76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди
Британиялик 28 ёшли контент яратувчи Кристи вазнини 12 тошдан ортиқ, яъни қарийб 76 килограммга камайтиргач, ҳаётида катта ўзгаришлар бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, аввал унга эътибор бермаган айрим эркаклар энди учрашувга таклиф қила бошлаган, бегона одамларнинг муносабати ҳам ўзгарган.
Кристи энг юқори вазни 28 тош 8 фунтга етганида 26-размер кийган. У тунги сменаларда ишлаган пайтида катта порцияли тайёр овқатлар буюртма қилган, ҳатто автобус бекатигача бўлган 10 дақиқалик йўлни ҳам пиёда босиб ўтишдан қочган. Самолётда унга хавфсизлик камари учун кенгайтиргич керак бўлган.
Шифокорлар унга аввалги ҳаёт тарзини давом эттирса, 40 ёшгача яшамаслиги мумкинлигини айтганидан кейин Кристи ҳаётини ўзгартиришга қарор қилган. У дастлаб табиий усуллар билан тахминан 10 тош вазн ташлаган, кейин жараён секинлашгач, вазн камайтириш инъекцияларидан фойдаланган.
Ҳозирда у тахминан 15 тош 13 фунт вазнда ва 16/18-размер кийим кийишини айтган.
“Одамлар ҳозир менга анча ҳурматлироқ ва меҳрибонроқ муносабатда бўлишини сезяпман. Илгаригидек мени эътиборсиз қолдиришмайди. Буни жуда яхши пайқадим”, — деди Кристи.
У айниқса танишувлар жараёнидаги ўзгаришни сезган. Олдин унга таниш бўлган айрим эркаклар ҳозир ташқи кўринишидаги ўзгаришдан кейин у билан муносабат ўрнатишга қизиқиш билдирган.
Кристи болалигидан вазни билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. 9 ёшида ортиқча вазнли болалар учун ташкил этилган Weight Watchers машғулотларига қатнашган. Кейинчалик Slimming World, кето, шўрва ва грейпфрут парҳезларини ҳам синаб кўрган.
Унда поликистоз тухумдонлар синдроми (PCOS) мавжуд бўлиб, яқинда ADHD ташхиси ҳам қўйилган. Кристи бу ҳолат унинг аввалги овқатланиш одатларини яхшироқ тушунишга ёрдам берганини айтди.
У энг юқори вазнида овқатни кўпинча зериккани ёки ўзини тасалли бериш учун истеъмол қилган. Рационида пицца, хитой таомлари, шоколад, чипс, ширинликлар, катта порцияли кабоб ва фри каби маҳсулотлар кўп бўлган.
Вазни унинг кундалик ҳаётига ҳам таъсир қилган. У зинапоялардан қочган, узоқ масофага юришни ёқтирмаган, кўнгилочар боғларда айрим аттракционларга хавфсизлик мосламаси тўғри келмагани учун чиқолмаган. Самолётда эса камар кенгайтиргичидан фойдаланган.
Текширувларда жигарида ёғ тўплангани аниқланган. Кристига ошқозонни кичрайтириш операцияси тавсия қилинган ва у тайёргарлик сифатида терапиядан ўтган, аммо операциядан воз кечиб, яна бир бор мустақил ҳаракат қилиб кўришга қарор қилган.
У кето орқали дастлаб икки стоунга яқин вазн йўқотган, кейин соғломроқ ва мувозанатли овқатланишга ўтган. Кўпроқ пиёда юрган, оиласи билан уйда соғломроқ таомлар тайёрлаган ва Торонто шаҳрига кўчганидан кейин кундалик фаоллиги янада ошган.
Кейинчалик вазн камайтириш инъекцияларидан фойдаланиши айрим обуначиларининг танқидига сабаб бўлган. Кристи эса 10 тошни мустақил равишда йўқотганини ва вазни маълум муддат ўзгармай қолгач, қўшимча ёрдамга эҳтиёж сезганини айтди.
У ҳануз ижтимоий тармоқларда салбий изоҳларга дуч келишини, аммо қўллаб-қувватловчи хабарлар анча кўплигини таъкидлади.
Кристи ташқи кўринишидаги ўзгаришни қабул қилиш ҳам осон бўлмаганини айтди. Баъзан ҳали ҳам аввалги размердаги кийимларни танлаб, улар унга мос келмаслигини кейин англайди.
Ҳозирда Борнмутда яшайдиган Кристи имкони борича пиёда юради, сузиш билан шуғулланади ва мувозанатли овқатланишга ҳаракат қилади. Шу билан бирга, яхши кўрадиган таомларини ҳам бутунлай чекламайди.
У 2021 йилдан буён ўзгариш жараёнини ижтимоий тармоқларда ёритиб келади. Кристи учун энг катта натижа вазн йўқотиш эмас, балки ҳаётини тубдан ўзгартира олганидир.
“Мен оиламдан узоқда бўлган пайтимда ўзим 10 тош вазн йўқотдим. Ҳаётимни бутунлай ўзгартиришимга тўғри келди. Буни амалга оширганимдан фахрланаман”, — деди у.
Изоҳлар 0
…