълумотларини Тие деб тахмин қилинган аёлнинг ота-онаси — Юя ва Тҳуя мумияларидан олинган намуналар билан солиштирди. Таҳлиллар қариндошлик алоқаларини аниқлашга имкон берди.

Тадқиқот натижаларига кўра, Тие фиръавн Эхнатоннинг онаси, машҳур ҳукмдор Тутанхамоннинг эса бувиси бўлган. Шу тариқа, минг йиллар давомида шахси номаълум бўлиб келган мумиянинг кимлиги ва Миср қироллик сулоласидаги ўрни илмий далиллар асосида аниқлаштирилди.

Қиролича ТиеТутанхамонЭхнатонJAMA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камёб касаллик туфайли 16 ёшли қиз бувисига ўхшаб қолдиКамёб касаллик туфайли 16 ёшли қиз бувисига ўхшаб қолди27 октябр 22:16Ҳиндистонлик 6 ёшли бола қандай қилиб ҳашаматли Toyota Fortuner эгасига айланди?Ҳиндистонлик 6 ёшли бола қандай қилиб ҳашаматли Toyota Fortuner эгасига айланди?30 октябр 12:38Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?9 октябр 12:06Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди18 октябр 23:15АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқдиАҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди28 октябр 18:11Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда