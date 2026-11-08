Отабек Умаров Бобур Омоновга орзусидаги “Гелик”ни совға қилишга ваъда берди (видео)

·71·Спорт
Отабек Умаров Бобур Омоновга орзусидаги “Гелик”ни совға қилишга ваъда берди (видео)

Ўзбекистонлик пара спортчи Бобур Омоновнинг узоқ йиллик орзуси амалга ошиши мумкин. Отабек Умаров спортчи билан учрашуви чоғида унга орзу қилган “Гелик” автомобилини совға қилишга ваъда берди.

Ушбу учрашув акс этган видеолавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди. Маълум бўлишича, Бобур Омонов Mercedes-Benz G-Class русумидаги автомобилни анчадан буён орзу қилган.

Отабек Умаровнинг спортчига берган ваъдаси интернет фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Кўпчилик бу ташаббусни қўллаб-қувватлаб, Бобур Омоновнинг орзуси тез орада рўёбга чиқишига тилак билдирмоқда.

Ҳозирча автомобилни топшириш санаси ҳақида маълумот берилмаган. Шундай бўлса-да, учрашув ва ундаги самимий суҳбат ижтимоий тармоқларда кўплаб ижобий фикрларни келтириб чиқарди.

Бобур ОмоновОтабек УмаровПаралимпия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)3 ноябр 10:42Отабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилди30 сентябр 19:52«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади8 октябр 06:50Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)31 август 09:06Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)5 ноябр 00:15Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди (видео)Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди (видео)26 сентябр 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди