Брюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулот

·0·Саломатлик
Брюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулот

Шарқ яккакурашлари афсонаси ва кино юлдузи Брюс Ли ўзининг чаққонлиги, тиним билмас машғулотлари ва туганмас энергияси билан бутун дунёни ҳайратда қолдирган. Жанг санъати устаси ўзидаги ана шу ақл бовар қилмас тетиклик ва тикланиш қобилиятини мунтазам равишда табиий ари сути (Raw Royal Jelly) истеъмол қилиш билан боғлаган.

Асаларичиликнинг энг қимматбаҳо маҳсулоти саналган ари сути инсон организми учун мисли кўрилмаган биостимулятор бўлиб, уни тўғри қабул қилиш кун давомида максимал тетиклик бағишлайди.

Тўғри истеъмол қилиш қоидаси: Энг муҳим 3 та тартиб

Ари сутининг фойдали хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолиш ва организмга тез сингишини таъминлаш учун қуйидаги тартибга қатъий амал қилиш лозим:

  • Қабул қилиш вақти: Эрталаб, уйғонгандан сўнг оч қоринга — нонуштадан камида 30 дақиқа олдин истеъмол қилинади;

  • Тил остида эритиш (муҳим қоида): Препаратни дарров ютиб юбормаслик керак. Атиги 0.5–1 грамм миқдорида олиб, тил остига қўйилади ва батамом эригунча сўрилади. Тил остидаги қон томирлари орқали шифобахш моддалар тўғридан-тўғри қонга сўрилиб, ошқозон кислотасидан ҳимояланади;

  • Давомийлик курси: Организмни қувватлантириш мақсадида маҳсулот 10–15 кун давомида қабул қилинади, сўнгра танаффус берилади.

Ари сутини қаердан топиш мумкин?

Табиий биостимуляторни қуйидаги манзиллардан топиш ва харид қилиш мумкин:

  • Табиий ва тоза ҳолда: Бевосита тажрибали асаларичилардан ҳамда ихтисослаштирилган асал расталари ва дўконларидан (музлатгичда сақланган янги ҳолатида);

  • Фармацевтик шаклда: Дорихоналардан қулай ва дозаланган капсула ёки ампула кўринишидаги сифатли биологик фаол қўшимчалар сифатида харид қилиш мумкин.

Брюс ЛиАри сутиБиостимуляторАсаларичилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?22 октябр 22:41Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Уйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулотУйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулот29 октябр 10:04Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:40«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...9 август 01:14Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотАнордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулот30 октябр 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?