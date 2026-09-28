Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради

·8·Техно
Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради

Ҳиндистоннинг TakeMe2Space космик стартапи 2026-йил 1-октабр куни мамлакат тарихидаги илк орбитал ҳисоблаш сунъий йўлдошини орбитага чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Масса жиҳатидан 50 килограммдан кам бўлган МОИ-1A деб номланган ушбу аппарат SpaceX компаниясининг Транспортер-18 миссияси доирасида коинотга йўл олади. мазкур лойиҳа коинот тадқиқотлари соҳасида муҳим қадам бўлиб, маълумотларни қайта ишлаш жараёнини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, МОИ-1A сунъий йўлдоши бевосита фазода ҳисоб-китобларни амалга оширишга мўлжалланган замонавий NVIDIA Орин NX процессорлари билан жиҳозланган. Ушбу ёндашув космик аппаратга олинаётган барча дастлабки маълумотлар массивини тўғридан-тўғри Ерга узатмасдан, айнан орбитанинг ўзида қайта ишлаш имконини беради. Натижада Ер устидаги инфратузилмага тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтириш ва таҳлил натижаларини тезкорлик билан олиш имконияти яратилади.

Сунъий интеллект ва янги имкониятлар

Лойиҳа доирасида TakeMe2Space аллақачон 23 та мижоз, жумладан, географик ахборот тизимлари билан шуғулланувчи корхоналар ҳамда таълим муассасалари билан шартномалар тузишга улгурди. Мижозлар қаторида космик маълумотларни таҳлил қилишга ихтисослашган Американинг Литтле Пласе Лабс компанияси ҳам бор. Ушбу ҳамкорлик доирасида мижозлар сунъий йўлдошга ўзларининг контейнерлаштирилган сунъий интеллект моделларини юклаш имкониятига эга бўладилар.

Мазкур интеллектуал моделлар муайян ҳудуд устидан учиб ўтиш вақтида маълумотларни бевосита космосда қайта ишлайди. Ерга эса бутун бошли хом маълуотлар тўплами эмас, балки фақат тайёр таҳлилий натижалар узатилади. Бу эса алоқа каналлари самарадорлигини ошириб, ахборот узатиш ҳажмини кескин қисқартиради.

Элон Маск режалари олдидан муҳим қадам

Таъкидлаш жоизки, бунгача Илон Маск ўзининг SpaceX компанияси NVIDIA чиплари ўрнатилган сунъий йўлдошларини орбитага чиқаришни 2027-йилда бошлашини маълум қилган эди. Бироқ ҳиндистонлик стартап бу борада рақобатчилардан ўзиб кетиб, ўзининг инновацион аппаратини бир йил олдинроқ коинотга йўллашни режалаштирмоқда.

Ушбу миссиянинг муваффақиятли амалга оширилиши келажакда космик технологиялар ва сунъий интеллект интеграциясини янада жадаллаштириб, орбитал ҳисоблашлар бозорида янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда.

Сунъий интеллектКосмосNVIDIASpaceXҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилди23 сентябр 00:26Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилиндиХитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилиндиКеча 16:56SpaceX ва NVIDIA сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиSpaceX ва NVIDIA сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади6 август 11:54SpaceX ўзининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан зиёд оширадиSpaceX ўзининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан зиёд оширади6 август 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди