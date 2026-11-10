"Сирли режа": Трамп Украина чегараларини қайта чизиш бўйича "махфий схема" тайёрлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп маъмурияти Украина ҳудудий тузилишини ўзгартириш ва Донбасс шаҳарларини қўшни вилоятлар таркибига юридик жиҳатдан қўшиб юборишни кўзда тутувчи махфий режа ишлаб чиқди.
- Ушбу маъмурий манипуляция Россияга ҳудудий даъволарини қондириш, Украинага эса ҳудудларини ўз юрисдиксиясида сақлаб қолганини кўрсатиш имконини бериши кутилмоқда.
Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти Абу-Дабида бошланиши кутилаётган ёпиқ уч томонлама маслаҳатлашувлар олдидан АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти Украинанинг ҳудудий тузилишини тубдан ўзгартирувчи махфий режа ишлаб чиқди. Британиянинг нуфузли The Economist журнали берган шошилинч маълумотга кўра, Оқ уй стратеглари фронтдаги оғир вазият фонида томонларнинг муросасиз талабларини айланиб ўтиш учун юридик ва маъмурий хариталарни сунъий қайта тақсимлашни таклиф қилмоқда.
Хариталар найранги: Донбасс шаҳарлари қўшни вилоятларга қўшиладими?
Вашингтон тайёрлаган парда ортидаги режа Украинанинг ички маъмурий чегараларини қайта ёзишни кўзда тутади. Унга кўра, Украина назорати остида турган Донбасс ҳудудларини қўшни вилоятлар (масалан, Днепропетровск ёки Харьков) таркибига юридик жиҳатдан қўшиб юбориш таклиф қилинмоқда.
Америкалик воситачилар фикрича, ушбу маъмурий манипуляция бир вақтнинг ўзида икки қарама-қарши мақсадга хизмат қилиши керак:
Россия ўзининг маъмурий даъволари доирасида Донецк ва Луганск вилоятларининг аввалги чегаралари тўлиқ назоратга олинганини эълон қилиши мумкин бўлади.
Украина эса ушбу стратегик аҳоли пунктларини қўшни вилоятларга сунъий равишда бўйсундириш орқали ўз юрисдикциясида сақлаб қолганини кўрсата олади.
Бундан ташқари, Трамп маъмурияти Россия энергетика секторига нисбатан қўйилган бир қатор санкцияларни бекор қилишни илгари сурмоқда, бироқ Киев ва Европа Иттифоқи бу таклифга кескин қарши чиқмоқда.
Режанинг асосий бўғинлари
Трамп маъмурияти таклифи
Кутилаётган сиёсий ва ҳарбий реакция
Ҳудудий мақом
Донбасс шаҳарларини қўшни вилоятларга юридик қўшиш
Қоғоздаги сунъий ўзгариш фронтдаги реал вазиятни ҳал қилмайди
Россия учун «ютуқ»
ДХР ва ЛХР чегаралари тўлиқ олинганини эълон қилиш имконияти
Москва косметик ўзгаришларга эмас, тўлиқ демилитаризацияга интилади
Украина учун «компромисс»
Ҳудудлар бой берилмаганини кўрсатувчи маъмурий ниқоб
Киев режими учун юзини сақлаб қолишга уриниш сифатида кўрилмоқда
Энергетика санкциялари
Россия нефть ва газ секторидан чекловларни олиб ташлаш
Украина ва Европа Иттифоқининг қатъий эътирозига дуч келмоқда
«АҚШ томонидан таклиф этилаётган маъмурий чегараларни сунъий алмаштириш — фронтдаги кескин инқироз олдида Киевнинг сиёсий обрўсини сақлаб қолиш ва саммит иштирокчиларини сохта муросага келтиришга бўлган уринишдир».
Москванинг қатъий позицияси ва «қоғоздаги режалар»
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дональд Трамп Украина уруш якунларига кўра «бироз бошқача шакл ва кўриниш» касб этишини таъкидлаган эди. Бироқ сиёсий таҳлилчиларга кўра, Россия томони бундай юридик найранглар ва харитадаги виртуал чизмаларга рози бўлиши амримаҳол.
Кремль можарони тугатиш учун шунчаки фронт чизиғини музлатиш ёки номларни ўзгартиришни эмас, балки инқирознинг асл сабабларини тўлиқ бартараф этиш — демилитаризация, Украинанинг нейтрал мақоми ва Евроосиё хавфсизлик архитектурасида темир кафолатлар бўлишини талаб қилмоқда. Бу эса АҚШнинг Абу-Даби саммити олдидан тайёрлаган режасини шунчаки «қоғоздаги чора»га айлантириб қўйиши мумкин.
Сизнингча, чегараларни харитада сунъий қайта тақсимлаш ва санкцияларни юмшатиш урушни тўхтата оладими ёки бу янги можароларга сабаб бўладими? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…