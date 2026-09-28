Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради
Ҳиндистоннинг TakeMe2Space космик стартапи 2026-йил 1-октабр куни мамлакат тарихидаги илк орбитал ҳисоблаш сунъий йўлдошини орбитага чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Масса жиҳатидан 50 килограммдан кам бўлган МОИ-1A деб номланган ушбу аппарат SpaceX компаниясининг Транспортер-18 миссияси доирасида коинотга йўл олади. мазкур лойиҳа коинот тадқиқотлари соҳасида муҳим қадам бўлиб, маълумотларни қайта ишлаш жараёнини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, МОИ-1A сунъий йўлдоши бевосита фазода ҳисоб-китобларни амалга оширишга мўлжалланган замонавий NVIDIA Орин NX процессорлари билан жиҳозланган. Ушбу ёндашув космик аппаратга олинаётган барча дастлабки маълумотлар массивини тўғридан-тўғри Ерга узатмасдан, айнан орбитанинг ўзида қайта ишлаш имконини беради. Натижада Ер устидаги инфратузилмага тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтириш ва таҳлил натижаларини тезкорлик билан олиш имконияти яратилади.
Сунъий интеллект ва янги имкониятларЛойиҳа доирасида TakeMe2Space аллақачон 23 та мижоз, жумладан, географик ахборот тизимлари билан шуғулланувчи корхоналар ҳамда таълим муассасалари билан шартномалар тузишга улгурди. Мижозлар қаторида космик маълумотларни таҳлил қилишга ихтисослашган Американинг Литтле Пласе Лабс компанияси ҳам бор. Ушбу ҳамкорлик доирасида мижозлар сунъий йўлдошга ўзларининг контейнерлаштирилган сунъий интеллект моделларини юклаш имкониятига эга бўладилар.
Мазкур интеллектуал моделлар муайян ҳудуд устидан учиб ўтиш вақтида маълумотларни бевосита космосда қайта ишлайди. Ерга эса бутун бошли хом маълуотлар тўплами эмас, балки фақат тайёр таҳлилий натижалар узатилади. Бу эса алоқа каналлари самарадорлигини ошириб, ахборот узатиш ҳажмини кескин қисқартиради.
Элон Маск режалари олдидан муҳим қадамТаъкидлаш жоизки, бунгача Илон Маск ўзининг SpaceX компанияси NVIDIA чиплари ўрнатилган сунъий йўлдошларини орбитага чиқаришни 2027-йилда бошлашини маълум қилган эди. Бироқ ҳиндистонлик стартап бу борада рақобатчилардан ўзиб кетиб, ўзининг инновацион аппаратини бир йил олдинроқ коинотга йўллашни режалаштирмоқда.
Ушбу миссиянинг муваффақиятли амалга оширилиши келажакда космик технологиялар ва сунъий интеллект интеграциясини янада жадаллаштириб, орбитал ҳисоблашлар бозорида янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…