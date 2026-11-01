Минг йиллик жумбоқ: Тутанхамоннинг бувиси ким бўлган?
2010 йилда JAMA илмий журналида чоп этилган тадқиқотда қадимги Миср қироллик оиласига мансуб мумияларнинг ДНК намуналари таҳлил қилинди. Изланишлар натижасида Луксордаги КВ35 мақбарасидан топилган ва узоқ вақт давомида «Катта хоним» (Elder Lady) деб аталган мумия қиролича Тие эканлиги аниқланди.
Олимлар мумиянинг генетик маълумотларини Тие деб тахмин қилинган аёлнинг ота-онаси — Юя ва Тҳуя мумияларидан олинган намуналар билан солиштирди. Таҳлиллар қариндошлик алоқаларини аниқлашга имкон берди.
Тадқиқот натижаларига кўра, Тие фиръавн Эхнатоннинг онаси, машҳур ҳукмдор Тутанхамоннинг эса бувиси бўлган. Шу тариқа, минг йиллар давомида шахси номаълум бўлиб келган мумиянинг кимлиги ва Миср қироллик сулоласидаги ўрни илмий далиллар асосида аниқлаштирилди.
Изоҳлар 0
…