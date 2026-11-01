Хитойда ўсмир цикадалар овозидан эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотди

·51·Дунё
Хитойда ўсмир цикадалар овозидан эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг Нинбо шаҳрида 18 ёшли Ван исмли йигит ўрмонда тўрт соатдан ортиқ вақт давомида сикадаларнинг баланд овози таъсирида қолиб, эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотди.
  • Шифокорлар йигитнинг қулоқларида шиш пайдо бўлганини аниқлаб, унга дори-дармонлар буюрди ва 14 кун давомида баланд товушлардан сақланишни тавсия қилди.

Хитойда 18 ёшли йигит ўрмонда тўрт соатдан ортиқ вақт давомида цикадаларнинг баланд овозига дуч келганидан сўнг, эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотди ва тиббий ёрдамга мурожаат қилишга мажбур бўлди. Шифокорлар унга даволанишни тавсия этиб, камида 14 кун давомида баланд овозлардан узоқроқ бўлиш зарурлигини таъкидлади.

Кўпчилик табиатдаги товушлар инсон саломатлиги учун зарарсиз, деб ҳисоблайди. Бироқ яқинда маълум бўлган ушбу воқеа бундан истиснолар ҳам борлигини кўрсатди. Хитойнинг Чжэцзян провинцияси, Нинбо шаҳрида яшовчи Ван фамилияли 18 ёшли йигит ўрмонда дам олиш ва чодир қуриб, тунаш учун борган. У ерда юзлаб цикадаларнинг баланд ва ўзига хос жарангдор овози остида бир неча соат қолган. Бу эса унинг эшитиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатган.

Маълум қилинишича, Ван туш пайтида цикадаларнинг овози сезиларли даражада кучайганини пайқаган. Шунга қарамай, у кечгача ўрмонда қолишда давом этган. Бироқ кейинчалик унинг қулоқларида шовқин пайдо бўлиб, қулоқлари битиб қолгандек ҳис қилган.

Цикадаларнинг овози аста-секин пасайиб, улар жим бўла бошлаганида эса йигит қушларнинг чириллашини, ҳатто телефонига келган хабарлар овозини ҳам эшита олмаётганини англаган.

Эшитиш қобилиятини бутунлай йўқотиб қўйишдан қўрққан Ван зудлик билан шифохонага борган. Тезкор тиббий кўрик давомида унинг ҳар икки қулоғида шиш пайдо бўлгани аниқланган. Шифокорлар шишни камайтириш учун дори-дармонлар буюриб, камида 14 кун давомида баланд товушлардан сақланишни тавсия қилган.

Яхшиямки, икки ҳафталик даволаниш ва дам олишдан кейин ўсмирнинг эшитиш қобилияти тўлиқ тикланган.

Цикадаларнинг баланд овози эшитишга қандай таъсир қилади?

Нинбо университетининг биринчи аффилирланган шифохонаси оториноларингология (қулоқ, бурун ва томоқ касалликлари) бўлими катта шифокори Ли Цзи кўпчилик табиат товушларини қулоқлар учун мутлақо зарарсиз деб нотўғри ҳисоблашини таъкидлади.

Цикадалар дунёдаги энг баланд овоз чиқарувчи ҳашаротлар сифатида танилган. Бироқ битта цикаданинг овози, одатда, 70 децибелдан ошмайди ва якка ҳолда эшитиш қобилиятига жиддий зарар етказмайди.

Асосий муаммо эса юзлаб цикадаларнинг бир вақтда овоз чиқаришида. Уларнинг жамоавий жаранглаши 85 децибелдан юқори даражага етиши мумкин. Бу кўрсаткич эса эшитиш қобилиятига зарар етказиш хавфи пайдо бўладиган чегара ҳисобланади.

Доктор Ли Цзининг тушунтиришича, нисбатан қисқа вақт давомида ҳам баланд товушлар таъсирида ички қулоқда жойлашган кохлеа (чиғаноқ) таркибидаги сезгир тукли ҳужайралар шишиши мумкин. Бундай ҳолатда шовқинли муҳитдан узоқлашиш ва 1–2 ҳафта давомида қулоқларга дам бериш орқали ҳужайралар одатда тикланади.

Бироқ ушбу сезгир ҳужайралар некрозга учраса, яъни нобуд бўлса, улар қайта тикланмайди. Бу эса эшитиш қобилиятининг доимий ва қайтариб бўлмайдиган даражада бузилишига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолатда беморлар эшитиш қобилиятини қўллаб-қувватлаш учун махсус эшитиш аппаратларидан фойдаланишга мажбур бўлади.

Мутахассислар табиат товушлари ҳам муайян шароитларда инсон саломатлигига таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидламоқда. Шу боис узоқ вақт давомида баланд ва узлуксиз шовқин мавжуд муҳитда бўлишда эҳтиёт чораларига амал қилиш муҳим.

ЦикадаларЭшитиш қобилиятиНинбоЛи Цзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиТўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилди14 сентябр 11:01Ажрашувни байрамга айлантирган кореялик аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамада (видео)Ажрашувни байрамга айлантирган кореялик аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамада (видео)Бугун 14:55Германияда минглаб ёшлар ҳукумат сиёсатига қарши намойишга чиқдиГерманияда минглаб ёшлар ҳукумат сиёсатига қарши намойишга чиқдиБугун 14:46“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантиришБугун 14:34Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиТуркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиБугун 14:26Чимкент шаҳрида етти фарзанднинг онаси яна уч эгизакни дунёга келтирдиЧимкент шаҳрида етти фарзанднинг онаси яна уч эгизакни дунёга келтирдиБугун 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда