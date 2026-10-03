76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди

·4·Дунё
76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди

Британиялик 28 ёшли контент яратувчи Кристи вазнини 12 тошдан ортиқ, яъни қарийб 76 килограммга камайтиргач, ҳаётида катта ўзгаришлар бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, аввал унга эътибор бермаган айрим эркаклар энди учрашувга таклиф қила бошлаган, бегона одамларнинг муносабати ҳам ўзгарган.

Кристи энг юқори вазни 28 тош 8 фунтга етганида 26-размер кийган. У тунги сменаларда ишлаган пайтида катта порцияли тайёр овқатлар буюртма қилган, ҳатто автобус бекатигача бўлган 10 дақиқалик йўлни ҳам пиёда босиб ўтишдан қочган. Самолётда унга хавфсизлик камари учун кенгайтиргич керак бўлган.

Шифокорлар унга аввалги ҳаёт тарзини давом эттирса, 40 ёшгача яшамаслиги мумкинлигини айтганидан кейин Кристи ҳаётини ўзгартиришга қарор қилган. У дастлаб табиий усуллар билан тахминан 10 тош вазн ташлаган, кейин жараён секинлашгач, вазн камайтириш инъекцияларидан фойдаланган.

Ҳозирда у тахминан 15 тош 13 фунт вазнда ва 16/18-размер кийим кийишини айтган.

“Одамлар ҳозир менга анча ҳурматлироқ ва меҳрибонроқ муносабатда бўлишини сезяпман. Илгаригидек мени эътиборсиз қолдиришмайди. Буни жуда яхши пайқадим”, — деди Кристи.

У айниқса танишувлар жараёнидаги ўзгаришни сезган. Олдин унга таниш бўлган айрим эркаклар ҳозир ташқи кўринишидаги ўзгаришдан кейин у билан муносабат ўрнатишга қизиқиш билдирган.

Tug'ilgan kun nishonlayotgan ayol shampan vinosini ochmoqda.

Кристи болалигидан вазни билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. 9 ёшида ортиқча вазнли болалар учун ташкил этилган Weight Watchers машғулотларига қатнашган. Кейинчалик Slimming World, кето, шўрва ва грейпфрут парҳезларини ҳам синаб кўрган.

Унда поликистоз тухумдонлар синдроми (PCOS) мавжуд бўлиб, яқинда ADHD ташхиси ҳам қўйилган. Кристи бу ҳолат унинг аввалги овқатланиш одатларини яхшироқ тушунишга ёрдам берганини айтди.

У энг юқори вазнида овқатни кўпинча зериккани ёки ўзини тасалли бериш учун истеъмол қилган. Рационида пицца, хитой таомлари, шоколад, чипс, ширинликлар, катта порцияли кабоб ва фри каби маҳсулотлар кўп бўлган.

Вазни унинг кундалик ҳаётига ҳам таъсир қилган. У зинапоялардан қочган, узоқ масофага юришни ёқтирмаган, кўнгилочар боғларда айрим аттракционларга хавфсизлик мосламаси тўғри келмагани учун чиқолмаган. Самолётда эса камар кенгайтиргичидан фойдаланган.

Текширувларда жигарида ёғ тўплангани аниқланган. Кристига ошқозонни кичрайтириш операцияси тавсия қилинган ва у тайёргарлик сифатида терапиядан ўтган, аммо операциядан воз кечиб, яна бир бор мустақил ҳаракат қилиб кўришга қарор қилган.

У кето орқали дастлаб икки стоунга яқин вазн йўқотган, кейин соғломроқ ва мувозанатли овқатланишга ўтган. Кўпроқ пиёда юрган, оиласи билан уйда соғломроқ таомлар тайёрлаган ва Торонто шаҳрига кўчганидан кейин кундалик фаоллиги янада ошган.

Кейинчалик вазн камайтириш инъекцияларидан фойдаланиши айрим обуначиларининг танқидига сабаб бўлган. Кристи эса 10 тошни мустақил равишда йўқотганини ва вазни маълум муддат ўзгармай қолгач, қўшимча ёрдамга эҳтиёж сезганини айтди.

Oq-sarg'ish sochli, oq kiyimdagi ayol selfi tushmoqda.

У ҳануз ижтимоий тармоқларда салбий изоҳларга дуч келишини, аммо қўллаб-қувватловчи хабарлар анча кўплигини таъкидлади.

Кристи ташқи кўринишидаги ўзгаришни қабул қилиш ҳам осон бўлмаганини айтди. Баъзан ҳали ҳам аввалги размердаги кийимларни танлаб, улар унга мос келмаслигини кейин англайди.

Ҳозирда Борнмутда яшайдиган Кристи имкони борича пиёда юради, сузиш билан шуғулланади ва мувозанатли овқатланишга ҳаракат қилади. Шу билан бирга, яхши кўрадиган таомларини ҳам бутунлай чекламайди.

У 2021 йилдан буён ўзгариш жараёнини ижтимоий тармоқларда ёритиб келади. Кристи учун энг катта натижа вазн йўқотиш эмас, балки ҳаётини тубдан ўзгартира олганидир.

“Мен оиламдан узоқда бўлган пайтимда ўзим 10 тош вазн йўқотдим. Ҳаётимни бутунлай ўзгартиришимга тўғри келди. Буни амалга оширганимдан фахрланаман”, — деди у.

КристиWeight WatchersSlimming WorldPCOS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?29 сентябр 06:30Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?13 сентябр 01:59150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг озди20 август 10:4015 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди26 август 23:53Чодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиЧодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмади29 июн 02:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота