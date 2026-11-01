Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?

·67·Саломатлик
Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсон организмида витамин ва микроелементлар етишмовчилиги юз ҳамда сочдаги 6 та ўзгариш орқали намоён бўлади.
  • Хусусан, соч тўкилиши V9, кўз шиши ёд, милк қонаши С витамини, тери оқариши V12, тери қуруқлиги А ва лаб ёрилиши V2 витамини танқислигидан далолат беради.
  • Бундай белгиларни сезган кишилар рационни фойдали маҳсулотлар билан бойитиши ҳамда шифокор маслаҳати билан қон таҳлилини топшириши лозим.

Кўпинча инсон танасида бирор муҳим витамин ёки микроэлемент етишмаса, организм бу ҳақда ташқи кўриниш — хусусан юз ва соч орқали сигнал бера бошлайди. Муаммони эрта босқичда пайқаш учун баъзан ойнага синчковлик билан назар солишнинг ўзи кифоя.

Агар организмингизда зарур моддалар танқислиги юзага келган бўлса, бу ҳолат биринчи навбатда тери ранги, лаблар, қовоқлар ва сочларда яққол намоён бўлади.

Юздаги асосий ўзгаришлар ва уларнинг асл сабаблари

Мутахассислар юзда кўзга ташланадиган белгилар ва уларга масъул бўлган витаминларни қуйидагича кўрсатади:

  • Сочнинг ёмон ҳолати ва тўкилиши — В9 витамини (фолий кислотаси): Сочларнинг жонсизланиши, синиши ва кўп тўкилиши аксар ҳолларда ушбу витамин танқислиги билан боғлиқ.

  • Шишган кўз ва қовоқлар — Ёд моддаси: Эрталабки қовоқлар ва кўз атрофидаги мунтазам шишлар қалқонсимон без фаолияти сусайгани ҳамда организмда ёд етишмаётганидан далолат бериши мумкин.

  • Милклардан қон кетиши — С витамини: Тиш тозалаш вақтида милкларнинг қонаши ва заифлашиши аскорбин кислотаси етишмаётганининг энг асосий белгиларидан биридир.

  • Оқарган, рангпар тери — В12 витамини: Юз рангининг ҳаддан ташқари оқариб кетиши ва сўлғинлик камқонлик (анемия) ҳамда В12 витаминининг кескин камайганини кўрсатади.

  • Тери қуруқлиги ва шўралаши — А витамини: Терининг қуруқшаб қолиши, эластиклиги йўқолиши кўпинча ретинол (А витамини) танқислиги оқибатида юзага келади.

  • Лабларнинг ёрилиши — В2 витамини (рибофлавин): Лаб четлари ва юзасининг тез-тез ёрилиши, яралар пайдо бўлиши мазкур витамин етишмаслигидан дарак беради.

Нима қилиш керак?

Агар ўзингизда ушбу белгиларни сезсангиз, энг аввало кундалик рационни қайта кўриб чиқиш, табиий кўкатлар, сабзавотлар, мевалар ва оқсилга бой маҳсулотларни кўпайтириш тавсия этилади. Дорихоналардан витамин комплексларини ўзбошимчалик билан қабул қилишдан олдин эса, қон таҳлили топшириб, шифокор билан маслаҳатлашиш мақсадга мувофиқдир.

витаминларгиповитаминозсоғлом турмуш тарзитиббий маслаҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Бугун 15:15Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир29 октябр 14:25Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева