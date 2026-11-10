Осмон ёпилди, портлаш садолари янгради: Саудия Арабистони пойтахтида нима юз берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сешанба тонгида Саудия Арабистони пойтахти Эр-Риёд шаҳрида кетма-кет кучли портлаш товушлари эшитилди.
- Ушбу ҳодиса ортидан мамлакатнинг шарқий минтақасидаги Қирол Фаҳд номидаги халқаро аеропорт фавқулодда тартибда ёпилиб, барча парвозлар тўхтатилди.
- ОАВ таҳлилларига кўра, мазкур ҳолат Яман қуролли кучлари (ҳусийлар) томонидан амалга оширилган дрон ёки ракета зарбалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Сешанба тонгида Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида кетма-кет кучли портлаш товушлари эшитилди. Франс Пресс (AFP) агентлигига таяниб Arab Journal нашрининг хабар беришича, кутилмаган портлашлар шаҳар ва унинг атрофидаги ҳудудларда катта хавотир уйғотган. Ҳодиса ортидан Қиролликнинг шарқий минтақасида жойлашган муҳим ҳаво порти фавқулодда тартибда ёпилди.
Парвозлар тўхтатилди: Flightradar24 маълумотлари
Халқаро авиақатновларни кузатиб борувчи Flightradar24 портали маълумотларига кўра, Саудия Арабистони шарқида жойлашган Қирол Фаҳд номидаги халқаро аэропорт ўз фаолиятини вақтинча тўлиқ тўхтатди. Аэропортга қўнаётган ва учиб кетиши керак бўлган ўнлаб рейслар бекор қилинган ёки муқобил йўналишларга бурилган.
Ҳозирча портлашларнинг аниқ сабаби ва ҳаво қатнови тўхтатилишининг тафсилотлари бўйича расмий Ар-Риёд тўлиқ баёнот бермади. ОАВ таҳлилларига кўра, бу воқеа Яман қуролли кучлари (ҳусийлар) томонидан Саудия Арабистонининг ҳарбий кампанияси ва блокадасига жавобан амалга оширилган навбатдаги дрон ёки ракета зарбалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Воқеа параметрлари
Расмий ва очиқ манбалар маълумоти
Ҳодиса вақти ва манзили
Сешанба тонги, Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд
Асосий аломат
Шаҳар бўйлаб эшитилган кетма-кет кучли портлаш садолари
Авиация чекловлари
Шарқий ҳудуддаги Қирол Фаҳд халқаро аэропорти ёпилди
Манбалар
AFP, Arab Journal, Flightradar24 мониторинг хизмати
Эҳтимолий сабаб
Яман қуролли кучлари (хусийлар)нинг ракета ва дрон ҳужумлари
Ҳозирги ҳолат
Расмий органлар суриштирув олиб бормоқда, ҳаво хавфсизлиги кучайтирилган
«Саудия пойтахтидаги портлаш садолари ва йирик ҳаво портининг зудлик билан ёпилиши Қироллик ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари жиддий жанговар ҳолатга келтирилганини англатади».
Хусийлар нишони: Стратегик ва иқтисодий объектларга таҳдид
Сўнгги кунларда яманлик ҳусийлар Саудия Арабистони ҳудудидаги аэропортлар, ҳарбий базалар ва стратегик иқтисодий инфратузилма объектларига нисбатан ҳужумларни сезиларли даражада кучайтирган. Улар ушбу зарбаларни Саудия бошчилигидаги коалициянинг Яман халқига қарши олиб бораётган ҳарбий ҳаракатлари ва қамалига нисбатан қонуний жавоб чораси сифатида изоҳламоқда.
Ҳозирда хавфсизлик хизматлари ва мудофаа кучлари аэропорт ва пойтахт атрофидаги вазиятни тўлиқ баҳоламоқда. Минтақадаги нефть ва логистика инфратузилмаси кучайтирилган қўриқлов режимига ўтказилган.
Сизнингча, Яқин Шарқдаги ушбу навбатдаги портлашлар ва ҳаво ҳужумлари минтақавий кенг кўламли янги уруш ўчоғини алангалатадими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…