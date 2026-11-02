Лондондаги АҚШ элчихонаси олдида оммавий ҳибслар: бир кунда 325 намойишчи қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондон шаҳридаги АҚШ элчихонаси олдида ўтказилган норозилик намойишлари чоғида полиция жами 325 нафар фаолни ҳибсга олди.
- Намойишчилар Палестине Актион ҳаракатининг террористик ташкилотлар рўйхатига киритилишига қарши норозилик билдириб, 4 ноябр куни Олий судда бошланадиган эшитувлар олдидан жамоатчилик эътиборини тортишни мақсад қилган.
- Ҳибсга олинганларнинг 320 нафари Британиянинг «Терроризм тўғрисида»ги қонунини бузганликда айбланмоқда.
Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳрининг жанубидаги Найн-Элмс туманида жойлашган АҚШ элчихонаси биноси олдида оммавий намойишлар бўлиб ўтди ва у полициянинг кенг кўламли ҳибсга олиш амалиёти билан якунланди.
Sky News телеканали хабарига кўра, пойтахт полицияси бино атрофида тўпланган норозилик иштирокчиларидан жами 325 нафарини ҳибсга олган.
Ҳибслар сабаби ва Скотленд-Ярд баёноти
Мазкур норозилик ҳаракати Лондон ва Вашингтон томонидан қабул қилинган расмий қарорга қарши қаратилган эди:
Тақиқланган ҳаракатни қўллаб-қувватлаш: Намойишчилар сўл йўналишдаги Palestine Action ҳаракатини террористик ташкилотлар рўйхатига киритиш ҳақидаги қўшма қарорга норозилик билдириб чиққан;
Терроризм тўғрисидаги қонун бўйича айблов: Скотленд-Ярд маълумотларига кўра, қўлга олинганларнинг мутлақ кўпчилиги — 320 киши Британиянинг «Терроризм тўғрисида»ги қонуни доирасида тақиқланган ташкилотни оммавий қўллаб-қувватлаганликда айбланмоқда;
Қаршилик ва мажбурий олиб кетиш: Полиция бошқармаси маълумотида қайд этилишича, тартиб сақловчиларнинг қонуний талабларига бўйсунмаган ва тарқалишдан бош тортган намойишчиларни офицерлар сўзма-сўз қўлларида кўтариб, патруль машиналарига олиб боришга мажбур бўлган.
Бўлажак Олий суд эшитувлари ва Amnesty International реакцияси
Британиянинг BBC телерадиокомпанияси мухбирлари акция атайлаб уюштирилганини таъкидламоқда:
Суд эътиборини тортиш тактикаси: Мутахассисларнинг фикрича, фаоллар Буюк Британия Олий судининг бўлажак йиғилишига кенг жамоатчилик эътиборини қаратиш мақсадида онгли равишда оммавий равишда ҳибсга тушиш йўлини танлаган;
4 ноябрдаги аппеляция: Айнан 4 ноябрь, чоршанба куни Буюк Британия Олий судида Palestine Action ҳаммуассисининг ҳаракатни тақиқлаш ҳақидаги ҳукумат қарорига қарши берган даъво аризаси бўйича икки кунлик эшитувлар бошланиши белгиланган;
Инсон ҳуқуқлари ҳимоячиларининг хавотири: Нуфузли Amnesty International халқаро ташкилоти вазиятга тезкор муносабат билдириб, фақат плакат кўтариб чиққан фуқароларнинг терроризм айблови билан оммавий ҳибсга олинишини сўз эркинлигига нисбатан шармандали тажовуз деб атади.
Изоҳлар 0
…