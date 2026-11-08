Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?

·37·Саломатлик
Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шолғом таркибидаги ноёб моддалар буйрак ва ўт қопидаги тошларни табиий йўл билан парчалаш ҳамда эритиш хусусиятига эга.
  • Ушбу сабзавот қонни токсинлардан тозалаш, ичак фаолиятини яхшилаш ва иммунитетни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.
  • Таркибида энг кўп миқдорда табиий олтингугурт сақловчи шолғомни қандли диабети бор инсонлар меъёрига риоя қилган ҳолда эҳтиёткорлик билан истеъмол қилишлари лозим.

Халқ табобатида қадимдан қадрланиб келаётган оддийгина шолғом аслида инсон организми учун бебаҳо шифобахш хусусиятларга бой сабзавотлардан биридир.

Замонавий тиббий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, у ўзининг ноёб кимёвий таркиби билан кўплаб сурункали хасталикларнинг олдини олиш ва ички аъзоларни табиий тозалашда тенгсиз восита ҳисобланади.

Шолғомнинг организм учун 4 та энг муҳим фойдаси

Ушбу сабзавот тананинг ҳаётий муҳим тизимларини мустаҳкамлашда қуйидаги афзалликларга эга:

  • 1. Энг бой олтингугурт манбаи: Шолғом бошқа барча турдаги сабзавотларга нисбатан таркибида энг кўп миқдорда табиий олтингугурт сақловчи ноёб неъматдир;

  • 2. Қонни чуқур тозалаш хусусияти: Таркибидаги фаол олтингугурт биркмалари қон айланиш тизимидаги токсин ва шлакларни фаол равишда чиқариб, қон томирлари тозалигини таъминлайди;

  • 3. Тошларни табиий парчалаш: Буйрак ва ўт қопида тоши бўлган инсонлар учун шолғом жуда фойдали бўлиб, қаттиқ тузлар ва майда тошларни табиий йўл билан парчалаш ҳамда эритиш хусусиятига эга;

  • 4. Иммунитетни қувватлаш ва овқат ҳазм қилиш: Таркибидаги озуқа толалари ва микроэлементлар ичак фаолиятини яхшилаб, мавсумий шамоллаш пайтида тананинг қаршилик кўрсатиш қобилиятини оширади.

Муҳим огоҳлантириш: Кимларга эҳтиёт бўлиш тавсия этилади?

Шолғом кучли шифобахш таъсирга эга бўлгани боис, уни истеъмол қилишда айрим чекловларга амал қилиш зарур:

  • Қандли диабет хасталиги борлар: Шолғом таркибида глюкорафанин моддаси мавжуд бўлгани туфайли, қандли диабет (саҳр) ташхиси қўйилган инсонларга уни кундалик рационга меъёридан ортиқ киритмаслик ва эҳтиёткорлик билан истеъмол қилиш тавсия этилади.

Шу сабабли буйрак ёки ўт пуфагида муаммоси бор инсонлар учун шолғомни овқатларга қўшиб ёки қайнатиб ейиш табиий даво манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

ШолғомХалқ табобатиСоғлом овқатланишШифобахш сабзавотлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотБуйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот27 июл 14:54Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиМиядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиБугун 00:36Брюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулотБрюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулотБугун 00:09Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиҚайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиБугун 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?