Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрталаб оч қоринга бир қошиқ табиий асал истеъмол қилиш организмга қувват бериб, асаб тизимини мустаҳкамлайди ва сурункали чарчоқни камайтиради.
- Асал таркибидаги В, С ва К витаминлари ҳамда антиоксидантлар мия фаолиятини яхшилаш, стрессга чидамлиликни ошириш ва яллиғланишларга қарши курашиш хусусиятига эга.
Замонавий ҳаёт суръати, доимий иш ва руҳий зўриқишлар инсон организмида сурункали чарчоқни келтириб чиқариши ҳеч кимга сир эмас. Бироқ табиатнинг ўзи бизга руҳий ва жисмоний тетикликни қайтарувчи энг бебаҳо неъматлардан бирини туҳфа этган — бу табиий асалдир.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, кунни эрталаб бир қошиқ сифатли асал билан бошлаш одати нафақат танани қувват билан таъминлайди, балки асаб тизими учун кучли табиий ҳимоя қалқони бўлиб хизмат қилади.
Табиий антидепрессант: Руҳият ва асаб тизимига таъсири
Асал таркибидаги биологик фаол моддалар мия фаолиятига ва кайфиятни бошқарувчи гормонлар балансига ижобий таъсир кўрсатади. Кунни асал билан бошлайдиган инсонларда қуйидаги ижобий ўзгаришлар кузатилади:
Сурункали чарчоққа қарши кураш: Организм кун давомида тетикроқ бўлиб, тонгги ланжлик ва доимий ҳолсизлик синдроми сезиларли даражада камаяди;
Асабийлик ва тажовузкорликнинг пасайиши: Асаб толаларининг зўриқиши юмшаб, инсон ўзини хотиржамроқ ва босиқроқ ҳис қила бошлайди;
Стрессга чидамлилик: Турли кутилмаган асабий вазиятлар ҳамда кундалик руҳий босимларга нисбатан тананинг мослашувчанлиги ошади.
Бой таркиб: Витаминлар ва антиоксидантлар хазинаси
Асал шунчаки ширинлик эмас, балки тананинг ҳимоя тизимини мустаҳкамловчи мураккаб табиий комплексдир:
Ҳаётий муҳим витаминлар: Маҳсулот таркибида асаб ва юрак-қон томир тизими учун зарур бўлган В гуруҳи витаминлари, иммунитетни кўтарувчи С витамини ҳамда қон ивиш тизимини меъёрлаштирувчи К витамини мавжуд;
Яллиғланишга қарши кучли хусусият: Асалдаги бой антиоксидантлар ва ферментлар танадаги микробли зарарланишлар билан курашади, ички яллиғланиш жараёнларининг олдини олади ва ҳужайраларнинг ёшаришига кўмаклашади.
Қандай истеъмол қилиш тавсия этилади?
Асалдан максимал даражада фойда олиш учун уни эрталаб, оч қоринга бир чой ёки десерт қошиғида, илиқ (қайноқ бўлмаган) сув билан биргаликда истеъмол қилиш энг маъқул усул ҳисобланади. Қайноқ сув ёки чойга солиш унинг таркибидаги фойдали ферментларнинг парчаланишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…