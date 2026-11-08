Брюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулот
Шарқ яккакурашлари афсонаси ва кино юлдузи Брюс Ли ўзининг чаққонлиги, тиним билмас машғулотлари ва туганмас энергияси билан бутун дунёни ҳайратда қолдирган. Жанг санъати устаси ўзидаги ана шу ақл бовар қилмас тетиклик ва тикланиш қобилиятини мунтазам равишда табиий ари сути (Raw Royal Jelly) истеъмол қилиш билан боғлаган.
Асаларичиликнинг энг қимматбаҳо маҳсулоти саналган ари сути инсон организми учун мисли кўрилмаган биостимулятор бўлиб, уни тўғри қабул қилиш кун давомида максимал тетиклик бағишлайди.
Тўғри истеъмол қилиш қоидаси: Энг муҳим 3 та тартиб
Ари сутининг фойдали хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолиш ва организмга тез сингишини таъминлаш учун қуйидаги тартибга қатъий амал қилиш лозим:
Қабул қилиш вақти: Эрталаб, уйғонгандан сўнг оч қоринга — нонуштадан камида 30 дақиқа олдин истеъмол қилинади;
Тил остида эритиш (муҳим қоида): Препаратни дарров ютиб юбормаслик керак. Атиги 0.5–1 грамм миқдорида олиб, тил остига қўйилади ва батамом эригунча сўрилади. Тил остидаги қон томирлари орқали шифобахш моддалар тўғридан-тўғри қонга сўрилиб, ошқозон кислотасидан ҳимояланади;
Давомийлик курси: Организмни қувватлантириш мақсадида маҳсулот 10–15 кун давомида қабул қилинади, сўнгра танаффус берилади.
Ари сутини қаердан топиш мумкин?
Табиий биостимуляторни қуйидаги манзиллардан топиш ва харид қилиш мумкин:
Табиий ва тоза ҳолда: Бевосита тажрибали асаларичилардан ҳамда ихтисослаштирилган асал расталари ва дўконларидан (музлатгичда сақланган янги ҳолатида);
Фармацевтик шаклда: Дорихоналардан қулай ва дозаланган капсула ёки ампула кўринишидаги сифатли биологик фаол қўшимчалар сифатида харид қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…