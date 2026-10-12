Учувчи чўчқа Хитой қишлоғини 10 соатдан ортиқ чироқсиз қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Сичуан вилоятида фермер пулт орқали бошқариладиган дрон ёрдамида чўчқа ташишга урингани чоғида юқори кучланишли электр симларига ўралашиб қолди.
- Бу ҳодиса бутун бир қишлоқни 12 киши жалб қилинган 10 соатдан ортиқ таъмирлаш ишларидан сўнг тикланган электр таъминотисиз қолдирди.
- Фермер тақиқланган ҳудудда рухсат этилганидан ортиқ юк билан дрон учиргани учун айбдор деб топилди ва таъмирлаш ишлари учун тахминан 1400 доллар сарфланди.
Хитойнинг Сичуань вилоятида пульт орқали бошқариладиган дрон ёрдамида тирик чўчқани ташишга уринган фермер кутилмаган муаммога дуч келди. Ҳавога кўтарилган қурилма юқори кучланишли электр симларига ўралиб қолди. Оқибатда нафақат чўчқа бир неча соат давомида ҳавода осилиб турди, балки бутун бир қишлоқ электр таъминотисиз қолди.
Бундай воқеа ҳар куни ҳам содир бўлавермайди. Бироқ бу сафарги ҳодиса ҳазил эмас, балки фермернинг ғайриоддий ташиш усули жиддий муаммога айланганини кўрсатди.
Фермер чўчқаларни дронда ташишга қарор қилди
Ҳодиса замонавий технологиялардан фойдаланишнинг кутилмаган оқибатларини яна бир бор намоён этди. «Замонавий чўпон» деб аташ мумкин бўлган фермер чўчқаларини яқин атрофдаги сўйишхонага етказишнинг ўзига хос усулини ўйлаб топди.
Унинг фикрича, ҳайвонларни юк машиналарига ортиш кўп вақт талаб қилар, бу жараён эса анча машаққатли ва ноқулай эди. Шу сабабли фермер чўчқаларни катта ҳажмли, масофадан бошқариладиган дронга боғлаб, ҳаво орқали сўйишхонага олиб боришга қарор қилди.
Бир қарашда, бу усул вақт ва маблағни тежашнинг қулай йўлидек кўриниши мумкин эди. Аммо фермернинг режаси кутилганидек иш бермади.
Дрон қассобхона томон илк парвозини амалга ошираётганида, юқори кучланишли электр узатиш симларига ўралиб қолди. Бунинг натижасида қурилмага боғланган чўчқа бир неча соат давомида ҳавода осилиб қолди. Энг жиддий муаммо эса шунда эдики, ҳодиса бутун қишлоқнинг электр таъминоти узилишига ҳам сабаб бўлди.
Электр таъминотини тиклаш учун 12 киши жалб қилинди
Дронни электр симларидан ажратиб олишга уринган фермер муаммони мустақил ҳал қила олмади. Охир-оқибат у электр таъминоти учун масъул компанияга мурожаат қилиб, мутахассислар ёрдамини сўрашга мажбур бўлди.
Қишлоққа электр энергиясини қайта етказиб бериш учун 12 нафар мутахассис жалб қилинди. Улар ҳудуддаги электр таъминотини тиклаш устида ўн соатдан ортиқ вақт давомида иш олиб боришди.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, электр тармоқларига етказилган зарарни бартараф этиш ва таъмирлаш ишлари учун тахминан 10 минг юань, яъни 1 400 доллар атрофида маблағ сарфланган.
Шундай қилиб, вақт ва харажатни тежаш мақсадида амалга оширилган тажриба фермер учун қўшимча ташвиш ва молиявий зарар келтириб чиқарди. Бунинг устига, бутун бир қишлоқ аҳолиси узоқ вақт давомида электр энергиясисиз қолди.
Фермернинг баҳонаси уни жавобгарликдан озод қилмади
Фермер электр компанияси ходимларига дроннинг симларга ўралиб қолишига кўриш имконияти чеклангани, яъни ҳаво шароити сабаб бўлганини айтган.
Бироқ бу изоҳ уни жавобгарликдан озод қилиш учун етарли бўлмади. Ҳодисадан кейин ўтказилган текширув натижаларига кўра, фермер тақиқланган ҳудудда дрон учиргани, шунингдек, қурилмага рухсат этилганидан ортиқ юк ортгани учун айбдор деб топилди.
Бу ҳолат дронлардан фойдаланишда нафақат техник имкониятларни, балки парвоз қоидалари ва хавфсизлик талабларини ҳам ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатди.
Тоғли ҳудудларда дронлардан фойдаланиш кенгаймоқда
Сичуань вилоятидаги фермер ўз ҳаракатларини изоҳлар экан, ҳудуднинг тоғли релъефи туфайли чўчқаларни транспорт воситаларида ташиш жуда қийин эканини таъкидлаган. Унинг айтишича, дрондан фойдаланиш орқали кўп вақт ва маблағни тежаш мумкин эди.
Дарҳақиқат, Хитой оммавий ахборот воситалари мамлакатнинг тоғли ҳудудларида қишлоқ хўжалиги дронларидан тирик ҳайвонларни ташиш мақсадида тобора кўпроқ фойдаланилаётгани ҳақида хабар берган.
Бундай технологиялар бориш қийин бўлган ҳудудларда ташиш ишларини енгиллаштириши мумкин. Бироқ мазкур воқеа янги усулларни жорий этишда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш ва қурилманинг имкониятларини тўғри баҳолаш қанчалик муҳим эканини ҳам кўрсатди.
Фермернинг чўчқани ҳаво орқали ташиш режаси охир-оқибат бутун қишлоқни электр энергиясисиз қолдирган ғайриоддий ҳодисага айланди. Натижада вақтни тежаш учун ўйлаб топилган усул қўшимча харажатлар, узоқ давом этган таъмирлаш ишлари ва кутилмаган муаммоларни келтириб чиқарди.
Изоҳлар 0
…