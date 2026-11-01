Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон организмида витамин ва микроелементлар етишмовчилиги юз ҳамда сочдаги 6 та ўзгариш орқали намоён бўлади.
- Хусусан, соч тўкилиши V9, кўз шиши ёд, милк қонаши С витамини, тери оқариши V12, тери қуруқлиги А ва лаб ёрилиши V2 витамини танқислигидан далолат беради.
- Бундай белгиларни сезган кишилар рационни фойдали маҳсулотлар билан бойитиши ҳамда шифокор маслаҳати билан қон таҳлилини топшириши лозим.
Кўпинча инсон танасида бирор муҳим витамин ёки микроэлемент етишмаса, организм бу ҳақда ташқи кўриниш — хусусан юз ва соч орқали сигнал бера бошлайди. Муаммони эрта босқичда пайқаш учун баъзан ойнага синчковлик билан назар солишнинг ўзи кифоя.
Агар организмингизда зарур моддалар танқислиги юзага келган бўлса, бу ҳолат биринчи навбатда тери ранги, лаблар, қовоқлар ва сочларда яққол намоён бўлади.
Юздаги асосий ўзгаришлар ва уларнинг асл сабаблари
Мутахассислар юзда кўзга ташланадиган белгилар ва уларга масъул бўлган витаминларни қуйидагича кўрсатади:
Сочнинг ёмон ҳолати ва тўкилиши — В9 витамини (фолий кислотаси): Сочларнинг жонсизланиши, синиши ва кўп тўкилиши аксар ҳолларда ушбу витамин танқислиги билан боғлиқ.
Шишган кўз ва қовоқлар — Ёд моддаси: Эрталабки қовоқлар ва кўз атрофидаги мунтазам шишлар қалқонсимон без фаолияти сусайгани ҳамда организмда ёд етишмаётганидан далолат бериши мумкин.
Милклардан қон кетиши — С витамини: Тиш тозалаш вақтида милкларнинг қонаши ва заифлашиши аскорбин кислотаси етишмаётганининг энг асосий белгиларидан биридир.
Оқарган, рангпар тери — В12 витамини: Юз рангининг ҳаддан ташқари оқариб кетиши ва сўлғинлик камқонлик (анемия) ҳамда В12 витаминининг кескин камайганини кўрсатади.
Тери қуруқлиги ва шўралаши — А витамини: Терининг қуруқшаб қолиши, эластиклиги йўқолиши кўпинча ретинол (А витамини) танқислиги оқибатида юзага келади.
Лабларнинг ёрилиши — В2 витамини (рибофлавин): Лаб четлари ва юзасининг тез-тез ёрилиши, яралар пайдо бўлиши мазкур витамин етишмаслигидан дарак беради.
Нима қилиш керак?
Агар ўзингизда ушбу белгиларни сезсангиз, энг аввало кундалик рационни қайта кўриб чиқиш, табиий кўкатлар, сабзавотлар, мевалар ва оқсилга бой маҳсулотларни кўпайтириш тавсия этилади. Дорихоналардан витамин комплексларини ўзбошимчалик билан қабул қилишдан олдин эса, қон таҳлили топшириб, шифокор билан маслаҳатлашиш мақсадга мувофиқдир.
Изоҳлар 0
…