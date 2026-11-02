Хитойда “йўлбарслар ови”: амалдорларнинг оилавий даромад ва харажатлари текширилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси давлат бошқарувидаги раҳбарларнинг мол-мулки ва харажатлари устидан назоратни кучайтириш тўғрисида қарор қабул қилди.
- Янги тартибга кўра, мансабдор шахсларнинг ўзи билан бир қаторда уларнинг турмуш ўртоқлари, фарзандлари, куёвлари ва келинларининг даромадлари ҳамда бизнес фаолияти қатъий текширилади.
Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси (ХКП МҚ) партиявий ва давлат бошқаруви тизимидаги раҳбарларнинг мол-мулки ва ҳақиқий харажатлари устидан текширувларни кескин кучайтириш тўғрисида қарор қабул қилди. ХХР ҳукуматининг расмий порталида эълон қилинган янги тартибга мувофиқ, назорат фақат мансабдорларнинг ўзи билан чекланиб қолмай, уларнинг яқин қариндошларига ҳам тўлиқ татбиқ этилади.
Пекин ушбу қадам орқали ноқонуний бойлик орттириш ва мансабни суиистеъмол қилиш ҳолатларининг олдини олишда коррупцияга қарши курашнинг энг қатъий босқичига қадам қўймоқда.
Янги қоидалар: Кимлар ва қандай тартибда текширилади?
Қабул қилинган ҳужжатга асосан, раҳбар кадрларнинг шахсий маълумотлари ва активларини декларация қилиш тизими тубдан такомиллаштирилади:
Харажат расмий даромаддан ошса — текширув муқаррар: Амалдор ёки унинг оила аъзоларининг реал харажатлари, кўчмас мулклари ёки активлари уларнинг қонуний даромадларидан сезиларли даражада юқори бўлган барча ҳолатларда зудлик билан махсус текширувлар бошланади;
Қариндошлар бизнеси қатъий назоратда: Ҳужжатда алоҳида банд сифатида давлат ва партия ходимларининг турмуш ўртоқлари, фарзандлари, шунингдек куёвлари ва келинлари юритаётган тадбиркорлик фаолияти устидан тизимли назорат ўрнатилиши белгилаб қўйилган;
Сояли активларга чек қўйиш: Бу чора орқали коррупцион йўл билан топилган маблағларни оила аъзолари ёки турли бизнес тузилмалари номига расмийлаштириш амалиётига чек қўйилиши мақсад қилинган.
«Коррупция — йўлни тўсиб турган йўлбарс»: Си Цзиньпин позицияси
ХХР Раиси Си Цзиньпин ҳокимият тепасига келган илк кунлардан буён порахўрликка қарши муросасиз кураш олиб бориши билан танилган:
Йўлбарс ва пашшалар: Хитой етакчиси ўз чиқишларида коррупцияни бир неча бор мамлакат тараққиёти йўлини тўсиб қўйган «йиртқич йўлбарс»га қиёслаган;
Бошпанасиз порахўрлар: Си Цзиньпин порахўр ва коррупционерларни ҳеч қандай бошпана ёки қочиш имкониятисиз қолдириш лозимлигини бир неча бор таъкидлаб келган ва навбатдаги тартиб ушбу сиёсий ироданинг амалий ифодаси бўлди.
Изоҳлар 0
…