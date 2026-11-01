Германияда минглаб ёшлар ҳукумат сиёсатига қарши намойишга чиқди

·67·Дунё
Германияда минглаб ёшлар ҳукумат сиёсатига қарши намойишга чиқди

Германияда минглаб ёшлар норозилик намойишларига чиқди. Мамлакатнинг 34 та шаҳрида ўтказилган акцияларнинг аксарияти тинч кечган бўлса-да, айрим ҳудудларда тартибсизликлар юз берди.

31-октябрь куни бўлиб ўтган намойишлар “Gen Z regelt” (“З авлоди ўзгаришлар талаб қилмоқда”) ҳаракати ташаббуси билан ташкил этилди. Reuters хабарига кўра, акцияларда ўн минглаб одам қатнашган.

Намойишчилар таълим тизимини яхшилаш, мактаблар учун маблағни кўпайтириш, яшаш харажатларини камайтириш ва мажбурий ҳарбий хизматга қарши чиқиш каби талабларни илгари сурди. Шунингдек, ёшлар ижтимоий адолат ва иқлим муҳофазасига кўпроқ эътибор қаратилишини истамоқда.

Акцияларнинг аксарияти тинч ўтган. Бироқ Франкфурт шаҳрида айрим дўконлар талон-торож қилиниб, савдо нуқталарига зарар етказилган. Гамбургда эса тўсиқлар ва чиқинди қутиларига ўт қўйилган. Кёльн ва бошқа айрим шаҳарларда полиция намойишчиларни тарқатиш учун сув пуркагичлардан фойдаланган.

Берлиндаги Бранденбург дарвозаси яқинида ташкилотчилар маълумотига кўра, қарийб 5 минг киши тўпланган. Штутгартда эса полиция намойиш вақтида 3 мингдан ортиқ иштирокчи бўлганини билдирган.

Ёшларнинг фикрича, ҳукумат уларнинг келажаги, таълим олиши ва кундалик ҳаётдаги муаммоларига етарлича эътибор қаратмаяпти. “Gen Z regelt” ташаббускорлари эса акцияларни тинч ўтказишга чақирган.

ГерманияGen Z regeltнамойишларёшлар сиёсати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи22 сентябр 17:04Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)15 сентябр 13:38Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқда20 август 23:42АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилди9 сентябр 11:59Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?8 сентябр 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда