Болгарияда президентлик сайлови: Илиана Йотова иккинчи турда ғалаба қозонмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Болгарияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг иккинчи босқичида амалдаги давлат раҳбари Илиана Ётова 51,1 фоиз овоз билан ғолибликка яқин турибди.
- Унинг асосий рақиби, собиқ бош вазир вазифасини бажарувчи Андрей Гюров 44,6 фоиз овоз тўплади.
- Мазкур сайлов жараёнида фуқароларнинг иштироки 25,5 фоизни ташкил этди.
Болгарияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг ҳал қилувчи иккинчи турида амалдаги давлат раҳбари Илиана Йотова ва вице-президентликка номзод Кирилл Вылчев ишончли тарзда пешқадамлик қилмоқда.
БНТ телеканали маҳаллий «Мяра» социологик агентлиги тақдим этган маълумотларга таяниб хабар беришича, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, амалдаги президент 51,1 фоиз овоз билан ғолибликка яқин турибди.
Иккинчи турнинг асосий рақамлари ва номзодлар натижаси
Якшанба куни ўтказилган иккинчи турда биринчи босқичда энг кўп овоз тўплаган икки нафар сиёсатчи ўзаро кураш олиб борди:
Илиана Йотова (амалдаги президент): Сайловчиларнинг 51,1 фоиз овозини тўплаб, биринчи поғонада қайд этилмоқда;
Андрей Гюров (собиқ бош вазир в.б.): Унинг асосий рақиби — Болгария бош вазири вазифасини вақтинча бажарган Андрей Гюров ҳисобида эса 44,6 фоиз овоз мавжуд;
Сайловчилар фаоллиги: Социологик агентлик берган маълумотга кўра, овоз бериш жараёнида фуқароларнинг умумий иштироки (явка) 25,5 фоизни ташкил этди.
Болгарияда президент қандай ваколатларга эга?
Болгария конституциявий тизимида давлат раҳбари мақоми ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири бир қатор муҳим вазифалар билан белгиланади:
Сайлов муддати: Президент умумхалқ овоз бериш йўли билан 5 йил муддатга сайланади;
Асосий ваколатлар: Гарчи мамлакат парламент бошқаруви шаклига эга бўлиб, давлат раҳбари асосан вакиллик функцияларини бажарса-да, у қонунларга вето қўйиш ҳуқуқига эга;
Муҳим сиёсий куч: Президент қонунчиликда кўзда тутилган ҳолатларда муваққат (техник) ҳукуматни тайинлаш ваколатига эга ҳамда мамлакат қуролли кучларининг Олий бош қўмондони ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…