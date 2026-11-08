Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шолғом таркибидаги ноёб моддалар буйрак ва ўт қопидаги тошларни табиий йўл билан парчалаш ҳамда эритиш хусусиятига эга.
- Ушбу сабзавот қонни токсинлардан тозалаш, ичак фаолиятини яхшилаш ва иммунитетни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.
- Таркибида энг кўп миқдорда табиий олтингугурт сақловчи шолғомни қандли диабети бор инсонлар меъёрига риоя қилган ҳолда эҳтиёткорлик билан истеъмол қилишлари лозим.
Халқ табобатида қадимдан қадрланиб келаётган оддийгина шолғом аслида инсон организми учун бебаҳо шифобахш хусусиятларга бой сабзавотлардан биридир.
Замонавий тиббий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, у ўзининг ноёб кимёвий таркиби билан кўплаб сурункали хасталикларнинг олдини олиш ва ички аъзоларни табиий тозалашда тенгсиз восита ҳисобланади.
Шолғомнинг организм учун 4 та энг муҳим фойдаси
Ушбу сабзавот тананинг ҳаётий муҳим тизимларини мустаҳкамлашда қуйидаги афзалликларга эга:
1. Энг бой олтингугурт манбаи: Шолғом бошқа барча турдаги сабзавотларга нисбатан таркибида энг кўп миқдорда табиий олтингугурт сақловчи ноёб неъматдир;
2. Қонни чуқур тозалаш хусусияти: Таркибидаги фаол олтингугурт биркмалари қон айланиш тизимидаги токсин ва шлакларни фаол равишда чиқариб, қон томирлари тозалигини таъминлайди;
3. Тошларни табиий парчалаш: Буйрак ва ўт қопида тоши бўлган инсонлар учун шолғом жуда фойдали бўлиб, қаттиқ тузлар ва майда тошларни табиий йўл билан парчалаш ҳамда эритиш хусусиятига эга;
4. Иммунитетни қувватлаш ва овқат ҳазм қилиш: Таркибидаги озуқа толалари ва микроэлементлар ичак фаолиятини яхшилаб, мавсумий шамоллаш пайтида тананинг қаршилик кўрсатиш қобилиятини оширади.
Муҳим огоҳлантириш: Кимларга эҳтиёт бўлиш тавсия этилади?
Шолғом кучли шифобахш таъсирга эга бўлгани боис, уни истеъмол қилишда айрим чекловларга амал қилиш зарур:
Қандли диабет хасталиги борлар: Шолғом таркибида глюкорафанин моддаси мавжуд бўлгани туфайли, қандли диабет (саҳр) ташхиси қўйилган инсонларга уни кундалик рационга меъёридан ортиқ киритмаслик ва эҳтиёткорлик билан истеъмол қилиш тавсия этилади.
Шу сабабли буйрак ёки ўт пуфагида муаммоси бор инсонлар учун шолғомни овқатларга қўшиб ёки қайнатиб ейиш табиий даво манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…