Туғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқат

·65·Жамият
Туғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсон ҳаёти икки бешик, икки оқ йўргак ва икки йиғи оралиғидаги қисқа лаҳзалардан иборат бўлиб, у муваққат табиатга эга.
  • Дунёвий бойлик ва мансаб ўткинчи бўлгани учун инсон ортидан фақат эзгу амаллар ва яхши ном қолади.
  • Ҳар бир ўтаётган кунни ғанимат билиб, яқинларга меҳр улашиш ва савобли ишларни амалга ошириш ҳаётнинг асл моҳиятини ташкил этади.
  • Туғилиш ва ўлим орасидаги бу имтиҳонда қалбида эзгулик қолдира олганларгина ҳақиқий саодатга эришади.

Инсон дунёга келар экан, умрнинг қанчалик шиддат билан ўтиб кетишини кўпинча кеч англаб етади. Шовқин-суронга, ташвишларга тўла кундалик ҳаётда одам боласи мансаб, мол-дунё ва бойлик кетидан қувиб, энг муҳим ҳақиқатни — умрнинг муваққатлигини унутиб қўяди. Аслида эса инсон ҳаёти рамзий маънода фақат учта муҳим босқич — икки бешик, икки йўргак ва икки йиғи оралиғидаги қисқа бир лаҳзадан иборатдир.

Тармоқ фойдаланувчиларини чуқур мушоҳадага чорлаётган ушбу фалсафий сатрлар ҳар бир инсонни ўз умри мазмуни ҳақида ўйлаб кўришга ундайди.

Ҳаётнинг уч буюк таққоси: Инсон нималар орасида яшайди?

Инсоннинг дунёга келиши ва ундан кетиши бир-бирини такрорловчи, бироқ тамомила бошқача ҳис-туйғуларни уйғотувчи рамзларга бой:

  • Икки бешик ораси: Гўдакликда болани меҳр билан тебратувчи ёғоч бешик кутиб олса, ҳаёт ниҳоясига етганда инсонни сўнгги манзилга кузатувчи тебранмас «бешик» — тобут кутиб туради;

  • Икки оқ йўргак ораси: Туғилган лаҳзасида чақалоқни оқ йўргакка ўраб, эъзозлаб суядилар. Руҳ танани тарк этган сўнгги кунда эса инсон яна ўшандай содда ва бежирим оқ йўргак — кафан билан ортга қайтади;

  • Икки йиғи ораси: Кўз очиб ҳаётга қадам қўйилганда чақалоқнинг йиғисидан атрофдагилар қувонади. Умр поёнига етиб, бандалик бажо келтирилганда эса, аксинча, инсоннинг ўзи жим қолиб, унинг ортидан ўзгаларнинг кўз ёши оқади.

Энг муҳим юмуш: Инсондан нима қолади?

Туғилиш аслида ҳар бир инсон учун боқий дунё сари қўйилган дастлабки қадамдир. Бу қисқа муддатли саёҳатда инсон тўплайдиган энг катта бойлик моддий бойликлар эмас:

  • Яхши ном ва эзгу амал: Дунёдан ўтгач, на тўпланган бойлик ва на мартаба инсон билан бирга кетади. Инсондан фақат одамлар хотирасида қоладиган эзгу амаллар, яхши ном ва қилинган савобли ишларгина яшайди;

  • Вақт қадри: Ҳар бир ўтаётган кунни ғанимат билиб, яқинларга меҳр улашиш, кўнгил олиш ва ҳаётнинг асл моҳиятини англаб яшаш инсон учун энг олий вазифадир.

Ҳаёт — туғилиш ва ўлим орасидаги имтиҳон бўлиб, унда фақат қалбида эзгулик қолдира олганларгина ҳақиқий саодатга эришади.

ҳаёт фалсафасиинсон умримаънавий-маърифийэзгулик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)4 август 23:12Ҳамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатларҲамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатлар29 октябр 18:26Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?15 октябр 13:41“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза19 октябр 09:2721 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди4 август 08:34Ота-оналар масъулияти бўйича янги талаблар кучга кирдиОта-оналар масъулияти бўйича янги талаблар кучга кирди15 октябр 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди