Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?

·68·Саломатлик
Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрталаб оч қоринга бир қошиқ табиий асал истеъмол қилиш организмга қувват бериб, асаб тизимини мустаҳкамлайди ва сурункали чарчоқни камайтиради.
  • Асал таркибидаги В, С ва К витаминлари ҳамда антиоксидантлар мия фаолиятини яхшилаш, стрессга чидамлиликни ошириш ва яллиғланишларга қарши курашиш хусусиятига эга.

Замонавий ҳаёт суръати, доимий иш ва руҳий зўриқишлар инсон организмида сурункали чарчоқни келтириб чиқариши ҳеч кимга сир эмас. Бироқ табиатнинг ўзи бизга руҳий ва жисмоний тетикликни қайтарувчи энг бебаҳо неъматлардан бирини туҳфа этган — бу табиий асалдир.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, кунни эрталаб бир қошиқ сифатли асал билан бошлаш одати нафақат танани қувват билан таъминлайди, балки асаб тизими учун кучли табиий ҳимоя қалқони бўлиб хизмат қилади.

Табиий антидепрессант: Руҳият ва асаб тизимига таъсири

Асал таркибидаги биологик фаол моддалар мия фаолиятига ва кайфиятни бошқарувчи гормонлар балансига ижобий таъсир кўрсатади. Кунни асал билан бошлайдиган инсонларда қуйидаги ижобий ўзгаришлар кузатилади:

  • Сурункали чарчоққа қарши кураш: Организм кун давомида тетикроқ бўлиб, тонгги ланжлик ва доимий ҳолсизлик синдроми сезиларли даражада камаяди;

  • Асабийлик ва тажовузкорликнинг пасайиши: Асаб толаларининг зўриқиши юмшаб, инсон ўзини хотиржамроқ ва босиқроқ ҳис қила бошлайди;

  • Стрессга чидамлилик: Турли кутилмаган асабий вазиятлар ҳамда кундалик руҳий босимларга нисбатан тананинг мослашувчанлиги ошади.

Бой таркиб: Витаминлар ва антиоксидантлар хазинаси

Асал шунчаки ширинлик эмас, балки тананинг ҳимоя тизимини мустаҳкамловчи мураккаб табиий комплексдир:

  • Ҳаётий муҳим витаминлар: Маҳсулот таркибида асаб ва юрак-қон томир тизими учун зарур бўлган В гуруҳи витаминлари, иммунитетни кўтарувчи С витамини ҳамда қон ивиш тизимини меъёрлаштирувчи К витамини мавжуд;

  • Яллиғланишга қарши кучли хусусият: Асалдаги бой антиоксидантлар ва ферментлар танадаги микробли зарарланишлар билан курашади, ички яллиғланиш жараёнларининг олдини олади ва ҳужайраларнинг ёшаришига кўмаклашади.

Қандай истеъмол қилиш тавсия этилади?

Асалдан максимал даражада фойда олиш учун уни эрталаб, оч қоринга бир чой ёки десерт қошиғида, илиқ (қайноқ бўлмаган) сув билан биргаликда истеъмол қилиш энг маъқул усул ҳисобланади. Қайноқ сув ёки чойга солиш унинг таркибидаги фойдали ферментларнинг парчаланишига олиб келиши мумкин.

асалсоғлом турмуш тарзиасаб тизимитабиий антидепрессант
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Бугун 15:09Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир29 октябр 14:25Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева