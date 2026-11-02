Лондондаги АҚШ элчихонаси олдида оммавий ҳибслар: бир кунда 325 намойишчи қўлга олинди

·44·Дунё
Лондондаги АҚШ элчихонаси олдида оммавий ҳибслар: бир кунда 325 намойишчи қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондон шаҳридаги АҚШ элчихонаси олдида ўтказилган норозилик намойишлари чоғида полиция жами 325 нафар фаолни ҳибсга олди.
  • Намойишчилар Палестине Актион ҳаракатининг террористик ташкилотлар рўйхатига киритилишига қарши норозилик билдириб, 4 ноябр куни Олий судда бошланадиган эшитувлар олдидан жамоатчилик эътиборини тортишни мақсад қилган.
  • Ҳибсга олинганларнинг 320 нафари Британиянинг «Терроризм тўғрисида»ги қонунини бузганликда айбланмоқда.

Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳрининг жанубидаги Найн-Элмс туманида жойлашган АҚШ элчихонаси биноси олдида оммавий намойишлар бўлиб ўтди ва у полициянинг кенг кўламли ҳибсга олиш амалиёти билан якунланди.

Sky News телеканали хабарига кўра, пойтахт полицияси бино атрофида тўпланган норозилик иштирокчиларидан жами 325 нафарини ҳибсга олган.

Ҳибслар сабаби ва Скотленд-Ярд баёноти

Мазкур норозилик ҳаракати Лондон ва Вашингтон томонидан қабул қилинган расмий қарорга қарши қаратилган эди:

  • Тақиқланган ҳаракатни қўллаб-қувватлаш: Намойишчилар сўл йўналишдаги Palestine Action ҳаракатини террористик ташкилотлар рўйхатига киритиш ҳақидаги қўшма қарорга норозилик билдириб чиққан;

  • Терроризм тўғрисидаги қонун бўйича айблов: Скотленд-Ярд маълумотларига кўра, қўлга олинганларнинг мутлақ кўпчилиги — 320 киши Британиянинг «Терроризм тўғрисида»ги қонуни доирасида тақиқланган ташкилотни оммавий қўллаб-қувватлаганликда айбланмоқда;

  • Қаршилик ва мажбурий олиб кетиш: Полиция бошқармаси маълумотида қайд этилишича, тартиб сақловчиларнинг қонуний талабларига бўйсунмаган ва тарқалишдан бош тортган намойишчиларни офицерлар сўзма-сўз қўлларида кўтариб, патруль машиналарига олиб боришга мажбур бўлган.

Бўлажак Олий суд эшитувлари ва Amnesty International реакцияси

Британиянинг BBC телерадиокомпанияси мухбирлари акция атайлаб уюштирилганини таъкидламоқда:

  • Суд эътиборини тортиш тактикаси: Мутахассисларнинг фикрича, фаоллар Буюк Британия Олий судининг бўлажак йиғилишига кенг жамоатчилик эътиборини қаратиш мақсадида онгли равишда оммавий равишда ҳибсга тушиш йўлини танлаган;

  • 4 ноябрдаги аппеляция: Айнан 4 ноябрь, чоршанба куни Буюк Британия Олий судида Palestine Action ҳаммуассисининг ҳаракатни тақиқлаш ҳақидаги ҳукумат қарорига қарши берган даъво аризаси бўйича икки кунлик эшитувлар бошланиши белгиланган;

  • Инсон ҳуқуқлари ҳимоячиларининг хавотири: Нуфузли Amnesty International халқаро ташкилоти вазиятга тезкор муносабат билдириб, фақат плакат кўтариб чиққан фуқароларнинг терроризм айблови билан оммавий ҳибсга олинишини сўз эркинлигига нисбатан шармандали тажовуз деб атади.

ЛондонPalestine ActionСкотленд-ЯрдБуюк Британия Олий суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)30 сентябр 10:14Францияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлариФранцияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлари26 октябр 12:3114 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шув20 август 23:05Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибслар6 июл 22:30Россияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлдиРоссияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлди30 май 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда