Хитойда “йўлбарслар ови”: амалдорларнинг оилавий даромад ва харажатлари текширилади

·55·Дунё
Хитойда “йўлбарслар ови”: амалдорларнинг оилавий даромад ва харажатлари текширилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси давлат бошқарувидаги раҳбарларнинг мол-мулки ва харажатлари устидан назоратни кучайтириш тўғрисида қарор қабул қилди.
  • Янги тартибга кўра, мансабдор шахсларнинг ўзи билан бир қаторда уларнинг турмуш ўртоқлари, фарзандлари, куёвлари ва келинларининг даромадлари ҳамда бизнес фаолияти қатъий текширилади.

Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси (ХКП МҚ) партиявий ва давлат бошқаруви тизимидаги раҳбарларнинг мол-мулки ва ҳақиқий харажатлари устидан текширувларни кескин кучайтириш тўғрисида қарор қабул қилди. ХХР ҳукуматининг расмий порталида эълон қилинган янги тартибга мувофиқ, назорат фақат мансабдорларнинг ўзи билан чекланиб қолмай, уларнинг яқин қариндошларига ҳам тўлиқ татбиқ этилади.

Пекин ушбу қадам орқали ноқонуний бойлик орттириш ва мансабни суиистеъмол қилиш ҳолатларининг олдини олишда коррупцияга қарши курашнинг энг қатъий босқичига қадам қўймоқда.

Янги қоидалар: Кимлар ва қандай тартибда текширилади?

Қабул қилинган ҳужжатга асосан, раҳбар кадрларнинг шахсий маълумотлари ва активларини декларация қилиш тизими тубдан такомиллаштирилади:

  • Харажат расмий даромаддан ошса — текширув муқаррар: Амалдор ёки унинг оила аъзоларининг реал харажатлари, кўчмас мулклари ёки активлари уларнинг қонуний даромадларидан сезиларли даражада юқори бўлган барча ҳолатларда зудлик билан махсус текширувлар бошланади;

  • Қариндошлар бизнеси қатъий назоратда: Ҳужжатда алоҳида банд сифатида давлат ва партия ходимларининг турмуш ўртоқлари, фарзандлари, шунингдек куёвлари ва келинлари юритаётган тадбиркорлик фаолияти устидан тизимли назорат ўрнатилиши белгилаб қўйилган;

  • Сояли активларга чек қўйиш: Бу чора орқали коррупцион йўл билан топилган маблағларни оила аъзолари ёки турли бизнес тузилмалари номига расмийлаштириш амалиётига чек қўйилиши мақсад қилинган.

«Коррупция — йўлни тўсиб турган йўлбарс»: Си Цзиньпин позицияси

ХХР Раиси Си Цзиньпин ҳокимият тепасига келган илк кунлардан буён порахўрликка қарши муросасиз кураш олиб бориши билан танилган:

  • Йўлбарс ва пашшалар: Хитой етакчиси ўз чиқишларида коррупцияни бир неча бор мамлакат тараққиёти йўлини тўсиб қўйган «йиртқич йўлбарс»га қиёслаган;

  • Бошпанасиз порахўрлар: Си Цзиньпин порахўр ва коррупционерларни ҳеч қандай бошпана ёки қочиш имкониятисиз қолдириш лозимлигини бир неча бор таъкидлаб келган ва навбатдаги тартиб ушбу сиёсий ироданинг амалий ифодаси бўлди.

Хитой Коммунистик партиясиСи ЦзиньпинКоррупцияга қарши курашХХР
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди5 август 04:57Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади6 август 03:03Лондондаги АҚШ элчихонаси олдида оммавий ҳибслар: бир кунда 325 намойишчи қўлга олиндиЛондондаги АҚШ элчихонаси олдида оммавий ҳибслар: бир кунда 325 намойишчи қўлга олиндиБугун 12:52Францияда АҚШ ва Исроил байроқлари оёқости қилиниб, ёқиб юборилди (видео)Францияда АҚШ ва Исроил байроқлари оёқости қилиниб, ёқиб юборилди (видео)Бугун 12:05Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?Бугун 11:42Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!Бугун 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда