Туғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон ҳаёти икки бешик, икки оқ йўргак ва икки йиғи оралиғидаги қисқа лаҳзалардан иборат бўлиб, у муваққат табиатга эга.
- Дунёвий бойлик ва мансаб ўткинчи бўлгани учун инсон ортидан фақат эзгу амаллар ва яхши ном қолади.
- Ҳар бир ўтаётган кунни ғанимат билиб, яқинларга меҳр улашиш ва савобли ишларни амалга ошириш ҳаётнинг асл моҳиятини ташкил этади.
- Туғилиш ва ўлим орасидаги бу имтиҳонда қалбида эзгулик қолдира олганларгина ҳақиқий саодатга эришади.
Инсон дунёга келар экан, умрнинг қанчалик шиддат билан ўтиб кетишини кўпинча кеч англаб етади. Шовқин-суронга, ташвишларга тўла кундалик ҳаётда одам боласи мансаб, мол-дунё ва бойлик кетидан қувиб, энг муҳим ҳақиқатни — умрнинг муваққатлигини унутиб қўяди. Аслида эса инсон ҳаёти рамзий маънода фақат учта муҳим босқич — икки бешик, икки йўргак ва икки йиғи оралиғидаги қисқа бир лаҳзадан иборатдир.
Тармоқ фойдаланувчиларини чуқур мушоҳадага чорлаётган ушбу фалсафий сатрлар ҳар бир инсонни ўз умри мазмуни ҳақида ўйлаб кўришга ундайди.
Ҳаётнинг уч буюк таққоси: Инсон нималар орасида яшайди?
Инсоннинг дунёга келиши ва ундан кетиши бир-бирини такрорловчи, бироқ тамомила бошқача ҳис-туйғуларни уйғотувчи рамзларга бой:
Икки бешик ораси: Гўдакликда болани меҳр билан тебратувчи ёғоч бешик кутиб олса, ҳаёт ниҳоясига етганда инсонни сўнгги манзилга кузатувчи тебранмас «бешик» — тобут кутиб туради;
Икки оқ йўргак ораси: Туғилган лаҳзасида чақалоқни оқ йўргакка ўраб, эъзозлаб суядилар. Руҳ танани тарк этган сўнгги кунда эса инсон яна ўшандай содда ва бежирим оқ йўргак — кафан билан ортга қайтади;
Икки йиғи ораси: Кўз очиб ҳаётга қадам қўйилганда чақалоқнинг йиғисидан атрофдагилар қувонади. Умр поёнига етиб, бандалик бажо келтирилганда эса, аксинча, инсоннинг ўзи жим қолиб, унинг ортидан ўзгаларнинг кўз ёши оқади.
Энг муҳим юмуш: Инсондан нима қолади?
Туғилиш аслида ҳар бир инсон учун боқий дунё сари қўйилган дастлабки қадамдир. Бу қисқа муддатли саёҳатда инсон тўплайдиган энг катта бойлик моддий бойликлар эмас:
Яхши ном ва эзгу амал: Дунёдан ўтгач, на тўпланган бойлик ва на мартаба инсон билан бирга кетади. Инсондан фақат одамлар хотирасида қоладиган эзгу амаллар, яхши ном ва қилинган савобли ишларгина яшайди;
Вақт қадри: Ҳар бир ўтаётган кунни ғанимат билиб, яқинларга меҳр улашиш, кўнгил олиш ва ҳаётнинг асл моҳиятини англаб яшаш инсон учун энг олий вазифадир.
Ҳаёт — туғилиш ва ўлим орасидаги имтиҳон бўлиб, унда фақат қалбида эзгулик қолдира олганларгина ҳақиқий саодатга эришади.
Изоҳлар 0
…