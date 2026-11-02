Болгарияда президентлик сайлови: Илиана Йотова иккинчи турда ғалаба қозонмоқда

·29·Дунё
Болгарияда президентлик сайлови: Илиана Йотова иккинчи турда ғалаба қозонмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болгарияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг иккинчи босқичида амалдаги давлат раҳбари Илиана Ётова 51,1 фоиз овоз билан ғолибликка яқин турибди.
  • Унинг асосий рақиби, собиқ бош вазир вазифасини бажарувчи Андрей Гюров 44,6 фоиз овоз тўплади.
  • Мазкур сайлов жараёнида фуқароларнинг иштироки 25,5 фоизни ташкил этди.

Болгарияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг ҳал қилувчи иккинчи турида амалдаги давлат раҳбари Илиана Йотова ва вице-президентликка номзод Кирилл Вылчев ишончли тарзда пешқадамлик қилмоқда.

БНТ телеканали маҳаллий «Мяра» социологик агентлиги тақдим этган маълумотларга таяниб хабар беришича, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, амалдаги президент 51,1 фоиз овоз билан ғолибликка яқин турибди.

Иккинчи турнинг асосий рақамлари ва номзодлар натижаси

Якшанба куни ўтказилган иккинчи турда биринчи босқичда энг кўп овоз тўплаган икки нафар сиёсатчи ўзаро кураш олиб борди:

  • Илиана Йотова (амалдаги президент): Сайловчиларнинг 51,1 фоиз овозини тўплаб, биринчи поғонада қайд этилмоқда;

  • Андрей Гюров (собиқ бош вазир в.б.): Унинг асосий рақиби — Болгария бош вазири вазифасини вақтинча бажарган Андрей Гюров ҳисобида эса 44,6 фоиз овоз мавжуд;

  • Сайловчилар фаоллиги: Социологик агентлик берган маълумотга кўра, овоз бериш жараёнида фуқароларнинг умумий иштироки (явка) 25,5 фоизни ташкил этди.

Болгарияда президент қандай ваколатларга эга?

Болгария конституциявий тизимида давлат раҳбари мақоми ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири бир қатор муҳим вазифалар билан белгиланади:

  • Сайлов муддати: Президент умумхалқ овоз бериш йўли билан 5 йил муддатга сайланади;

  • Асосий ваколатлар: Гарчи мамлакат парламент бошқаруви шаклига эга бўлиб, давлат раҳбари асосан вакиллик функцияларини бажарса-да, у қонунларга вето қўйиш ҳуқуқига эга;

  • Муҳим сиёсий куч: Президент қонунчиликда кўзда тутилган ҳолатларда муваққат (техник) ҳукуматни тайинлаш ваколатига эга ҳамда мамлакат қуролли кучларининг Олий бош қўмондони ҳисобланади.

Болгария президентлик сайловлариИлиана ЙотоваАндрей Гюров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?11 август 09:02Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқда1 июл 00:42Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиПрезидентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилди6 сентябр 10:43«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди11 сентябр 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда